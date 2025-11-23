Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờ
GĐXH - Nhiều sedan cỡ B bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage... đều đang được giảm giá sốc, thậm chí có mẫu giá chỉ còn trên 300 triệu, thấp hơn nhiều xe cỡ A.
Xe sedan cỡ B đang giảm giá thấp chưa từng thấy
Thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu bước vào thời gian cao điểm nhất của năm với sức mua tăng đáng kể. Trong đó, phân khúc xe sedan cỡ nhỏ - vốn là xương sống của thị trường ô tô bởi giá rẻ, mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, cũng không nằm ngoài cuộc đua giảm giá này.
Sedan cỡ B Toyota Vios
Theo khảo sát, hãng Toyota và các đại lý áp dụng mức giảm 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng sản phẩm, trong đó có cái tên bán chạy hàng đầu của hãng là Toyota Vios.
Với giá niêm yết 458-488-545 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G, mức giảm trên tương đương giá trị 46-50-54 triệu đồng. Nhờ đó, khách hàng Việt có thể sở hữu các phiên bản của Vios với mức giá 412-438-491 triệu đồng, chưa kể một số khuyến mại riêng của từng đại lý.
Sedan cỡ B Honda City
Mẫu xe đồng hương của Toyota Vios là Honda City cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết cho 3 phiên bản City G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên tương đương số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.
Sedan cỡ B Hyundai Accent
Cái tên còn lại trong "bộ 3" mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường là Hyundai Accent đang được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) cùng các đại lý giảm giá "khủng" bằng tiền mặt, cao nhất lên tới 64 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm "kịch khung" này chỉ áp dụng cho xe có năm sản xuất (VIN 2024) với số lượng không nhiều.
Với xe có VIN 2025, khách hàng được giảm ở mức 30-50 triệu đồng tuỳ nơi. Tại một đại lý Hyundai ở Hà Nội, mức giảm tiền mặt cho khách mua Accent ở mức 40-50 triệu đồng cho các phiên bản. Với giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, giá bán thực tế của Accent trong tháng 11 chỉ từ khoảng 389-519 triệu đồng.
Như vậy, Hyundai Accent phiên bản base số sàn 1.5 MT đang có giá bán dưới 400 triệu, rẻ hơn một chút so với đối thủ Toyota Vios 1.5E MT, thậm chí xấp xỉ một số mẫu xe hatchback cỡ A như KIA Morning (349-424 triệu) hay "người anh em" Hyundai Grand i10 (360-455 triệu).
Sedan cỡ B Nissan Almera
Nissan Almera - mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản: EL (489 triệu đồng), V (529 triệu đồng) và VL (569 triệu đồng) đang được nhiều đại lý giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt cao nhất tới 50 triệu. Tuy nhiên, chương trình giảm giá sâu chủ yếu tập trung vào bản V, các bản EL và VL được giảm khoảng 10-20 triệu đồng.
Giá bán thực tế của Nissan Almera V tại các đại lý chỉ dao động từ 479-489 triệu đồng, tương đương giảm 40-50 triệu đồng so với giá niêm yết. Thậm chí, một đại lý Nissan sẵn sàng "cắt lỗ" lên tới 80 triệu đồng, đưa giá bán của Almera V còn 449 triệu đồng nhằm đẩy hàng tồn VIN 2024 với số lượng không nhiều.
Sedan cỡ B Mitsubishi Attrage
Một mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan khác là Mitsubishi Attrage cũng đang được giảm giá mạnh qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Cụ thể, Attrage bản MT (số sàn) với giá niêm yết 380 triệu được giảm thêm 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 38 triệu đồng.
Ưu đãi này giúp giá thực tế của Attrage MT chỉ khoảng 342 triệu đồng, rẻ hơn bản thấp nhất của KIA Morning (349 triệu). Ngoài ra, bản cao nhất Attrage CVT Premium (giá niêm yết 490 triệu) được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với giảm xấp xỉ 25 triệu đồng.
KIA Soluto (giá niêm yết 386-482 triệu đồng) cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá khi các đại lý của THACO-KIA đang ưu đãi 13-47 triệu đồng cho mẫu xe này, áp dụng đến hết tháng 11.
Cụ thể, bản tiêu chuẩn Soluto MT được giảm 47 triệu, từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng sau ưu đãi. Soluto MT Deluxe có giá niêm yết 397 triệu đồng, giảm còn 369 triệu đồng; bản AT Deluxe từ 422 triệu đồng nay chỉ còn 405 triệu đồng.
Sedan cỡ B Skoda Slavia
"Tân binh" của phân khúc sedan cỡ B - Skoda Slavia vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa tháng 9 cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Với giá niêm yết 468-568 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu xe do TC Motor lắp ráp trong nước giảm chỉ dao động từ 421-511 triệu đồng, chưa kể một số ưu đãi khác từ nhà sản xuất.
Lý giải nguyên nhân sedan cỡ B giảm mạnh
Trên Vietnamnet, theo nhận định của các chuyên gia, cuộc đua giảm giá sâu ở phân khúc sedan cỡ B đang trở thành xu hướng tất yếu khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.
Đây là thời điểm các hãng tận dụng để kích cầu, giải phóng hàng tồn và củng cố thị phần trước sức cạnh tranh ngày càng mạnh từ nhóm SUV/crossover cỡ nhỏ – những mẫu có giá chỉ nhỉnh đôi chút nhưng đang chiếm ưu thế nhờ thiết kế trẻ trung, không gian linh hoạt và tính đa dụng cao.
Đồng thời, nhóm khách hàng truyền thống của sedan giá rẻ – gồm tài xế công nghệ và hộ kinh doanh vận tải – đang có xu hướng chuyển sang xe điện, hưởng lợi từ chi phí vận hành thấp và tiện ích dài hạn, khiến sức hút của sedan truyền thống giảm rõ rệt.
Trong bối cảnh này, để giữ chân khách hàng và duy trì doanh số, các hãng buộc phải tung ưu đãi mạnh tay, đặc biệt với các phiên bản số sàn – vốn ít hấp dẫn hơn về doanh thu nhưng lại là lựa chọn phổ biến trong giới kinh doanh.
Giới chuyên gia dự đoán, làn sóng giảm giá này sẽ còn kéo dài ít nhất đến Tết Nguyên đán 2026, tạo nên một thị trường cạnh tranh khốc liệt nhưng đầy cơ hội cho người mua.
