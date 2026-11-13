Tỷ giá USD hôm nay 13/11: Đồng Đô la Mỹ tăng mạnh, người mua USD trong nước vẫn thận trong theo dõi thị trường?

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm mạnh còn bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, vàng nhẫn SJC đứng yên ở 139,8 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 139,5 triệu đồng/lượng bán ra theo đà rơi thẳng đứng của thế giới.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,27%, hiện ở mức 103,18 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đà tăng của đồng bạc xanh gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt. So với đồng USD, đồng EUR giảm 0,32%, xuống 1,1055 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025; đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,26%, xuống 0,835 franc/USD; đồng yên Nhật cũng giảm 0,13%, xuống 159,975 yên/USD, tiến sát ngưỡng 160 yên/USD. Nhật Bản cảnh báo khả năng can thiệp thị trường vẫn hiện hữu, trong khi lạm phát giá bán buôn tăng lên 7,1% trong tháng 10 củng cố dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng tới. Ngoài ra, đồng AUD giảm 0,59%, xuống 0,6807 USD, còn NZD giảm 0,27%, xuống 0,5547 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 103,18 điểm. USD ngân hàng tăng mạnh. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR tiếp tục giảm nhẹ.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, lên mức cao nhất trong khoảng 19 tháng, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn trước áp lực lạm phát dai dẳng. Số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến cùng tín hiệu từ một số quan chức Fed về khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên gần 85%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,867%, trong khi kỳ hạn 10 năm lên 5,113%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 13/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 12 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.623 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng mạnh, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.854 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 13/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 13/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 13/11/2026.

Tỷ giá USD đồng loạt tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,460-25,870 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.417-25.862 đồng/USD, đã tăng 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,490-25,870 đồng/USD, đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 13/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h00 không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.802 đồng và bán ra là 25.902 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 13/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,657.20-29,116.37 đồng/EUR, đã giảm 78 đồng chiều mua vào và giảm 82 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.845-29.155 đồng/EUR, đã giảm 84 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,830-29,219 đồng/EUR, đã giảm 90 đồng chiều mua vào và giảm 97 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 154.70-165.35 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 155,56-165,56 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.17-165.96 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Thận trọng khi mua USD lúc này?

Ngày 13/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tăng mạnh. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng cũng bật tăng theo, tuy nhiên thị trường tự do vẫn ghi nhận chững giá.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD tăng mạnh, cân nhắc khi mua Đô la Mỹ lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 12/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.