Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tập
GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.
Sáng 22/3, đại diện Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã khẩn trương vào cuộc xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 17/3 tại tuyến đường Yên Nội. Hai cá nhân liên quan được xác định là nam sinh đang theo học lớp 8 tại một trường THCS địa phương.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin về hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn, lực lượng Công an đã tiến hành triệu tập hai học sinh cùng phụ huynh lên trụ sở để làm rõ vụ việc.
Tại buổi làm việc, các trường hợp vi phạm đã được cán bộ chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và phân tích kỹ lưỡng về các quy định pháp luật cũng như hậu quả khôn lường của hành vi điều khiển xe thiếu an toàn. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.
Cơ quan chức năng cảnh báo, hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra những vụ tai nạn thảm khốc, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.
Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Công an nhấn mạnh vai trò nòng cốt của phụ huynh trong việc tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là yếu tố then chốt để phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.
