Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 7/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 7/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 7/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 7/8/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 7/8/2025 L: 8K1 L: AG-8K1 L: 8K1 Giải đặc biệt 174051 577367 359832 Giải nhất 12953 81324 38587 Giải nhì 14408 69877 10568 Giải ba 46939 39623 58650 44214 25767 18633 Giải tư 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 Giải năm 4257 2135 6386 Giải sáu 0628 3733 5434 2141 7199 9148 8591 3278 0684 Giải bảy 227 130 852 Giải tám 32 18 30

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 7/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 7/8/2025

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 7/8/2025 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 7/8/2025 có kết quả như sau:

Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0

Jackpot 2 O O O O O | O 0

Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giả Ba O O O

50.000

