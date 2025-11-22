Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?

Giá iPhone 12, iPhone 12 Pro Max rẻ kỷ lục, xứng danh vua iPhone cao cấp giá rẻ GĐXH - iPhone 12 hiện đã không còn máy mới được bán tuy nhiên những lựa chọn cũ khác như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 12 Mini vẫn khá hấp dẫn và đặc biệt là mức giá rẻ kỷ lục.

Giá iPhone 15 - 14.79 triệu đồng

iPhone 15

Với việc xô đổ mốc 15 triệu, iPhone 15 đã chính thức trở thành iPhone giá rẻ mới.

Đánh giá iPhone 15

Đây là chiếc iPhone có nhiều công nghệ mới như màn Dynamic Island, cổng sạc type-c, camera 48MP cung cấp zoom 2x khá hấp dẫn.Phụ kiện công nghệ

Các trang bị mới mẻ này cung cấp cho người dùng những trải nghiệm không quá kém so với iPhone 16 hay iPhone 17 mới nhưng giá bán lại rẻ hơn tới vài triệu cho đến cả chục triệu đồng.

Giá iPhone 14 - 12.09 triệu đồng

iPhone 14

Giá iPhone 14 giờ chỉ còn 12,09 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với iPhone 17 mới ra nhưng hiệu năng không chênh là bao.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 có một số điểm mạnh đáng chú ý và vẫn rất gần về mặt phần cứng so với iPhone 16 mới và cả iPhone 16e. Có thể kể đến như hiệu năng ổn định: Máy được trang bị chip A15 Bionic, tuy là chip cũ từ iPhone 13 Pro, nhưng vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao và có tới 5 lõi xử lý đồ họa hơn iPhone 16e vẫn dùng 4 lõi.

Camera cải tiến: Camera sau được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Camera selfie cũng được cải tiến giúp cho hình ảnh được sắc nét hơn.

Thiết kế tổng thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 13, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng. Có thêm màu tím mới lạ, thu hút người dùng.

Cùng với đó, iPhone 14 cũng có tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và gọi SOS qua vệ tinh (Emergency SOS via satellite) là những tính năng mới hữu ích, tăng cường khả năng an toàn cho người dùng. Phần mềm hỗ trợ lâu dài: iPhone luôn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài, đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất và được bảo mật an toàn.

Giá iPhone 13 - 10.99 triệu đồng

iPhone 13

iPhone 13 hiện có giá chỉ hơn 11 triệu đồng sau nhiều đợt giảm giá liên tiếp.

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 với camera chéo khi đeo ốp trong không khác nhiều so với iPhone 15 nên nó vẫn khá thời thượng về ngoại hình. Cùng với đó, phần chứa FaceID được thu hẹp đáng kể giúp chiếc iPhone này càng ít bị lỗi thời so với các thệ hệ iPhone mới nhất.

iPhone 13 đánh dấu bước ngoặt lớn về mắt thiết kế khi mô-đun camera phía sau đặt theo hình chéo. Apple không làm điều này cho vui mà để mở rộng diện tích cảm biến máy ảnh.

Vì vậy dù thông số camera của iPhone 12 và iPhone 13 không khác nhau nhưng chất lượng hình ảnh của iPhone 13 được nâng lên nhờ cảm biến hình ảnh lớn hơn trên cả ống kính thường và ống kính góc rộng. Hệ thống camera của iPhone 13 cũng đủ mạnh để quay video xóa phông (tính năng Cinamatic) giúp nó vượt trội so với nhiều đối thủ.

iPhone 13 cũng được nâng cấp chip với A15 Bionic 6 nhân hiệu năng của con chip mới ấn tượng đến mức nó tiếp tục được Apple sử dụng cho iPhone 14 và dự kiến dòng iPad giá rẻ ra mắt năm nay của Apple cũng sẽ dùng con chip này. iPhone 13 đang là lựa chọn với trang bị tốt, giá không quá đắt và cực kỳ đáng mua trong tháng 1/2025.

