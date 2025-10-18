Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.
Liên quan đến phản ánh về việc thịt ôi, trứng hỏng được đưa vào bếp ăn trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Bình Minh kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường.
Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh, thực hiện theo hình thức nấu ăn trực tiếp tại trường.
Ngày 17/10, sau khi kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có báo cáo, xác minh thông tin phản ánh vụ việc.
Theo đó, Chi cục ghi nhận các tồn tại, như: Khu vực sơ chế, chế biến của trường xuất hiện ruồi; khu nấu ăn, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước khu vực chế biến không kín, ứ đọng, có mùi hôi; không thực hiện kiểm thực 3 bước ngày 16/10; không đủ bàn chia đồ ăn (chỉ có hai bàn inox nhỏ chia đồ cho 1.450 suất ăn).
Tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm (Hợp tác xã Canh Nậu), phiếu kiểm nghiệm nước sinh hoạt (nhà trường sử dụng nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Nhất Phát cung cấp); hợp đồng hóa đơn mua nước uống trực tiếp cho học sinh (nước uống đóng chai Lavie).
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị xã Bình Minh kiểm soát nghiêm túc việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú của trường Tiểu học Cự Khê (nói riêng) và các trường học trên địa bàn xã Bình Minh (nói chung).
Các nhà cung cấp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm; chủ động kiểm soát thường xuyên truy xuất nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm cung cấp, sử dụng trong các bếp ăn tập thể trường học; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có); có phương án thay thế các nhà cung cấp không đáp ứng các điều kiện theo Hướng dẫn 02/HD-BCĐ và báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Ngày 17/10, trường Tiểu học Cự Khê đã phát thông báo đến phụ huynh về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trong trường. Nhà trường sẽ cùng đơn vị cung cấp suất ăn khắc phục tồn tại và tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 20/10.
Liên quan thông tin phản ánh thực phẩm có mùi ôi thiu được đưa vào bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Cự Khê, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ. Bà Vũ Thu Hà cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.
Trước đó, sáng 15/10, sau buổi giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm tại trường Tiểu học Cự Khê, trên các nhóm phụ huynh của trường xuất hiện thông tin cho rằng nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú chưa bảo đảm chất lượng. Cụ thể, trứng cút và một số thịt trên xe vận chuyển có mùi lạ, trong khi một số dụng cụ sơ chế trong khu bếp ăn bị rỉ sét, mốc bẩn.
Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều phụ huynh có con theo học tại trường lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.
