Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Thứ ba, 16:00 16/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 2.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 16/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/6/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/6/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/6/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 16/6/2026

  • 02

  • 04

  • 05

  • 07

  • 31

  • 40

  • 14

Giá trị Jackpot 1: 49,498,635,450 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4,567,452,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

49,498,635,450

Jackpot 2

O O O O O | O0

4,567,452,500

Giải Nhất

O O O O O

6

40.000.000

Giải Nhì

O O O O

925

500.000

Giải Ba

O O O

19,020

50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 3.Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/6/2026

Cùng chuyên mục

Tôi mất nhiều hơn một căn nhà

Tôi mất nhiều hơn một căn nhà

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - “Nếu được quay lại, tôi ước không mua nhà ở thời điểm đó. Nhưng có những điều đã qua đi, không bao giờ có thể lấy lại được”.

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Kia Morning phiên bản nâng cấp tại thị trường Hàn Quốc với nhiều bổ sung đáng chú ý về trang bị an toàn và tiện nghi.

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị em

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị em

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc khiến ngay cả Honda SH Mode cũng phải lép vế, giá bán chỉ ngang ngửa với Vision, vốn chỉ xếp ở phân khúc 110cc.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Nhiều khu dân cư mất điện đến 22h30

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Nhiều khu dân cư mất điện đến 22h30

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiền

Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiền

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy điện Honda, Yamaha ghi nhận làn sóng giảm giá mạnh tới 22 triệu đồng với cả sản phẩm mới ra mắt.

Giá bạc hôm nay 16/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm, thị trường khó nắm bắt

Giá bạc hôm nay 16/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm, thị trường khó nắm bắt

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm về vùng 70 triệu đồng/kg.

Tỷ giá USD hôm nay 16/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 16/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 16/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

SUV điện giá 669 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, nâng cấp công nghệ, 600km/lần sạc, sạc nhanh chỉ 25 phút nhìn là mê

SUV điện giá 669 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, nâng cấp công nghệ, 600km/lần sạc, sạc nhanh chỉ 25 phút nhìn là mê

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - SUV điện chuẩn bị gia nhập thị trường Việt được nâng cấp phiên bản mới, di chuyển hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện đẹp phong cách giá 28,9 triệu đồng công nghệ cao cấp như xe ga, đi tới 120 km, pin LFP tháo rời

Trải nghiệm xe máy điện đẹp phong cách giá 28,9 triệu đồng công nghệ cao cấp như xe ga, đi tới 120 km, pin LFP tháo rời

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Khu vực bị mất điện cao đột biến, người dùng cần chủ động sắp xếp công việc

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Khu vực bị mất điện cao đột biến, người dùng cần chủ động sắp xếp công việc

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top