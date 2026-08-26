Jisoo, Jennie (BLACKPINK) sắp phát hành sản phẩm âm nhạc mới

Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ Blissoo, Korea Times), ngày 25/8, công ty quản lý Blissoo cho biết Jisoo sẽ phát hành đĩa đơn solo mới mang tên "Click" vào ngày 4/9. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên Jisoo phát hành sau 11 tháng - kể từ khi phát hành "Eyes Closed", ca khúc cô hợp tác với nam ca sĩ người Anh Zayn (cựu thành viên nhóm nhạc nam One Direction) vào tháng 10 năm ngoái.

Blissoo cho biết thêm rằng các thông tin chi tiết về ca khúc sắp ra mắt sẽ được công bố sau.

Jisoo ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Cô đã phát hành đĩa mở rộng (EP) solo đầu tay mang tên "Amortage" vào tháng 2 năm ngoái. Sản phẩm này đã đứng đầu bảng xếp hạng album của iTunes tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ca sĩ Jisoo. Ảnh: YG Entertainment

Trước đó, công ty quản lý OA Entertainment cho biết, Jennie sẽ phát hành một EP mới mang tên "Fallen Angel" vào cuối tuần này. Nữ ca sĩ sẽ ra mắt bản kỹ thuật số của EP gồm ba ca khúc vào lúc 13h ngày 27/8 (theo giờ địa phương), trước khi phát hành phiên bản vật lý vào thời điểm sau đó. Album kỹ thuật số của Jennie sẽ bao gồm ca khúc chủ đề "Fallen Angel" cùng hai bài hát khác là "Less than a Lover" và "Heaven".

Phiên bản vật lý sẽ có thêm ba ca khúc nữa gồm "Sweettooth", "Lockitdown" và "Face" do chính Jennie tuyển chọn dành riêng cho người hâm mộ của mình.

Jennie sẽ phát hành một EP mới mang tên "Fallen Angel" vào cuối tuần này.

Jennie chia sẻ trong thông cáo: "Tôi rất vui khi những ca khúc này cuối cùng cũng được phát hành dưới dạng album mới mang tên "Fallen Angel" của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ sớm được thưởng thức chúng".

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