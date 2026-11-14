Xe máy điện đi xa 343km/lần sạc, tăng tốc chỉ 2,7 giây giá 82 triệu đồng có đáng mua?

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Xe máy điện đi xa 343km/lần sạc, tăng tốc chỉ 2,7 giây

Mô tô điện Ultraviolette X-47 Venom ra mắt tại Ấn Độ.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, thị trường mô tô điện tiếp tục xuất hiện những sản phẩm đáng chú ý khi Ultraviolette giới thiệu X-47 Venom tại Ấn Độ. Mẫu xe gây ấn tượng không chỉ bởi thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn nhờ hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái vốn thường xuất hiện trên các dòng ô tô hiện đại.

Ultraviolette X-47 Venom được phát triển theo phong cách mô tô đa dụng, kết hợp những đường nét góc cạnh và tư thế vận hành hướng đến cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Ngoại hình xe mang đậm phong cách thể thao với phần thân được tạo hình khỏe khoắn, các chi tiết thiết kế tập trung vào tính khí động học và sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Điểm đáng chú ý là X-47 Venom trở thành mẫu xe đầu tiên của Ultraviolette ứng dụng nền tảng VX-100 thế hệ mới.

Theo nhà sản xuất, nền tảng này được phát triển nhằm tối ưu trọng lượng của các bộ phận quan trọng, đồng thời nâng cao hiệu suất hệ thống truyền động.

Nhờ những thay đổi về kết cấu và công nghệ, trọng lượng của X-47 Venom được công bố ở mức 180 kg, giảm khoảng 20 kg so với nền tảng trước đó được hãng sử dụng làm cơ sở so sánh.

Không chỉ giảm trọng lượng tổng thể, bộ pin mới cũng được cải tiến đáng kể.

Ultraviolette cho biết bộ pin có trọng lượng giảm khoảng 15%, trong khi mật độ năng lượng tăng 25%. Hệ thống làm mát cũng được nâng cấp với hiệu quả được hãng công bố tăng gấp đôi.

Những cải tiến này có ý nghĩa quan trọng đối với xe máy điện, bởi trọng lượng pin và khả năng kiểm soát nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, động cơ Light Fury được thiết kế lại với tốc độ quay tối đa 9.000 vòng/phút, trọng lượng giảm khoảng 25–30% và lượng vật liệu đất hiếm sử dụng giảm 50%.

Bộ điều khiển điện tử cũng nhẹ hơn khoảng 40% so với thế hệ hiện tại theo thông tin từ hãng.

Ultraviolette cho biết bộ pin có trọng lượng giảm khoảng 15%.

Việc tối ưu đồng thời nhiều bộ phận cho thấy Ultraviolette đang hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mà không phải gia tăng đáng kể kích thước và trọng lượng phương tiện.

Về khả năng vận hành, Ultraviolette X-47 Venom được giới thiệu với hai lựa chọn pin dung lượng 7 kWh và 11 kWh.

Trong đó, phiên bản SRB-11 sử dụng bộ pin 11 kWh có phạm vi hoạt động công bố lên tới 343 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn IDC của Ấn Độ.

Tuy nhiên, quãng đường 343 km được xác định theo chu trình thử nghiệm IDC, không đồng nghĩa xe có thể đạt phạm vi tương tự trong mọi điều kiện thực tế.

Khi vận hành ở tốc độ cao, tăng tốc liên tục hoặc di chuyển trên những tuyến đường có độ dốc lớn, mức tiêu thụ năng lượng có thể tăng đáng kể.

Đối với phiên bản pin 7 kWh, nguồn thông tin hiện chưa cung cấp con số phạm vi hoạt động cụ thể. Vì vậy, người mua cần chờ thông số chính thức của từng cấu hình trước khi so sánh.

Cả hai phiên bản X-47 Venom đều sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực.

Mô-men xoắn cực đại được công bố lên tới 550 Nm. Tuy nhiên, thông số này cần được hiểu theo vị trí đo do nhà sản xuất xác định, bởi mô-men xoắn tại bánh xe không thể so sánh trực tiếp với mô-men xoắn tại trục động cơ của các mẫu mô tô xăng.

