Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

Thuốc ung thư Pembroria của Nga được cấp phép tại Việt Nam

Thuốc Pembroria do Nga sản xuất. (Ảnh: Incentra)

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, tại quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do ông Vũ Tuấn Cường (Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) ký ban hành, có 14 vaccine, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm – đợt 57.

Tại danh mục kèm theo quyết định trên, có thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, được một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Theo thông tin từ cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại bệnh ung thư khác nhau (như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...).

Cục Quản lý Dược yêu cầu sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, công ty phải định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày cấp giấy đăng ký lưu hành thực hiện cập nhật tiến độ triển khai nghiên cứu lâm sàng theo dõi tính sinh miễn dịch pha III và nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung cập nhật dữ liệu theo dõi tính sinh miễn dịch pha III khi thời gian nghiên cứu kết thúc.

Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng

Anh N.C.L nhận giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 133,7 tỷ đồng của Vietlott.

TPO đưa tin, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 01422 cho anh N.C.L sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Khánh Hòa.

Anh L cho biết thường xuyên chơi các loại xổ số tự chọn, mỗi ngày mua khoảng 3 tấm vé. "Hai năm gần đây, tôi có thói quen mua dãy số được tạo ra từ ngày tháng sinh và biển số xe moto đang đi", anh L chia sẻ.

Ngay sau khi biết tin trúng thưởng, anh L báo cho vợ và cho biết sẽ cân đối sử dụng số tiền phù hợp, không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Theo quy định, anh L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

TP.HCM giải trình tự gen tìm nguyên nhân xảy ra vụ nghi ngộ độc "bánh mì cóc Cô Bích"

Có 64 ca đang điều trị nội trú do rối loạn tiêu hoá sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích. Ảnh: BVCC

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở "Bánh mì cóc Cô Bích", theo TTXVN, Sở Y tế TPHCM cho biết, đến trưa 12/11, các bệnh viện đã tiếp nhận 316 trường hợp.

Hiện có 64 ca đang điều trị nội trú, trong đó một trường hợp nặng đang được điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân này có bệnh nền viêm phổi, tăng huyết áp, rung nhĩ. Sáng 12/11, người bệnh đã cai máy thở, rút ống nội khí quản và tiếp tục thở oxy qua mũi. Các trường hợp còn lại có tình trạng sức khỏe tạm ổn định.

Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, ngành y tế ghi nhận tác nhân chính gây các triệu chứng ngộ độc là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp, được phát hiện trong mẫu cấy máu và mẫu phân. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng vi khuẩn phân lập được nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Riêng một trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative, theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xác định là ngoại nhiễm trong quá trình xét nghiệm vi sinh. Sở Y tế cho biết, nhóm vi khuẩn này thường trú trên da và niêm mạc người khỏe mạnh, không sinh độc tố ruột và không gây ngộ độc thực phẩm.

Theo ngành y tế, ngộ độc thực phẩm thường do ăn phải thực phẩm nhiễm vi sinh vật sinh độc tố hoặc gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, như Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, E. coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus...

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, việc xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm cần dựa trên các bằng chứng đầy đủ, gồm kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm, diễn biến lâm sàng và phân tích dịch tễ học. Sau khi tổng hợp toàn bộ dữ liệu, cơ quan chức năng mới đưa ra kết luận chính thức về tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh chiều ngày 12/11

Giá vàng đồng loạt giảm trong chiều 12/11. Ảnh minh họa: TL

Theo cập nhật giá vàng mới nhất tính đến tối 12/11, giá vàng trong nước được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng là 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội và TPHCM là 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong chiều ngày 12/11, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng:

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148 –151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 147,2 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 148,8 – 151,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man

Thời điểm người phụ nữ bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo NLĐO, ngày 12/11, Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc một người phụ nữ tố bị chồng hành hung tại khu chung cư trên địa bàn.

Theo nội dung phản ánh và hình ảnh trích xuất từ camera, vào khoảng 21 giờ 54 phút ngày 28/7, tại hành lang chung cư nơi hai vợ chồng sinh sống, do mâu thuẫn gia đình, chị T (29 tuổi) bị chồng túm tóc kéo ra ngoài, đẩy mạnh vào tường, quật ngã rồi liên tiếp đấm, đá vào mặt cùng các vùng chân, tay và lưng.

Nạn nhân sau đó choáng váng, ngã gục xuống đất nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục chửi mắng và đá vào người nạn nhân. Ngay sau sự việc, chị T đã gọi điện trình báo và trực tiếp đến Công an phường Đại Mỗ để phản ánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.