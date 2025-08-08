Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 6/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 6/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 8/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 8/8/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 8/8/2025 L: 46VL32 L: 08K32 L: 34TV32 Giải đặc biệt 500923 759982 556242 Giải nhất 03298 23548 26675 Giải nhì 24740 34318 72822 Giải ba 92862 69020 59912 15087 36278 00048 Giải tư 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 Giải năm 3457 5718 2479 Giải sáu 1008 2070 8280 3722 1075 3879 5372 4253 3833 Giải bảy 944 150 524 Giải tám

13 38 55

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 8/8/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 8/8/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 065878 102231 Giải nhất 47765 82318 Giải nhì 53993 51059 Giải ba 98428 35348 81634 76229 Giải tư 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 Giải năm 5709 8717 Giải sáu 0571 2219 2252 3586 5247 1217 Giải bảy 055 207 Giải tám 16 13

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 8/8/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR ĐB 80249 Giải 1 92492 Giải 2 75208 72159 Giải 3 44099 14653 62907 73559 40233 72240 Giải 4 6004 5337 3507 0688 Giải 5 6136 6654 0300 1926 2039 4282 Giải 6 407 708 813 Giải 7 44 16 94 99

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 8/8/2025

11

17

20

26

27

38 Giá trị Jackpot: 23,666,692,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 23,666,692,000 Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,142 300.000 Giải Ba O O O 19,773 30.000