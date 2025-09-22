Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 22/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 22/9/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 22/9/2025 L: 9D2 L: T38 L: 25-T09K4 Giải đặc biệt 563054 767276 061495 Giải nhất 79807 38273 15296 Giải nhì 28736 35656 08895 Giải ba 87918 71659 74058 81383 51186 32640 Giải tư 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 Giải năm 6149 4440 5874 Giải sáu 9571 6019 2405 8705 0576 7611 1269 9223 7437 Giải bảy 852 190 944 Giải tám 87 48 24

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 22/9/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 22/9/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 654379 942254 Giải nhất 17328 35584 Giải nhì 25976 01902 Giải ba 97807 15408 08922 00201 Giải tư 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 Giải năm 6813 6218 Giải sáu 2169 4792 1148 9418 9390 1379 Giải bảy 030 915 Giải tám 96 96

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 22/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 22/9/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 16NM-17NM-12NM-3NM-8NM-10NM-15NM-2NM ĐB 47461 Giải 1 29620 Giải 2 85899 15665 Giải 3 26430 02650 46909 20558 90939 04310 Giải 4 9753 4404 0670 1801 Giải 5 2565 3034 0889 9594 9843 8914 Giải 6 604 201 895 Giải 7 86 69 16 38

