Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.
Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ
Mới đây, Vietlott đã tiến hành trao thưởng cho anh P.H.T - nhân viên văn phòng đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM vừa trở thành chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT #01521. Giá trị trúng thưởng lên tới 23.970.104.000 đồng. Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 03-09-17-22-27-32.
Được biết, tấm vé may mắn được mua qua kênh phân phối điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS) - nhà mạng Mobifone và nơi đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Gia Lai.
Chia sẻ về cơ duyên đến với Vietlott, anh P.H.T cho biết, bắt đầu từ những ngày không mấy thuận lợi vào cuối năm 2025, anh chọn mua vé số như một cách để "xả xui". Với đặc thù công việc văn phòng, anh ưu tiên kênh mua vé chính thống qua điện thoại vì sự tiện lợi và nhanh chóng.
Không áp dụng công thức cầu kỳ, anh T. chọn con số hoàn toàn dựa trên cảm nhận cá nhân và "cảm hứng" tại thời điểm mua vé. Chính sự ngẫu nhiên ấy đã mang đến món quà lớn ngoài mong đợi.
Theo quy định, anh P.H.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng tại nơi đăng ký dự thưởng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và số tiền này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vietlott SMS là gì?
Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.
Trúng xổ số qua Vietlott SMS, người chơi may mắn sẽ nhận thưởng như thế nào?
Trả thưởng tự động vào tài khoản
Việc giao dịch tiền bạc nói chung hay nhận thưởng xổ số nói riêng thông qua chuyển khoản ngân hàng không còn xa lạ. Tuy nhiên, trước khi Vietlott SMS ra đời, thao tác trả thưởng tiền trúng xổ số chỉ có thể thực hiện thủ công bởi con người (nhân viên bán vé, chủ đại lý, công ty xổ số…) theo thỏa thuận giữa đôi bên, và có thể phải gặp trực tiếp để trao vé - nhận tiền.
Còn với Vietlott SMS, sau kỳ quay số mở thưởng, hệ thống biết ngay những vé trúng thưởng để nhắn tin thông báo, chúc mừng chủ nhân. Sau đó, tiền thưởng (nếu trúng từ 10 tỉ đồng trở xuống) sẽ được hệ thống tự động cộng vào tài khoản mà người chơi đăng ký nhận thưởng (có thể là tài khoản dự thưởng hoặc tài khoản ngân hàng).
Quy trình này là hoàn toàn tự động và do máy tính thực hiện nên đảm bảo an toàn, minh bạch, chính xác và nhanh chóng.
Tùy chọn tài khoản nhận tiền
Thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, người chơi có thể tùy chọn tài khoản ngân hàng muốn dùng nhận thưởng. Danh sách này có hàng chục ngân hàng khác nhau, đảm bảo người chơi luôn có được lựa chọn tương ứng với ngân hàng đang sử dụng mà không phải mở thẻ mới.
Trường hợp không muốn nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng, người chơi có thể chọn ví điện tử (Moca, VNPT Pay hay Viettel Money). Thậm chí khi không muốn hay không có cả tài khoản ngân hàng lẫn ví điện tử, người chơi sẽ được nhận tiền trúng thưởng qua tài khoản dự thưởng mặc định mà Vietlott SMS đã cấp cho mỗi người chơi khi đăng ký tài khoản thành công.
Hoàn thành nghĩa vụ thuế
Theo quy định, tiền có được từ trúng xổ số trị giá trên 10 triệu đồng sẽ chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Với giải Nhất của Power 6/55 là 40 triệu đồng/giải hay Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỉ đồng, giải Đặc biệt của Max 3D Pro trị giá 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 30 tỉ đồng),… thì người may mắn trúng thưởng chắc chắn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế.
Vietlott SMS được thiết kế để khấu trừ tự động khoản thuế này nếu người chơi trúng trên 10 triệu đồng cho tới 10 tỉ đồng, trước khi chuyển khoản cho người chơi (có tin nhắn yêu cầu xác nhận). Do đó, người chơi may mắn chỉ cần quan tâm số tiền thực lĩnh, còn lại Vietlott sẽ đại diện làm việc với cơ quan thuế và các bên liên quan.
Đặc biệt, Vietlott SMS cho phép người chơi tự chọn địa phương dự thưởng, đó chính là nơi mà ngân sách sẽ được nhận khoản thuế này để phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục và các lĩnh vực công khác. Nhờ vậy, mọi người con xa quê đều có thể góp sức mình cho quê hướng khi may mắn trúng xổ số "khủng".
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