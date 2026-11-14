Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026

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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Sáu ngày 13/11/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/11/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 - Ảnh 2.Hôm nay (13/11/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 1 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 14/112026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 14/11/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Vietlott - XS Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 14/11/2026








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O


500.000
Giải Ba

O O O


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 - Ảnh 3.Hôm nay (ngày 29/9) Vietlott thông báo có một người trúng thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/11/2026 - Ảnh 4.Ngày cuối tuần có tới 2 người cùng trúng Vietlott trị giá hơn 45 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 45 tỷ đồng.


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