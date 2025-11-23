Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 23/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 23/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
23/11/2025
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
23/11/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
