Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 14/9/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 21/9/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
21/9/2025
L: TG-C9
L: 9K3
L: ĐL9K3
|Giải đặc biệt
096530
228125
447651
|Giải nhất
74858
38296
02100
|Giải nhì
03491
07006
83196
|Giải ba
49616
65810
68086
03778
86413
63723
|Giải tư
31076
51001
78239
18403
09751
40831
96785
30041
93420
05555
87493
21106
98275
50644
18465
55807
98218
01633
85555
58084
18131
|Giải năm
6395
2828
8275
|Giải sáu
1432
5012
6922
7384
8875
7742
6696
4440
0162
|Giải bảy
444
620
147
|Giải tám
04
44
95
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
21/9/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
129568
185435
502074
|Giải nhất
03124
34240
47885
|Giải nhì
47651
66736
33454
|Giải ba
01988
20167
49456
34503
34687
09224
|Giải tư
90575
66946
85904
82220
24528
84870
35639
48432
92366
81391
81185
63052
33544
76416
83887
73379
94272
13014
97653
70685
08224
|Giải năm
8247
6440
2905
|Giải sáu
5629
7074
6678
4096
4788
3507
8246
3191
6739
|Giải bảy
724
881
594
|Giải tám
61
59
49
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP
|ĐB
|
75471
|Giải 1
|
16413
|Giải 2
78324
|
66488
|Giải 3
87743
00139
|
95115
01044
40809
|
54296
|Giải 4
0982
8516
4194
|
1275
|Giải 5
6625
2574
|
5261
6228
6903
|
8630
|Giải 6
697
783
|
794
|Giải 7
93
74
87
|
88
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 21/9/2025 có kết quả như sau:
02
03
06
21
28
38
Giá trị Jackpot: 37,891,566,500 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
37,891,566,500
|Giải Nhất
O O O O O
31
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,483
|300.000
|Giải Ba
O O O
23,261
|30.000
