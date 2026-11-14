Nhà riêng tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương hạ giá sâu, có căn giảm 5 tỷ đồng

Diễn biến giá nhà riêng tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương tháng 11/2026

Tại thời điểm tháng 11/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được sáp nhập từ quận Hà Đông cũ vẫn được đăng tải khá rầm rộ. Tuy nhiên giá bán đã hạ nhiệt, thậm chí giảm sâu so với cùng thời điểm năm ngoái, giá dao động phổ biến từ 90 đến gần 400 triệu đồng/m2. Theo khảo sát, đi kèm với các mẩu tin rao bán nhà, thường xuất hiện cụm từ "hạ sâu 1 tỷ", "hạ sâu 2 tỷ", thậm chí có căn được đăng tin "hạ sâu 5 tỷ đồng"...

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 130m2, mặt tiền 7m tại Khu đấu giá Tân Triều, nay thuộc phường Hà Đông hiện đang được chủ nhà giảm giá 5 tỷ đồng, xuống còn 41 tỷ đồng, tương đương 315,38 triệu đồng/m2, môi giới Cao Thị Giang thông tin.

Môi giới Lương Văn Hưng đang rao bán căn nhà riêng rộng 50m2, thiết kế 5 tầng, tại khu phân lô dịch vụ La Khê, phường Dương Nội mới hiện đang được "giảm mạnh 4 tỷ đồng", với giá bán chỉ nhỉnh 11 tỷ đồng.

Căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 34m2 tại đường Lê Trọng Tấn, phường Hà Đông mới hiện đang được chủ nhà hạ giá 2 tỷ đồng, xuống còn 7 tỷ, tương đương 205,88 triệu đồng/m2, môi giới Phùng Hằng cho biết.

Như vậy, tại thời điểm cuối năm 2026, giá nhà, đặc biệt những căn nhà riêng trong ngõ tại các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương, đang giảm khá sâu so với cùng thời điểm năm 2025.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

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