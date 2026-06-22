Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/6/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 22/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 22/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 22/6/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 22/6/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 22/6/2026 có kết quả như sau:
Tiểu thương lý giải giá dứa tại vườn rẻ như cho nhưng bán ngoài thị trường vài chục nghìn đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Dứa đang bán đầy thị trường với đủ các mức giá khác nhau, nơi rao bán vài nghìn đồng/kg, nơi giá cao gấp nhiều lần.
MPV 7 chỗ giá chỉ 315 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, trang bị cửa sổ trời, động cơ cả xăng, dầu, rẻ như Kia Morning sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Kia Carens Clavis phiên bản mới thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi được nâng cấp và khả năng cạnh tranh trong phân khúc.
Điều kiện gửi 100 triệu đồng 13 tháng hưởng lãi suất lên tới 8,9%: Số tiền về tay là bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,9 %/năm.
Hà Nội: Chung cư tăng giá tại phường Thanh Xuân sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạchGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, quy hoạch giá nhà tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, chung cư cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Zalo gửi thông báo quan trọng tới toàn bộ người đang dùng tài khoản cần làm ngay việc nàyBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Người dùng cần lưu ý việc rà soát tài khoản dùng liên quan đến số điện thoại bị thu hồi của Zalo được đưa ra trong bối cảnh các nhà mạng đang tiến hành xác thực SIM chính chủ với toàn bộ thuê bao.
TP Solar: Từ xưởng sản xuất đến trải nghiệm 'Mua chắc - Dùng bền'Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Giữa thị trường đèn năng lượng mặt trời sôi động, người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền và hiệu quả thực tế. TP Solar khẳng định chất lượng bằng quy trình sản xuất bài bản, kiểm định nghiêm ngặt sản phẩm.
Tỷ giá USD hôm nay 22/6: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 22/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Blended Learning – 'chìa khóa vàng' giúp KOHI tạo nên dấu ấn 10 năm trong giáo dụcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Là cái tên tiên phong ứng dụng phương pháp đào tạo Blended Learning (mô hình học kết hợp Online và Offline), Kohi đã kiên trì theo đuổi phương pháp này suốt một thập kỷ và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 - 28/6/2026: Hàng loạt khách hàng hơn 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 28/6/2026: Khu dân cư bị mất điện tăng đột biếnSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.