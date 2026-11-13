Xe máy điện Việt Nam thiết kế thể thao, đi tới 145 km, tốc độc 90km/h, không cần sạc cũng đầy pin giá 40 triệu đồng

Xe máy điện Honda giá rẻ 23 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt? GĐXH - Xe máy điện Honda Dax e: từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam có thể là một trong những ứng viên cho kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện của Honda Việt Nam.

Xe máy điện Việt thiết kế thể thao, đi tới 145 km, tốc độc 90km/h, không cần sạc cũng đầy pin

Mẫu xe máy điện mới dùng động cơ công suất tối đa 5.200W, đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ





Khác với những mẫu xe điện đô thị thường ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, Kinet được VinFast phát triển theo hướng mạnh mẽ và cá tính. Phần thân xe sở hữu các đường nét dứt khoát tạo cảm giác năng động, trong khi tổng thể vẫn hướng đến sự thuận tiện khi di chuyển hằng ngày.

Mẫu xe có 5 lựa chọn màu sắc gồm đỏ đen, xám xi măng, trắng ngọc trai, đen bóng và nâu ánh kim. Sự đa dạng này giúp người mua dễ dàng lựa chọn theo sở thích, từ phong cách trẻ trung đến thanh lịch.

Về kích thước, VinFast Kinet có chiều dài 2.021 mm, rộng 713 mm và cao 1.135 mm. Chiều cao yên 785 mm, khoảng sáng gầm 160 mm mang tới vóc dáng tương đối lớn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông.

Điểm nổi bật nhất nằm ở khả năng vận hành. Theo công bố của nhà sản xuất, Kinet sở hữu động cơ có công suất tối đa 5.200W, cho phép xe đạt vận tốc khoảng 90 km/h trong điều kiện thử nghiệm với một người lái nặng 65 kg ở chế độ Sport.

Đáng chú ý, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong thời gian dưới 6 giây. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc mạnh cũng đòi hỏi người điều khiển có kỹ năng xử lý phù hợp, đặc biệt tại những khu vực đông phương tiện.

Bên cạnh động cơ, hệ thống pin là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý trên VinFast Kinet.

Theo thông số từ hãng, mẫu xe sử dụng hai bộ pin LFP, mỗi bộ có dung lượng 1,5 kWh, hoạt động song song. Tổng dung lượng đạt 3 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 145 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện kiểm thử ở tốc độ 30 km/h.

Kinet được VinFast phát triển theo hướng mạnh mẽ và cá tính.

Với người có nhu cầu đi làm khoảng 30 km mỗi ngày, phạm vi hoạt động nói trên tương đương gần 5 ngày sử dụng theo tính toán lý thuyết. Đặc biệt, Kinet được phát triển theo mô hình xe máy điện đổi pin cho phép người dùng thay pin tại các điểm dịch vụ tương thích thay vì phải chờ sạc đầy như phương thức truyền thống.

VinFast giới thiệu thời gian đổi pin nhanh khoảng một phút. Dù vậy, tính hữu ích của mô hình này còn phụ thuộc vào độ phủ của các tủ đổi pin, tình trạng pin sẵn có và chi phí sử dụng dịch vụ. Người mua cần tìm hiểu điều kiện đổi pin tại khu vực sinh sống trước khi lựa chọn.

Trong trường hợp sạc thông thường, VinFast công bố thời gian sạc tiêu chuẩn từ 0 đến 100% khoảng 9 giờ. Đây là khoảng thời gian phù hợp với nhu cầu sạc qua đêm tại nhà nếu người dùng có điều kiện bố trí nguồn điện an toàn.

Một điểm đáng chú ý khác là tiêu chuẩn chống nước IP67 của hệ thống pin. Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có khả năng chống nước ở mức ngập 0,5 m trong thời gian 30 phút theo điều kiện thử nghiệm.

VinFast cũng công bố chính sách bảo hành xe 6 năm và bảo hành pin 8 năm, đều không giới hạn số kilômét.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, VinFast Kinet còn được trang bị nhiều công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đáng chú ý là hệ thống khóa thông minh Smart Key, giúp người điều khiển thao tác thuận tiện hơn. Mẫu xe còn sở hữu màn hình TFT tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại, hỗ trợ hiển thị thông báo cuộc gọi.

Bên cạnh đó, người dùng có thể quản lý phương tiện thông qua ứng dụng kết nối của VinFast với các chức năng như định vị GPS, tìm xe từ xa, theo dõi lịch sử hành trình, thống kê quãng đường và thiết lập vùng an toàn.

Những tính năng này mang lại lợi ích trong quá trình quản lý phương tiện, đặc biệt với người thường xuyên gửi xe tại các bãi đỗ lớn hoặc muốn theo dõi lịch trình di chuyển.

VinFast Kinet còn được trang bị nhiều công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Một tiện ích khác là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Auto Hold giúp người lái thuận tiện hơn khi dừng và bắt đầu di chuyển trên đường nghiêng. Xe cũng được trang bị hệ thống giảm xóc sử dụng giảm chấn thủy lực nhằm cải thiện sự ổn định trong quá trình vận hành.

Đối với nhu cầu sử dụng hằng ngày, Kinet sở hữu cốp dung tích 22 lít, có thể phục vụ việc cất giữ một số vật dụng cá nhân. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên kiểm tra kích thước thực tế của cốp nếu có nhu cầu chứa mũ bảo hiểm hoặc đồ dùng cồng kềnh.

Giá xe máy điện VinFast Kinet

Với giá niêm yết 40 triệu đồng, VinFast Kinet nằm ở nhóm xe máy điện có mức đầu tư tương đối cao so với những sản phẩm phổ thông. Đổi lại, mẫu xe hướng đến sự khác biệt về công suất động cơ, khả năng tăng tốc, công nghệ kết nối và mô hình đổi pin.

Với giá thuê pin 40 triệu đồng, Kinet thấp hơn mức đề xuất 42,4 triệu đồng của Honda Air Blade 125 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, mức 49,9 triệu đồng kèm hai pin cao hơn các bản Air Blade 125 thông thường nhưng vẫn thấp hơn đáng kể Air Blade 160, hiện có giá đề xuất từ 57,09 - 58,79 triệu đồng.

Tuy nhiên, trước khi quyết định mua, người tiêu dùng cần tính toán tổng chi phí sở hữu, bao gồm giá xe, chi phí đăng ký, phương án sử dụng pin và các khoản dịch vụ liên quan. Đặc biệt, giá niêm yết chưa phản ánh đầy đủ số tiền cần chi trong từng phương án mua và sử dụng pin.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Kinet cho thấy nhóm xe máy điện tại Việt Nam đang dần mở rộng sang phân khúc chú trọng thiết kế và hiệu năng, thay vì chỉ tập trung vào chi phí sử dụng. Mẫu xe này có thể tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong tầm giá 40 - 50 triệu đồng, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh với các dòng xe tay ga thể thao chạy xăng trở nên đa dạng hơn.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.