Giá iPhone 12 - 9.99 triệu đồng

iPhone 12

iPhone 12 là mẫu iPhone có màn OLED rẻ nhất của Apple. Ít ai nghĩ, một chiếc iPhone màn OLED có thể có giá dưới 12 triệu đồng rất sâu như hiện nay. Chỉ riêng với điều này cũng đủ để Galaxy S24 Ultra lo ngại. Bản 128GB của iPhone 12 hiện cũng chỉ từ 12.99 triệu đồng. Khác iPhone 11, iPhone 12 hiện vẫn có rất nhiều các phiên bản màu sắc.

Đánh giá iPhone 12

iPhone 12 có ba điểm khiến nó vẫn chưa thể lỗi thời đó là màn hình OLED, thiết kế khung viền vuông và chip A14 Bionic. Cả hai đem đến cho chiếc iPhone 6 năm trên thị trường này khả năng duy trì hoạt động vượt trội và gần như không lỗi thời.

Màn hình OLED với chất lượng hình ảnh sâu và trong hơn LCD của iPhone 11 rất nhiều. Điều đó mang đến chất lượng hình ảnh khi trải nghiệm nội dung tốt hơn hẳn. Về sức mạnh, iPhone 12 được nâng cấp lên chip Apple A14 Bionic 6 nhân với hiệu năng vượt trội và vẫn được Apple sử dụng để trang bị cho iPad Gen 10. Nhờ đó, không có bất cứ ứng dụng nào hiện nay có thể làm khó iPhone 12.

Đáng chú ý, camera của iPhone 12 cũng gồm ống kính góc rộng và siêu rộng như iPhone 11 nhưng phần cứng khác biệt. Cụ thể iPhone 12 dùng cảm biến hình ảnh lớn hơn cho phép lấy ánh sáng và màu sắc đẹp hơn iPhone 11. Ngoài ra iPhone 12 cũng có độ mở tối đa của ống kính tốt hơn nên chụp ảnh sáng và có dải dynamic rộng hơm từ đó chỉnh sửa nhanh và dễ dàng hơn.

iPhone 12 là lựa chọn thú vị cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone giá rẻ nhưng vẫn phải có màn OLED - thứ mà Apple tự tin là có thể đối đầu với những flagship hàng đầu nhà Samsung.eSport game

Giá iPhone 11 - 8.29 triệu đồng

iPhone 11

Hiện tại, Khách Việt có thể mua iPhone 11 64GB với giá chỉ hơn 8 triệu đồng trong khi bản 128GB cũng xuống thấp dưới 10 triệu từ 9.89 triệu đồng. Máy chỉ có 2 màu đen trắng và không có nhiều màu như trước.

Đánh giá iPhone 11

iPhone 11 sắp bước vào ngôi đền huyền thoại của Apple và làng smartphone khi sở hữu thời gian bán mới lâu nhất lên tới 7 năm. Ra mắt vào năm 2019, iPhone 11 liên tục nằm trong top bán chạy trong nhiều năm liền. Thậm chí đến năm 2023 nó vẫn chen chân vào top 10 bán chạy.

iPhone 11 hiện vẫn còn khá ổn vào năm 2024 khi nó có camera kép rộng và siêu rộng với chất lượng ảnh hấp dẫn. Màn hình của máy là kích thước 6.1 inch tiêu chuẩn vẫn duy trì trên iPhone 15 và có FaceID độc quyền của Apple. iPhone 11 dùng chip Apple A13 Bionic 6 nhân với hiệu năng vẫn hoạt động tốt trong mọi tác vụ.

Điểm yếu của iPhone 11 chính là nó vẫn dùng màn hình LCD thay vì OLED, ngoài ra nó cũng không hỗ trợ 5G. Tuy nhiên với nhu cầu cơ bản như đọc tin tức, lướt mạng xã hội, quay chụp thường xuyên, iPhone 11 vẫn là lựa chọn cực ổn đặc biệt là bản 128GB với mức giá chưa đến 10 triệu đồng.

Nhìn chung iPhone 11 là lựa chọn tốt cho người dùng tìm kiếm iPhone giá rẻ hoặc mới dùng iPhone mà không muốn mua hàng cũ.