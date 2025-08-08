Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 8/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
8/8/2025
L: 46VL32
L: 08K32
L: 34TV32
|Giải đặc biệt
500923
759982
556242
|Giải nhất
03298
23548
26675
|Giải nhì
24740
34318
72822
|Giải ba
92862
69020
59912
15087
36278
00048
|Giải tư
34860
19906
79917
67049
99939
49442
24769
96435
97755
52332
91799
35301
91536
98689
79670
06113
67490
40830
01173
03198
44443
|Giải năm
3457
5718
2479
|Giải sáu
1008
2070
8280
3722
1075
3879
5372
4253
3833
|Giải bảy
944
150
524
|Giải tám
13
38
55
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
8/8/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
065878
102231
Giải nhất
47765
82318
|Giải nhì
53993
51059
|Giải ba
98428
35348
81634
76229
|Giải tư
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|Giải năm
5709
8717
|Giải sáu
0571
2219
2252
3586
5247
1217
|Giải bảy
055
207
|Giải tám
16
13
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR
|ĐB
|
80249
|Giải 1
|
92492
|Giải 2
75208
|
72159
|Giải 3
44099
14653
|
62907
73559
40233
|
72240
|Giải 4
6004
5337
3507
|
0688
|Giải 5
6136
6654
|
0300
1926
2039
|
4282
|Giải 6
407
708
|
813
|Giải 7
44
16
94
|
99
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:
11
17
20
26
27
38
Giá trị Jackpot: 23,666,692,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
23,666,692,000
|Giải Nhất
O O O O O
18
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,142
|300.000
|Giải Ba
O O O
19,773
|30.000
