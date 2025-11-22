Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có thể sẽ được bán ở Việt Nam? GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.

Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi

Hongguang Mini EV

Mẫu xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV từng gây sốt tại châu Á vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc.

Ra mắt lần đầu vào năm 2020, Hongguang Mini EV do liên doanh SAIC-GM-Wuling sản xuất nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc nhờ triết lý phát triển xoay quanh bốn yếu tố “đẹp, dễ lái, dễ đỗ, tiết kiệm”.

Chỉ sau 4 năm, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 1,8 triệu chiếc, liên tục giữ vững "ngôi vương" trong phân khúc xe điện hạng A. Riêng tháng 10 vừa qua, doanh số của Mini EV đạt tới 61.506 xe, cho thấy sức hút của mẫu xe nhỏ gọn này vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Phiên bản Mini EV 4 cửa mới nhất được hãng mô tả theo phong cách “Sweet Fun Design” - “ngọt ngào và vui nhộn”. Xe vẫn giữ kiểu dáng nhỏ nhắn, vuông vức đặc trưng nhưng được tinh chỉnh lại với tỷ lệ hài hòa và thân thiện hơn khi sử dụng trong đô thị đông đúc. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những người cần một chiếc xe nhỏ để di chuyển linh hoạt, tiết kiệm và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Dù thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ, Mini EV 4 cửa vẫn được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại. Mẫu xe sở hữu phanh tay điện tử (EPB), tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, màn hình giải trí 8 inch dạng nổi cùng camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ khóa/mở cửa và khởi động không cần chìa, tự động bật/tắt nguồn điện thông minh, cùng khả năng kết nối và điều khiển xe từ xa qua ứng dụng di động - những tính năng hiếm thấy ở mức giá khoảng 200 triệu đồng.

Mini EV 4 cửa vẫn được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại.

Về chính sách bán hàng, hãng xe cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách mua xe mới, bao gồm: Gói đổi xe cũ trị giá 3.000 nhân dân tệ; Tặng phim cách nhiệt cao cấp trị giá 3.000 tệ; Cung cấp miễn phí bộ sạc và dịch vụ lắp đặt tại nhà; Bảo hành trọn đời cho hệ thống pin và động cơ điện.

Ở khía cạnh vận hành, Mini EV 4 cửa được trang bị động cơ điện ba trong một (motor, hộp điều khiển và hộp số) do hãng tự phát triển, cho công suất tối đa 30 kW. Xe có 4 chế độ lái, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu. Phiên bản “Zhenxiang+” có khả năng di chuyển tới 301 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC, mở rộng đáng kể phạm vi di chuyển so với đời cũ.

Giá xe ô tô Hongguang Mini EV

Hongguang Mini EV có giá bán khởi điểm 5,58 vạn nhân dân tệ ( khoảng 206 triệu đồng) và giá ưu đãi chỉ 5,28 vạn tệ (khoảng 195 triệu đồng) khi áp dụng chính sách hỗ trợ đổi xe cũ. Với mức giá "mềm" cùng thiết kế tiện dụng, mẫu xe này được xem là đối thủ đáng gờm của Kia Morning và Hyundai i10 trong phân khúc xe đô thị giá rẻ.

Hongguang Mini EV phiên bản 4 cửa cho thấy cách mà các hãng xe giá rẻ đang nỗ lực đưa công nghệ điện hóa đến gần hơn với người dùng phổ thông. Với giá chỉ quanh mức 200 triệu đồng, phạm vi di chuyển ấn tượng, thiết kế dễ thương cùng nhiều trang bị bất ngờ, mẫu xe này đang khiến phân khúc xe đô thị giá rẻ trở nên sôi động hơn bao giờ hết, hứa hẹn là “cơn đau đầu mới” cho Kia Morning và Hyundai i10.

Sự xuất hiện của bản 4 cửa giúp Mini EV trở nên thực dụng hơn, đáp ứng nhu cầu của các gia đình nhỏ hoặc người dùng cần thêm không gian để chở người và hành lý.

Ngoài ra, nếu so với Morning và i10 - hai mẫu xe động cơ xăng phổ biến tại Việt Nam, Mini EV lại ghi điểm ở khả năng vận hành êm ái, chi phí sử dụng thấp và độ thân thiện với môi trường cao. Đây chính là hướng đi mà nhiều hãng xe đang theo đuổi, khi xu hướng xe điện ngày càng lan rộng tại khu vực Đông Nam Á.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.