Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 25/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
25/9/2025
L: 9K4
L: AG-9K4
L: 9K4
|Giải đặc biệt
068430
107952
032820
|Giải nhất
87765
92632
30366
|Giải nhì
21002
76586
59812
|Giải ba
66636
17208
40699
47669
41224
64933
|Giải tư
10752
66514
22447
64069
00293
48846
93773
62443
51711
32865
31265
22811
14171
30103
62529
07996
37256
20500
25719
59666
21392
|Giải năm
0313
6013
3432
|Giải sáu
5153
0271
9798
2991
9716
6943
1740
9976
5650
|Giải bảy
397
581
370
|Giải tám
71
16
13
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
25/9/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
091434
453805
548107
|Giải nhất
71936
73475
89123
|Giải nhì
02134
40022
95075
|Giải ba
86244
30539
63513
94200
72645
93377
|Giải tư
18066
86512
42635
63550
20098
41231
01397
28756
82302
81421
25464
56568
23404
32904
17450
38219
74329
43411
25396
83387
28972
|Giải năm
2496
0768
7578
|Giải sáu
2446
5272
3719
2212
5905
6032
4401
0549
3884
|Giải bảy
369
508
071
|Giải tám
88
90
70
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 4NH-8NH-7NH-9NH-3NH-1NH
|ĐB
|
63263
|Giải 1
|
49075
|Giải 2
94334
|
71143
|Giải 3
37289
23531
|
99079
09780
96237
|
22285
|Giải 4
9402
6194
2057
|
3975
|Giải 5
7820
9749
|
2423
3409
9020
|
9063
|Giải 6
424
875
|
042
|Giải 7
58
68
97
07
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 25/9/2025 có kết quả như sau:
05
17
30
31
38
53
08
Giá trị Jackpot 1: 162,106,874,400 đồng
Giá trị Jackpot 2: 5,617,249,650 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
162,106,874,400
Jackpot 2
|O O O O O | O
|0
5,617,249,650
Giải Nhất
O O O O O
16
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
1,276
500.000
Giả Ba
O O O
28,015
50.000
