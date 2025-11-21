Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường

Thứ sáu, 16:20 21/11/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Các thương hiệu mỹ phẩm, hàng tiêu dùng có nguồn gốc Nhật Bản không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt, từ tinh chất chống nắng Sunplay tới giày Asics, vợt Yonex hay khóa kéo YKK… 

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng bị làm giả tinh vi nếu không được đặt cạnh phiên bản thật, chắc chắn ngườ tiêu dùng rất khó để nhận diện đâu là hàng thật, hàng giả. Đơn cử như sản phẩm tinh chất chống nắng Sunplay với công dụng chống nắng và hiệu chỉnh màu da. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 1.

Sản phẩm tinh chất chống nắng Sunplay hiệu chỉnh sắc da, được phân phối chính ngạch tại Việt Nam nhưng nhiều năm nay, đã xuất hiện phiên bản hàng nhái, hàng giả với “giao diện” rất giống phiên bản hàng thật.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 2.

Mặt sau của sản phẩm với bao bì giống nhau đến 90%. Chỉ khác về màu sắc bao bì, nét chữ, màu chữ khi sản phẩm là hàng thật, được nhập khẩu chính ngạch có màu xanh tươi hơn, rõ rệt hơn và chữ viết màu đen, sắc nét. Trong khi sản phẩm nhái (bên trái) có màu bao bì xanh nhạt hơn và chữ viết cũng mang màu xanh nhạt.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 3.

Một sản phẩm tinh chất chống nắng hiệu chỉnh màu da khác của thương hiệu Sunplay với hàng giả (bên trái) và hàng thật (bên phải).

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 4.

Hai sản phẩm thật và giả đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả, khai mạc hôm nay (21/10), tại Cục Quản lý và Phát triển thị tường trong nước (Bộ Công thương). Hoạt động trưng bày hàng thật – hàng giả nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 5.

Điểm nhấn đáng chú ý là ngoài sản phẩm kem chống nắng Sunplay, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản còn cung cấp nhiều sản phẩm tiêu dùng khác phục vụ trưng bày, tăng nhận diện tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK…

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 6.

Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 7.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 8.

Cận cảnh sản phẩm dầu xả và dầu gội với phiên bản thật (bên trái) có sắc tím rõ nét, thân chai bóng, chữ vàng đậm. Trong khi sản phẩm nhái (bên phải) có sự khác biệt rõ rệt.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 9.

Mặt sau của hai sản phẩm dầu gội, dầu xả là hàng thật - giả đang lưu thông trên thị trường Việt Nam và được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 10.

Bà Lê Hải Bình (65 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) khẳng định: "Nếu không đặt hai sản phẩm này cạnh nhau để nhận diện thì có lẽ, không ít người tiêu dùng sẽ khó phân biệt được đâu là hàng thật - giả. Bởi chỉ khi có sự nhận diện trực tiếp mới phân biệt được đâu là hàng thật và hàng giả.



Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 11.

Cận cảnh sản phẩm sữa tắm dành cho đối tượng trẻ em với hàng thật bên trái và hàng giả bên phải. Khi đặt 2 sản phẩm cạnh nhau để nhận diện, không khó để phân biệt sản phẩm thật có màu vàng hơn từ nhãn đến sữa.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 12.

Cận cảnh mặt sau của sản phẩm sữa tắm trẻ em được người tiêu dùng Việt ưu tiên dùng cho con nhỏ.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 13.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan, nhận diện sản phẩm thật – giả từ 9 – 17h các ngày từ 21- 25/11/2025.

Buổi khai mạc phòng trưng bày hôm nay có sự tham gia của Đoàn công tác Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA).

Tại đây, đại diện phụ trách Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA) cũng đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin người bán vi phạm và áp dụng quy chế xử lý tài khoản tái phạm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Tại phòng trưng bày, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đây hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người tiêu dùng. Khi tiếp xúc với từng sản phẩm, người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn cách nhận biết hàng giả thông qua tem, nhãn, mã QR, công nghệ truy xuất nguồn gốc và những dấu hiệu đặc trưng của từng nhóm sản phẩm.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của Phòng trưng bày giúp người tiêu dùng nhận biết hàng thật- hàng giả, ông Nguyễn Đức Lê - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường- Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mong muốn, mỗi người dân sẽ tự trang bị cho mình hành trang nhận diện từng mặt hàng tiêu dùng thật – giả, để trở thành một người tiêu dùng thông thái trong hoạt động đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 14.Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Cận cảnh mỹ phẩm Nhật Bản giả tinh vi và cách bảo vệ người tiêu dùng - Ảnh 15.Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Cùng chuyên mục

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Chính thức khai mạc Online Friday 2025: Nhiều hàng tiêu dùng khuyến mại sâu, thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Tối 14/11/2025, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025. Sự kiện đánh dấu ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, đồng thời truyền tải thông điệp tiêu dùng thông minh, an toàn và bền vững trong kỷ nguyên kinh tế số.

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.

Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bố

Thu hồi 45 sản phẩm mỹ phẩm do không có hồ sơ công bố

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định thu hồi tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhiều nhóm như dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner… do doanh nghiệp không có hoặc không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định.

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Vụ việc khách sạn Royal Hostel (19 Hàng Cháo, Hà Nội) bị tố "bùng" phòng của khách nữ dù đã thanh toán 100% chi phí không chỉ là một câu chuyện về ứng xử trong ngành lưu trú. Đây còn là minh chứng điển hình cho sức mạnh của mạng xã hội trong kỷ nguyên số - nơi một sai sót nhỏ trong quy trình phục vụ có thể nhanh chóng biến thành khủng hoảng truyền thông "thổi bay" uy tín tích lũy trong nhiều năm.

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).

Xem nhiều

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Ứng phó bão số 13, các ‘ông lớn’ bán lẻ đồng loạt giảm giá mạnh, tăng hàng thiết yếu phục vụ vùng chịu ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng
Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Bài học đắt giá khi một sai sót nhỏ 'đốt cháy' cả thương hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng
Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng

Bảo vệ người tiêu dùng
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top