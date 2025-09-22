Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025

Thứ hai, 15:46 22/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 22/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 22/9/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

22/9/2025

L: 9D2

L: T38

L: 25-T09K4

Giải đặc biệt

563054

767276

061495

Giải nhất

79807

38273

15296

Giải nhì

28736

35656

08895

Giải ba

87918

71659

74058

81383

51186

32640

Giải tư

64926

22281

50949

74880

85016

47748

48018

96874

00168

87150

31541

68566

25415

66233

61452

74050

13653

20094

67166

26898

81990

Giải năm

6149

4440

5874

Giải sáu

9571

6019

2405

8705

0576

7611

1269

9223

7437

Giải bảy

852

190

944

Giải tám

87

48

24

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 22/9/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

22/9/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

654379

942254

Giải nhất

17328

35584

Giải nhì

25976

01902

Giải ba

97807

15408

08922

00201

Giải tư

35310

89837

49578

05132

29552

65235

83244

70886

28357

02765

16414

00962

36509

78617

Giải năm

6813

6218

Giải sáu

2169

4792

1148

9418

9390

1379

Giải bảy

030

915

Giải tám

96

96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 22/9/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 16NM-17NM-12NM-3NM-8NM-10NM-15NM-2NM
ĐB

47461
Giải 1

29620
Giải 2

85899

15665
Giải 3

26430

02650

46909

20558

90939

04310
Giải 4

9753

4404

0670

1801
Giải 5

2565

3034

0889

9594

9843

8914
Giải 6

604

201

895
Giải 7

86

69

16

38
Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
