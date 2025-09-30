Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng
GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.
Tìm thấy vé số Vietlott trúng độc đắc tiền tỷ
Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 1 vé số đã trúng giải độc đắc này.
Hệ thống của Vietlott cũng xác định có 2 vé số đã trúng giá trị giải Jackpot 2 trị giá 7.500.802.050 đồng (hơn 7,5 tỷ đồng). Theo đó, mỗi vé số trúng thưởng Jackpot 2 có giá trị 3.750.401.025 đồng (hơn 3,75 tỷ đồng).
Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9 là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 08.
Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.
Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52. Vé số trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 08.
Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng.
Vé trúng thưởng Vietlott phải thỏa mãn toàn điều kiện nào?
Đầu tiên, do Vietlott phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.
Được ghi nhận trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé của từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính chậm nhất là 15 (mười lăm) phút trước giờ quay số mở thưởng.
Không có ghi nhận đã hủy vé trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott.
Đảm bảo các điều kiện về bảo mật của Vietlott.
Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.
Còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Các thông tin trên vé trúng thưởng phải đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được.
Trường hợp vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời được xác định là do các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của vé trúng thưởng, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, người lĩnh thưởng hoặc Đại lý phải có đơn đề nghị Vietlott xem xét phê duyệt trả thưởng theo quy định.