Theo Ultraviolette, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trong 2,7 giây và từ 0 lên 100 km/h trong 5,9 giây.

Tốc độ tối đa đạt 155 km/h, cho thấy X-47 Venom được định vị ở nhóm mô tô điện hiệu suất cao thay vì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên, mẫu xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 12 kW.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống phanh tái sinh được cải tiến, cho phép tiếp tục hoạt động ngay cả khi pin ở trạng thái đầy theo mô tả của nhà sản xuất.

Pin 11 kWh đi 343 km, động cơ mạnh 40 mã lực và tốc độ tối đa 155 km/h.

Bên cạnh đó, chế độ vận hành Ballistic vẫn có thể được sử dụng khi dung lượng pin còn 10%, giúp người lái tiếp cận khả năng vận hành mạnh mẽ trong nhiều trạng thái pin khác nhau.

Dù vậy, người sử dụng cần lưu ý rằng việc tăng tốc mạnh và duy trì tốc độ cao có thể khiến phạm vi hoạt động giảm so với mức công bố.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất, Ultraviolette X-47 Venom còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn. Nổi bật nhất là hệ thống Hypersense sử dụng radar phía sau hoạt động ở tần số 77 GHz.

Theo nhà sản xuất, radar có khả năng giám sát các phương tiện phía sau trong phạm vi tối đa 200 m, cung cấp dữ liệu phục vụ những tính năng hỗ trợ người lái.

Các chức năng được giới thiệu gồm giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện vượt và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau.

Ultraviolette X-47 Venom còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn.

Khi phát hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn, hệ thống có thể đưa ra tín hiệu cảnh báo để người điều khiển chủ động xử lý. Ngoài ra, đèn cảnh báo nguy hiểm có thể tự động kích hoạt trong những tình huống được hệ thống xác định có rủi ro.

Đây là trang bị đáng chú ý bởi radar giám sát phía sau hiện chưa phổ biến trên nhiều mẫu xe máy điện ở phân khúc phổ thông.

Tuy nhiên, hệ thống radar chỉ có vai trò hỗ trợ nhận biết nguy cơ, không thay thế việc quan sát gương, kiểm tra điểm mù và chủ động điều khiển phương tiện.

Về an toàn pin, X-47 Venom sử dụng cầu chì kích nổ pyro-fuse, được thiết kế để nhanh chóng cô lập mạch điện khi phát hiện sự cố nghiêm trọng.

Hệ thống này phối hợp với bộ quản lý pin BMS và các cơ chế bảo vệ ở cấp độ cell pin nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố điện.

Bộ pin cũng đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP67 giúp tăng khả năng bảo vệ trong những điều kiện môi trường phù hợp với giới hạn thiết kế.

Trong khoang điều khiển, Ultraviolette trang bị màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, sử dụng giao diện Interface X. Màn hình hỗ trợ hiển thị thông tin vận hành, dẫn đường theo thời gian thực và kết nối với các tiện ích điện tử của xe.

Ngoài ra, X-47 Venom còn có camera phía sau hỗ trợ quan sát khi đỗ xe và hệ thống kiểm soát hành trình, mang lại sự thuận tiện trong những chuyến đi dài.

Xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm và tích hợp hệ thống Violette AI, có khả năng gửi cảnh báo khi phát hiện những tình huống bất thường như xe bị di chuyển trái phép, đổ ngã, bị kéo đi hoặc xảy ra tai nạn.

Với hàng loạt trang bị kể trên, Ultraviolette X-47 Venom cho thấy xu hướng phát triển của mô tô điện không chỉ nằm ở công suất và dung lượng pin mà còn ở khả năng ứng dụng công nghệ hỗ trợ người lái.

Giá xe máy điện Ultraviolette X-47 Venom lên tới 82 triệu đồng

Theo Người đưa tin, tại Ấn Độ, mẫu xe có giá khởi điểm 300.000 rupee (tương đương khoảng 82 triệu đồng theo mức quy đổi được công bố). Tuy nhiên, đây là giá khởi điểm tại thị trường Ấn Độ, không phải giá bán tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin xác nhận Ultraviolette X-47 Venom sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.