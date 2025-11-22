Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Biệt thự tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ được cho thuê với giá cao
Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ gây chú ý với mức giá khá cao. Giá cho thuê hiện nay dao động phổ biến từ 30 đến 70 triệu đồng/tháng/căn.
Đơn cử có thể kể đến, căn liền kề rộng 96m2, thiết kế 6 tầng tại đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.
Căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 200m2 tại đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 65 triệu đồng/tháng.
Tại dự án Imperia Garden, Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 220m2 hiện được cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng.
Nguyên nhân khiến giá biệt thự được cho thuê với giá cao
Biệt thự cho thuê thường có mức giá cao bởi hội tụ nhiều yếu tố vượt trội so với các loại hình nhà ở khác.
Thứ nhất, giá nhà đất liên tục tăng trong nhiều năm khiến chi phí sở hữu biệt thự ngày càng lớn, kéo theo giá thuê tăng tương ứng.
Thứ hai, biệt thự thường có vị trí đắc địa, nằm trong các khu đô thị cao cấp, gần trung tâm, gần trường học quốc tế hoặc các trục giao thông quan trọng, tạo lợi thế lớn về kết nối và giá trị sống.
Bên cạnh đó, biệt thự sở hữu diện tích rộng, thiết kế sang trọng, không gian xanh cùng hệ tiện ích riêng tư như sân vườn, gara, hồ bơi… đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao.
Cuối cùng, tại nhiều khu vực, nguồn cung biệt thự cho thuê không dồi dào, trong khi nhu cầu của chuyên gia nước ngoài và giới doanh nhân tăng mạnh, khiến giá thuê càng giữ ở mức cao.
3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ
Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 địa giới hành chính của thành phố Hà Nội có sự điều chỉnh, sau sáp nhập, 3 phường mới được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ là:
1. Phường Thanh Xuân
Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).
2. Phường Khương Đình
Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.
3. Phường Phương Liệt
Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.
