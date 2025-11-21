Hà Nội: Nhà riêng tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Giá nhà riêng thuê tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ thiết lập mặt bằng giá mới

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Thanh Xuân.

Phường Thanh Xuân hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá nhà riêng cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 9 đến hơn 100 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng nằm trên mặt ngõ 178, phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cũ) thiết kế 4 tầng, rộng 46,5m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 16 triệu đồng/tháng.

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ. Tuy có số lượng nhà riêng cho thuê ít hơn, nhưng giá nhà riêng tại phường Khương Đình hiện nay cũng được cho thuê với giá khá cao, dao động từ 7-75 triệu đồng/tháng/căn. Chẳn hạn, dù nằm trong ngõ, rộng 28m2, thiết kế 4 tầng nhưng căn nhà riêng tại ngách 69/11 ngõ 345 Khương Trung, phường Khương Đình, hiện đang được rao cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.

Có lượng thông tin cho thuê khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên giá nhà riêng cho thuê tại phường Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 7 – 30 triệu đồng/tháng. Chẳng hạn, căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 50m2 nằm trong ngõ 254 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt hiện đang được cho thuê với giá 16 triệu đồng/tháng.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

Như vậy giá nhà riêng cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 7 cho đến hơn 100 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm trên mặt phố lớn, có diện tích rộng thường có giá cho thuê cao hơn những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ.

Nguyên nhân khiến nhà riêng được cho thuê với giá cao

Có thể thấy giá cho thuê nhà riêng tại Hà Nội tăng cao trong thời gian qua là hệ quả của nhiều lực đẩy cùng lúc.

Trước hết, giá nhà đất tăng phi mã trong vài năm gần đây đã khiến chi phí sở hữu và duy trì bất động sản đội lên, buộc chủ nhà điều chỉnh giá thuê để bù đắp. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở."

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà riêng cho thuê khan hiếm khi nhiều hộ gia đình chuyển sang bán hoặc cải tạo để kinh doanh, trong khi nhu cầu thuê ổn định, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh và các hộ gia đình trẻ.

Chi phí vay vốn và lãi suất ngân hàng từng leo cao cũng khiến nhiều chủ sở hữu chịu áp lực tài chính dài hạn, từ đó đẩy giá cho thuê tăng theo. Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở từ nội thất, tiện ích đến an ninh khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, phản ánh trực tiếp vào giá thuê. Tổng hòa các yếu tố này khiến thị trường cho thuê nhà riêng tại Hà Nội hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn rõ rệt so với các giai đoạn trước.

