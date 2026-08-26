Tin sao 26/8: Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà, nhan sắc ở tuổi 38 của Hoàng Thùy Linh

Thứ tư, 17:59 26/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện, trong khi Hoàng Thùy Linh nhận nhiều lời khen về nhan sắc ở tuổi 38.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 1.

Diễn viên Lương Mạnh Hải gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xuất hiện cùng Tăng Thanh Hà tại một sự kiện ra mắt phim. 

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà thu hút sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ. Trước đó, cả hai đóng chung phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc" năm 2008 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 3.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc ngày càng xinh tươi, đằm thắm trong loạt ảnh mới nhất của cô.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 4.

Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh được nhận xét đang dần trở nên gợi cảm, sang trọng hơn trong phong cách và có chiều sâu trong âm nhạc của riêng mình.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 5.

Ngọc Trinh đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Trong bộ ảnh lần này, Ngọc Trinh lựa chọn một thiết kế váy hai dây màu hồng pastel với chất liệu mềm mại, tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 6.

Điểm nhấn trong tạo hình của Ngọc Trinh còn nằm ở kiểu tóc được tạo hình cầu kỳ. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt, hàng mi cong cùng làn môi tự nhiên giúp diện mạo của cô thêm phần trong trẻo.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 7.

Jennifer Phạm tiếp tục chia sẻ những hình ảnh chuyến hành hương kết hợp du lịch một tuần vừa qua tại Ladakh, vùng đất nằm ở phía Bắc Ấn Độ, giữa hai dãy núi Karakoram và Himalaya. Hoa hậu Jennifer Phạm đã có những trải nghiệm thú vị sau chuyến đi vừa qua.

Lương Mạnh Hải lần đầu hội ngộ Tăng Thanh Hà và nhan sắc Hoàng thùy Linh tuổi 38 - Ảnh 8.

"Có những lúc, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống thật chậm....giữa những dãy núi trùng điệp, bên dòng suối trong veo, dưới một khoảng trời rộng đến mênh mang, và giữa những điều bình dị cứ lặng lẽ diễn ra quanh mình", Jennifer Phạm viết.

(Ảnh: FB nhân vật)

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