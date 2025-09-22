Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 22/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
22/9/2025
L: 9D2
L: T38
L: 25-T09K4
|Giải đặc biệt
563054
767276
061495
|Giải nhất
79807
38273
15296
|Giải nhì
28736
35656
08895
|Giải ba
87918
71659
74058
81383
51186
32640
|Giải tư
64926
22281
50949
74880
85016
47748
48018
96874
00168
87150
31541
68566
25415
66233
61452
74050
13653
20094
67166
26898
81990
|Giải năm
6149
4440
5874
|Giải sáu
9571
6019
2405
8705
0576
7611
1269
9223
7437
|Giải bảy
852
190
944
|Giải tám
87
48
24
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
22/9/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
654379
942254
Giải nhất
17328
35584
|Giải nhì
25976
01902
|Giải ba
97807
15408
08922
00201
|Giải tư
35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244
70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617
|Giải năm
6813
6218
|Giải sáu
2169
4792
1148
9418
9390
1379
|Giải bảy
030
915
|Giải tám
96
96
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 16NM-17NM-12NM-3NM-8NM-10NM-15NM-2NM
|ĐB
|
47461
|Giải 1
|
29620
|Giải 2
85899
|
15665
|Giải 3
26430
02650
|
46909
20558
90939
|
04310
|Giải 4
9753
4404
0670
|
1801
|Giải 5
2565
3034
|
0889
9594
9843
|
8914
|Giải 6
604
201
|
895
|Giải 7
86
69
16
|
38
