Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025

Thứ sáu, 16:15 08/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 8/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 6/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 8/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/8/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

8/8/2025

L: 46VL32

L: 08K32

L: 34TV32

Giải đặc biệt

500923

759982

556242

Giải nhất

03298

23548

26675

Giải nhì

24740

34318

72822

Giải ba

92862

69020

59912

15087

36278

00048

Giải tư

34860

19906

79917

67049

99939

49442

24769

96435

97755

52332

91799

35301

91536

98689

79670

06113

67490

40830

01173

03198

44443

Giải năm

3457

5718

2479

Giải sáu

1008

2070

8280

3722

1075

3879

5372

4253

3833

Giải bảy

944

150

524

Giải tám

13

38

55

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 8/8/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

8/8/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

065878

102231

Giải nhất

47765

82318

Giải nhì

53993

51059

Giải ba

98428

35348

81634

76229

Giải tư

80925

32129

56660

06232

37027

32270

73261

71322

04278

46008

28078

03093

95144

69814

Giải năm

5709

8717

Giải sáu

0571

2219

2252

3586

5247

1217

Giải bảy

055

207

Giải tám

16

13

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 8/8/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR
ĐB

80249
Giải 1

92492
Giải 2

75208

72159
Giải 3

44099

14653

62907

73559

40233

72240
Giải 4

6004

5337

3507

0688
Giải 5

6136

6654

0300

1926

2039

4282
Giải 6

407

708

813
Giải 7

44

16

94

99

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 8/8/2025

  • 11

  • 17

  • 20

  • 26

  • 27

  • 38

Giá trị Jackpot: 23,666,692,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

23,666,692,000

Giải Nhất

O O O O O 

18

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,142

300.000
Giải Ba

O O O 

19,773

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 5/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 5/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hồng Thủy
