Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025

Chủ nhật, 15:52 21/09/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 21/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 21/9/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

21/9/2025

L: TG-C9

L: 9K3

L: ĐL9K3

Giải đặc biệt

096530

228125

447651

Giải nhất

74858

38296

02100

Giải nhì

03491

07006

83196

Giải ba

49616

65810

68086

03778

86413

63723

Giải tư

31076

51001

78239

18403

09751

40831

96785

30041

93420

05555

87493

21106

98275

50644

18465

55807

98218

01633

85555

58084

18131

Giải năm

6395

2828

8275

Giải sáu

1432

5012

6922

7384

8875

7742

6696

4440

0162

Giải bảy

444

620

147

Giải tám

04

44

95

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 21/9/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

21/9/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

129568

185435

502074

Giải nhất

03124

34240

47885

Giải nhì

47651

66736

33454

Giải ba

01988

20167

49456

34503

34687

09224

Giải tư

90575

66946

85904

82220

24528

84870

35639

48432

92366

81391

81185

63052

33544

76416

83887

73379

94272

13014

97653

70685

08224

Giải năm

8247

6440

2905

Giải sáu

5629

7074

6678

4096

4788

3507

8246

3191

6739

Giải bảy

724

881

594

Giải tám

61

59

49


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 21/9/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP
ĐB

75471
Giải 1

16413
Giải 2

78324

66488
Giải 3

87743

00139

95115

01044

40809

54296
Giải 4

0982

8516

4194

1275
Giải 5

6625

2574

5261

6228

6903

8630
Giải 6

697

783

794
Giải 7

93

74

87

88

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 21/9/2025

  • 02

  • 03

  • 06

  • 21

  • 28

  • 38

Giá trị Jackpot: 37,891,566,500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

37,891,566,500

Giải Nhất

O O O O O 

31

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,483

300.000
Giải Ba

O O O 

23,261

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 - Ảnh 2.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 - Ảnh 3.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
