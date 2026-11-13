Giá xe Honda SH Mode mới nhất từ 60,7 triệu đồng, xe ga nâng cấp trang bị, giá bán dễ tiếp cận được săn đón hơn Vision và LEAD

Giá xe Honda SH Mode mới nhất

Honda SH mode 2027 tại đại lý





Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda SH Mode 2027 tiếp tục được phân phối tại Việt Nam với bốn phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Các phiên bản SH Mode 2027 hiện nay thường có giá bán cao hơn mức đề xuất, dao động từ 1,3 đến 3,2 triệu đồng, do vừa được giới thiệu với phiên bản nâng cấp mới. Giá lăn bánh thực tế dành cho khách mua xe SH Mode có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm cụ thể.

Đáng chú ý, ba phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, trong khi bản Tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS.

Đây là khác biệt đáng cân nhắc bởi công nghệ an toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn phiên bản của người tiêu dùng.

Ngoài ra, những mức giá trên là giá bán lẻ đề xuất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các khoản chi phí liên quan. Giá giao dịch tại hệ thống HEAD cũng có thể thay đổi tùy khu vực, phiên bản, màu sắc và nguồn cung.

Do đó, người mua nên tham khảo báo giá từ nhiều đại lý trước khi quyết định, đồng thời xác nhận rõ các khoản chi phí lăn bánh và chương trình ưu đãi nếu có.

Bảng giá xe Honda SH Mode

Loại phanh Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (VND) 8% thuế GTGT 10% thuế GTGT ABS Thể thao Xám đen Trắng đen 66.361.091 67.590.000 Đặc biệt Xanh đen Đen Bạc đen 65.870.182 67.090.000 Cao cấp Đỏ đen 64.692.000 65.890.000 CBS Tiêu chuẩn Đỏ đen Trắng đen 59.684.727 60.790.000

Giá xe SH Mode 2027 mới nhất tháng 11/2026 Giá đề xuất Giá đại lý Phiên bản Tiêu chuẩn CBS 59.684.727 62.000.000 Phiên bản Cao cấp ABS 64.692.000 65.000.000 Phiên bản Đặc biệt ABS 65.870.182 67.500.000 Phiên bản Thể thao ABS 66.361.091 69.000.000

Honda SH Mode có gì để cạnh tranh?

SH mode 2027

Thay đổi lớn nhất của SH mode 2027 nằm ở động cơ. Xe dùng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 124,8cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo Honda Việt Nam, lượng khí thải giảm đến 40% so với phiên bản trước. Động cơ cho công suất tối đa 8,2kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm tại 5.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,16 lít/100km.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, đây cũng là lần đầu SH mode có màn hình TFT 4,2 inch. Hộc đồ phía trước được nâng cấp cổng sạc USB Type-C. Khóa thông minh Smart Key có thêm tính năng cảnh báo quên tắt khóa điện, lần đầu được Honda Việt Nam trang bị. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED mới và chi tiết mạ chrome kéo dài từ cụm đèn xuống thân xe. Thân xe có logo “SH” dạng 3D.

Về màu sắc, bản Thể thao có màu Trắng đen mới và Xám đen. Bản Đặc biệt có màu Xanh đen mới đi kèm logo vàng kim, cùng hai màu Đen và Bạc đen sơn mờ. Bản Cao cấp chỉ có màu Đỏ đen, còn bản Tiêu chuẩn có Đỏ đen và Trắng đen. Bản Tiêu chuẩn dùng phanh kết hợp CBS, ba bản còn lại có phanh ABS ở bánh trước.

SH mode 2027 giữ khung dập hàn eSAF, khối lượng bản thân 116kg, chiều cao yên 765mm. Cốp dưới yên có dung tích 18,5 lít và bình xăng 5,6 lít.

* Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Giá xe có thể thay đổi tùy theo đại lý, khu vực và thời điểm bán xe.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



