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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026

Thứ sáu, 16:03 26/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 - Ảnh 2.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 26/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 26/6/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O


10.000.000
Giải Nhì

O O O O


300.000
Giải Ba

O O O


30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 - Ảnh 3.Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/6/2026 - Ảnh 4.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
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Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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