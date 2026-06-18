Khánh Thi được gia đình chồng yêu thương như thế nào?
GĐXH - Khánh Thi không chỉ được chồng con yêu thương mà cả gia đình bên nhà chồng cũng chiều chuộng, giúp đỡ.
Khánh Thi - Phan Hiển được chú ý bởi mối tình lệch tuổi, hơn chồng một giáp nhưng cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình Khánh Thi hoàn toàn thuận hòa.
Nhiều người tò mò về mối quan hệ của cô và mẹ chồng sẽ ra sao. Trước quan tâm về đời tư của khán giả, nữ kiện tướng dancesport bình thản "show" ra những gì mình cô. Cô vẫn chia sẻ những khoảnh khắc gia đình chồng tụ họp cùng nhau.
Cách đây ít năm, trên trang cá nhân Khánh Thi chia sẻ cô được mẹ chồng tặng đồng hồ Versace và túi xách Tory Burch dù không phải dịp đặc biệt nào cả.
Khánh Thi có mối quan hệ thân thiết cùng mẹ chồng.
Cô chia sẻ: "Đang ngủ bị gọi dậy bất thình lình. Mẹ chồng tặng con dâu. Cảm xúc không thể nói được cái gì ngoài câu cảm ơn. Mẹ cười rồi đi lên nhà. Còn mình khỏi ngủ. Giá trị món quà nằm ở tấm lòng".
Ngoài dòng tâm sự, Khánh Thi còn chia sẻ hình ảnh về món quà. Cô từ chối tiết lộ giá trị món đồ vì "giá trị nằm ở tấm lòng". Tuy nhiên, với những tín đồ hàng hiệu, hình ảnh món quà Khánh Thi chia sẻ là chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Versace DV One Glamour với thiết kế dây ceramic và mặt nạm kim cương còn túi Tory Burch có giá khoảng 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng).
Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Thi khoe niềm hạnh phúc làm dâu gia đình giàu có. Cách đây ít tháng, Khánh Thi còn đưa mẹ chồng đi du xuân và thoải mái chụp ảnh bên bà.
Nói về cuộc sống trong nhà chồng, Khánh Thi tiết lộ: "Thật ra cách sống của gia đình chồng tôi cũng dễ. Vì gia đình nhà chồng tôi làm bất động sản nên thiết kế mỗi người một góc riêng. Tuy là sống chung nhưng cũng ít khi chạm mặt nhau. Ông bà nội nói đúng nghĩa là để cho con dâu tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, chỉ đến tối muộn ông bà nội dắt cháu xuống bảo đến giờ ngủ rồi, cho nó ngủ đi, thế thôi. Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng hậu thuẫn tuyệt đối".
Không chỉ được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho thoải mái trong cuộc sống, họ còn bênh vực con dâu mỗi khi con trai "ho he".
Khánh Thi nói: "Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, tức là mẹ của bà nội mách là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".
Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi.
Ngoài cuộc sống tinh thần thoải mái, gia đình chồng Khánh Thi còn tạo điều kiện tốt về vật chất cho cô. Mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn. Nói về chuyện này, Khánh Thi tiết lộ: "Thì bố mẹ chồng tôi xây cho tòa nhà rất to nên vợ chồng ra ở cho tự lập hơn".
Khánh Thi - Phan Hiển là mối tình cô trò. Ban đầu, Khánh Thi là cô giáo của 2 anh em nhà Phan Hiển. Sau đó, chính cậu học trò nhỏ hơn 1 giáp đã say đắm cô giáo. Vượt qua những sóng gió từ dư luận, họ chính thức bên nhau từ năm 2014.
Năm 2015, Khánh Thi sinh con đầu lòng và xây dựng cuộc sống vợ chồng. Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng Khánh Thi - Phan Hiển luôn hạnh phúc bên nhau suốt 6 năm qua. Họ có với nhau 2 con đủ nếp, tẻ. Cả 2 đều có sự nghiệp rực rỡ trong bộ môn nghệ thuật mình theo đuổi. Cách đây 1 năm Phan Hiển đã giành HCV SEA Games trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình cùng người hâm mộ. Vì 10 năm qua, bộ môn dancesport không có mặt ở đấu trường SEA Games.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
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