Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan, nhận diện sản phẩm thật – giả từ 9 – 17h các ngày từ 21- 25/11/2025.

Buổi khai mạc phòng trưng bày hôm nay có sự tham gia của Đoàn công tác Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA).

Tại đây, đại diện phụ trách Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA) cũng đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin người bán vi phạm và áp dụng quy chế xử lý tài khoản tái phạm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tại phòng trưng bày, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đây hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng. Khi tiếp xúc với từng sản phẩm, người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của Phòng trưng bày giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật- hàng giả, ông Nguyễn Đức Lê - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường- Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mong muốn, mỗi người dân sẽ tự trang bị cho mình hành trang nhận diện từng mặt hàng tiêu dùng thật – giả, để trở thành một người tiêu dùng thông thái trong hoạt động đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.