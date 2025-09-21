Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 21/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 21/9/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 21/9/2025 L: TG-C9 L: 9K3 L: ĐL9K3 Giải đặc biệt 096530 228125 447651 Giải nhất 74858 38296 02100 Giải nhì 03491 07006 83196 Giải ba 49616 65810 68086 03778 86413 63723 Giải tư 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 Giải năm 6395 2828 8275 Giải sáu 1432 5012 6922 7384 8875 7742 6696 4440 0162 Giải bảy 444 620 147 Giải tám

04 44 95

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 21/9/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 21/9/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 129568 185435 502074 Giải nhất 03124 34240 47885 Giải nhì 47651 66736 33454 Giải ba 01988 20167 49456 34503 34687 09224 Giải tư 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 Giải năm 8247 6440 2905 Giải sáu 5629 7074 6678 4096 4788 3507 8246 3191 6739 Giải bảy 724 881 594 Giải tám 61 59 49



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 21/9/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP ĐB 75471 Giải 1 16413 Giải 2 78324 66488 Giải 3 87743 00139 95115 01044 40809 54296 Giải 4 0982 8516 4194 1275 Giải 5 6625 2574 5261 6228 6903 8630 Giải 6 697 783 794 Giải 7 93 74 87 88

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 21/9/2025

02

03

06

21

28

38 Giá trị Jackpot: 37,891,566,500 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 37,891,566,500 Giải Nhất O O O O O 31 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,483 300.000 Giải Ba O O O 23,261 30.000

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.