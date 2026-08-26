Tin sao 26/8: Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà, nhan sắc ở tuổi 38 của Hoàng Thùy Linh

"Có những lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống thật chậm....giữa những dãy núi trùng điệp, bên dòng suối trong veo, dưới một khoảng trời rộng đến mênh mang, và giữa những điều bình dị cứ lặng lẽ diễn ra quanh mình", Jennifer Phạm viết.

