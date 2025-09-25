Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025

Thứ năm, 15:45 25/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 25/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 25/9/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

25/9/2025

L: 9K4

L: AG-9K4

L: 9K4

Giải đặc biệt

068430

107952

032820

Giải nhất

87765

92632

30366

Giải nhì

21002

76586

59812

Giải ba

66636

17208

40699

47669

41224

64933

Giải tư

10752

66514

22447

64069

00293

48846

93773

62443

51711

32865

31265

22811

14171

30103

62529

07996

37256

20500

25719

59666

21392

Giải năm

0313

6013

3432

Giải sáu

5153

0271

9798

2991

9716

6943

1740

9976

5650

Giải bảy

397

581

370

Giải tám

71

16

13

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 25/9/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

25/9/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

091434

453805

548107

Giải nhất

71936

73475

89123

Giải nhì

02134

40022

95075

Giải ba

86244

30539

63513

94200

72645

93377

Giải tư

18066

86512

42635

63550

20098

41231

01397

28756

82302

81421

25464

56568

23404

32904

17450

38219

74329

43411

25396

83387

28972

Giải năm

2496

0768

7578

Giải sáu

2446

5272

3719

2212

5905

6032

4401

0549

3884

Giải bảy

369

508

071

Giải tám

88

90

70

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 25/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 4NH-8NH-7NH-9NH-3NH-1NH

ĐB

63263
Giải 1

49075
Giải 2

94334

71143
Giải 3

37289

23531

99079

09780

96237

22285
Giải 4

9402

6194

2057

3975
Giải 5

7820

9749

2423

3409

9020

9063
Giải 6

424

875

042
Giải 7

58

68

97

07

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 11/9/2025

  • 05

  • 17

  • 30

  • 31

  • 38

  • 53

  • 08

Giá trị Jackpot 1: 162,106,874,400 đồng

Giá trị Jackpot 2:  5,617,249,650 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

162,106,874,400

Jackpot 2

O O O O O | O0

5,617,249,650

Giải Nhất

O O O O O

16

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

1,276

500.000

Giả Ba

O O O 

28,015

50.000

Hồng Thủy
