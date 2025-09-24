Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025

Thứ tư, 16:03 24/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 - Ảnh 1.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 24/9/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 24/9/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

24/9/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 24/9/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

24/9/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 24/9/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 24/9/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/9/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Trước bão Ragasa, giá rau xanh chợ đầu mối phía Nam chỉ từ 5.000 đồng/bó

Giá cả thị trường - 17 phút trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo thời tiết. Tuy nhiên, thực tế, thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ được sự ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường.

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm cũ tăng nhiệt: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, phường nào đang 'nóng'?

Giá cả thị trường - 21 phút trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường nhà riêng tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục ấm nóng.

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Xe hatchback hạng B giá 180 triệu đồng của Suzuki trang bị hiện đại như Mazda2, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, bán chỉ như Honda SH bán ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B của Suzuki với mức giá chỉ từ 180 triệu đồng, tạo nên sức hút lớn ở phân khúc xe đô thị giá rẻ.

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều tuyến đường bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều tuyến đường bị cúp điện 12 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-28/9/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh tăng giảm trái chiều sau khi lên ngưỡng vào chiều qua.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025: Tân Thành, Hưng Mỹ, Năm Căn và nhiều khu dân cư bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 24-28/9/2025: Tân Thành, Hưng Mỹ, Năm Căn và nhiều khu dân cư bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid giảm sốc tới 400 triệu đồng, xả kho rẻ chưa từng thấy, chuẩn SUV hạng D rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento hybrid đang được đại lý xả hàng với mức giá giảm mạnh.

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin siêu bền, màn LCD cực nét đẹp ngang Vision, rẻ như Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện hứa hẹn sẽ ‘soán ngôi’ của Honda Vision nhờ có mức giá cực sốc, rẻ hơn cả Wave Alpha mà vẫn sở hữu những trang bị rất hiện đại.

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng
Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường

Xe ga 125cc giá 29,6 triệu đồng có cả ABS thiết kế cổ điển đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Giá cả thị trường

Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Giá cả thị trường
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng

