Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 25/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 25/9/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 25/9/2025 L: 9K4 L: AG-9K4 L: 9K4 Giải đặc biệt 068430 107952 032820 Giải nhất 87765 92632 30366 Giải nhì 21002 76586 59812 Giải ba 66636 17208 40699 47669 41224 64933 Giải tư 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 Giải năm 0313 6013 3432 Giải sáu 5153 0271 9798 2991 9716 6943 1740 9976 5650 Giải bảy 397 581 370 Giải tám 71 16 13

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 25/9/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 25/9/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 091434 453805 548107 Giải nhất 71936 73475 89123 Giải nhì 02134 40022 95075 Giải ba 86244 30539 63513 94200 72645 93377 Giải tư 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 Giải năm 2496 0768 7578 Giải sáu 2446 5272 3719 2212 5905 6032 4401 0549 3884 Giải bảy 369 508 071 Giải tám

88 90 70

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 25/9/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 4NH-8NH-7NH-9NH-3NH-1NH ĐB 63263 Giải 1 49075 Giải 2 94334 71143 Giải 3 37289 23531 99079 09780 96237 22285 Giải 4 9402 6194 2057 3975 Giải 5 7820 9749 2423 3409 9020 9063 Giải 6 424 875 042 Giải 7 58 68 97 07

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025 05

17

30

31

38

53

08 Giá trị Jackpot 1: 162,106,874,400 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,617,249,650 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 162,106,874,400 Jackpot 2 O O O O O | O 0 5,617,249,650 Giải Nhất O O O O O 16 40.000.000 Giải Nhì O O O O 1,276 500.000 Giả Ba O O O 28,015 50.000

