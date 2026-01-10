Khi không muốn xào nấu nhiều, mẹ tôi chỉ làm món hấp này thôi: Ngon lại đẹp mắt và hết veo trong tích tắc!

Khi thời tiết lạnh giá, việc vào bếp và nhúng tay vào làn nước lạnh giá để sơ chế rau củ cùng thực phẩm sau đó dọn dẹp "chiến trường" của bữa ăn thường khiến chúng ta ngại ngần. Bật bếp xào nấu những món ăn tạo ra "mớ hỗn độn" nồi - bát - dụng cụ kèm dầu khói; không nấu nướng thì bụng đói cồn cào. Đó là lúc các món hấp sơ chế và nấu nhanh trở thành "cứu tinh" - dễ làm, tốt cho sức khỏe và quan trọng nhất là ngon tuyệt!

Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một món ăn rất ngon miệng và tiện lợi mà nhiều người thường nấu trong mùa đông: Nấm hương hấp miến sốt tỏi. Đừng vội đánh giá món ăn khi bạn chỉ nhìn thấy các nguyên liệu đơn giản. Hương thơm của tỏi hòa quyện với vị umami đặc trưng của nấm, được phủ bởi miến ngấm nước dùng, kết hợp với bông cải xanh ngọt ngào, khiến món ăn này trở nên hấp dẫn đến nỗi ai cũng tranh nhau ăn và thực sự hết veo trong tích tắc!

Nguyên liệu làm món nấm hương hấp miến sốt tỏi

Nguyên liệu chính: 8-10 cây nấm hương khô (chọn loại có thịt dày và mũ tròn để món ăn trông đầy đặn hơn), một ít miến dong, nửa cây bông cải xanh.

Nguyên liệu sốt tỏi: 1 củ tỏi (thêm nhiều hơn nếu bạn thích vị tỏi đậm hơn), 1-2 quả ớt đỏ nhỏ (bỏ qua nếu bạn không thích ăn cay), 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh đường (quan trọng để tăng hương vị), một chút muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Nguyên liệu khác: Một ít hành lá thái nhỏ (để trang trí), vài giọt dầu mè (tùy chọn).

Cách làm món nấm hương hấp miến sốt tỏi

Bước 1: Chuẩn bị (30 phút trước)

- Ngâm nấm hương khô: Rửa thật sạch nấm với nước bột mì. Sau đó ngâm nấm hương khô trong nước ấm với một thìa nhỏ đường (thêm đường sẽ giúp quá trình nhanh hơn và tăng hương vị) trong khoảng 20-30 phút đến khi mềm hoàn toàn. Đừng đổ bỏ nước ngâm nấm! Lọc lấy nước và giữ lại, nó sẽ tạo thành nước dùng có vị ngọt thơm tự nhiên.

- Ngâm miến: Rửa sạch và ngâm miến dong trong nước lạnh khoảng 15 phút đến khi mềm. Sau đó vớt ra và cắt thành từng đoạn ngắn (miến quá dài sẽ khó gắp).

- Chuẩn bị bông cải xanh: Cắt thành từng nhanh nhỏ, rửa sạch rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn tạp chất.

Bước 2: Làm nước sốt tỏi thơm ngon

- Băm nhỏ tỏi (không quá nhuyễn để giữ lại độ giòn), và thái ớt thành khoanh. Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng dầu ăn. Sau đó cho 1/2 lượng tỏi băm vào, xào trên lửa nhỏ đến khi thấy chuyển sang màu vàng nhạt. Tắt bếp, rồi ngay lập tức cho phần tỏi băm còn lại và ớt băm nhỏ vào, dùng nhiệt dư để xào.

- Thêm nước tương, dầu hào, đường và một chút muối vào, sau đó khuấy đều để tạo thành nước sốt tỏi. Hỗn hợp gồm một nửa tỏi chiên và một nửa tỏi sống sẽ tạo ra hương thơm đa tầng hơn!

Bước 3: Trình bày nguyên liệu và hấp

- Sau khi đã ngâm nấm xong, vắt hết nước và xếp chúng lên đĩa với phần mang nấm hướng lên trên, giống như những chiếc bát nhỏ. Sau đó lấy một lượng miếng dong vừa đủ cho vào mỗi "bát" nấm. Tiếp đó múc 1 muỗng nước sốt tỏi rưới vào.

- Cho phần miến dong còn lại vào giữa đĩa còn trống, rồi rưới nước sốt tỏi và một ít nước ngâm nấm hương lên trên. Sau khi hoàn thành, bạn đặt đĩa nguyên liệu vào xửng hấp. Tiếp theo cho nước vào nồi hấp, đun sôi rồi hấp món ăn trong khoảng 10-12 phút.

Bước 4: Lấy món ăn ra khỏi xửng hấp và trang trí

- Trong lúc chờ hấp nấm bạn đun sôi một nồi nước khác. Sau đó cho bông cải xanh vào luộc trong khoảng 3-5 phút. Vớt bông cải xanh ra và thả vào âu nước lạnh để giữ màu xanh đẹp mắt và độ giòn. Lấy bông cải xanh ra, để ráo.

- Khi món ăn chín, bạn lấy ra khỏi nồi hấp. Tiếp theo xếp một vòng bông cải xanh luộc xung quanh mép đĩa. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và thêm vài giọt dầu mè nếu muốn.

Một vài mẹo để nâng tầm hương vị

1. Nấm hương khô thích hợp hơn nấm tươi cho món này vì chúng có hương vị đậm đà hơn. Nếu nấm to sau khi ngâm, bạn có thể khía hình chữ thập trên bề mặt để giúp chúng hấp thụ hương vị tốt hơn.

2. Không nên ngâm hoặc hấp miến dong quá lâu, nếu không sẽ dễ bị nhão. Miến dong tương đối thích hợp để hấp, nhưng vẫn cần chú ý đến thời gian hấp. Khi phi tỏi, nhớ dùng lửa nhỏ, tắt bếp ngay khi tỏi chuyển sang màu vàng, nếu không tỏi sẽ bị đắng.

3. Khi chần bông cải xanh, thêm muối và dầu ăn sẽ giúp bông cải có màu xanh tươi hơn, trong khi rửa lại bằng nước lạnh sẽ giúp bông cải giòn hơn. Bạn cũng có thể thêm tôm hoặc sò điệp lên trên nấm hương để tạo hương vị hải sản.

Thành phẩm món nấm hương hấp miến sốt tỏi

Thời tiết càng lạnh, món ăn này càng mang lại cảm giác ấm áp. Các nguyên liệu thấm nước dùng thơm ngon, ngọt. Miến mềm dẻo, nấm hương ngậy thơm đậm đà, bông cải xanh giòn ngon. Một món ăn đơn giản, ấm áp và ngon miệng - có lẽ đây là niềm hạnh phúc nhỏ bé dễ chịu nhất trong căn bếp mùa đông.