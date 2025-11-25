Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro
GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.
Sự nghiệp của con giáp Tý tháng 10 âm lịch 2025
Xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Thiên Quan tác động tiêu cực đến công việc của con giáp Tý trong tháng này. Con giáp này cần cẩn trọng hơn trong mọi việc. Do thiếu cân nhắc, khả năng cao bạn sẽ phải tạm dừng công việc hiện tại, hoặc thay đổi kế hoạch và giờ giấc liên tục, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch công việc trong tương lai.
Dù bạn có ý tưởng hoạch định mới nhưng chúng không được đón nhận, khiến bạn dần mất tự tin và không chắc chắn về hướng triển khai. Khuyên con giáp này cần kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, mọi thứ sẽ dần chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn.
Bạn còn một chặng đường dài phía trước, và bạn cần nhìn nhận áp lực một cách tích cực, đừng để cơ hội tuột mất vì sự chểnh mảng của bản thân mình.
Tài lộc của con giáp Tý tháng 10 âm lịch 2025
Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, Nguyệt lệnh Tuyệt dự báo lộc lá của con giáp Tý hơi kém vì những khoản chi tiêu không mong muốn sẽ khiến ví tiền của bạn bị hao hụt đáng kể, nhất là khoảng thời gian nửa cuối tháng.
Bạn nên tránh những cuộc tụ tập không quan trọng, tránh việc tiêu tốn quá nhiều tiền cho những món đồ không có nhiều công dụng… Với những việc quan trọng, nên hoãn lại chờ thêm thời gian nữa hẵng làm. Dần dần tích lũy vốn liếng và sức lực, rồi mới lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Về tình duyên của con giáp Tý tháng 10 âm lịch 2025
Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 cho thấy, tuổi Tý có điểm sáng về chuyện tình cảm. Người tuổi Tý độc thân nên dành nhiều thời gian hơn ở những nơi đông người để có cơ hội tìm thấy hạnh phúc. Nếu bạn biết tạo ra những bất ngờ nho nhỏ, cảm giác hạnh phúc của bạn sẽ được nâng cao đáng kể.
Tuy nhiên lưu ý con giáp này khi lựa chọn địa điểm hẹn hò. Một nơi quá ồn ào dễ gây ra rắc rối cho 2 bạn, vì vậy tốt hơn nên chọn một không gian trang nhã và yên tĩnh để hẹn hò cùng nhau cho đến hết tháng. Với các cặp đôi cũng cần dành thời gian với nhau nhiều hơn.
Lưu ý để khai tài vượng vận tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý
+ Mậu Tý: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Tý âm lịch nói bạn sẽ cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân.
Quý nhân: Mùi, Thìn; Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng nhạt
+ Canh Tý: Tháng 10 âm bản mệnh nên hạn chế đi đến những nơi đông người và tránh xô xát, cãi cọ trong gia tộc.
Quý nhân: Hợi, Thân; Màu sắc may mắn: Vàng, nâu
+ Nhâm Tý: Hãy thận trọng khi giải quyết các vấn đề công việc, không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.
Quý nhân: Thân, Mùi; Màu sắc may mắn: Hồng, cam
+ Giáp Tý: Có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Quý nhân: Sửu, Ngọ; Màu sắc may mắn: Đỏ, hồng
+ Bính Tý: Mọi việc không được tốt đẹp, ăn không ngon ngủ không yên, cuối tháng sẽ đỡ dần.
Quý nhân: Mùi, Tuất; Màu sắc may mắn: Trắng, xanh lục
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
