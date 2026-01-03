Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.
Rau diếp – loại rau "ít thuốc" và bổ dưỡng
Rau diếp là loại rau xanh ăn lá, có vị đắng nhẹ. Chính vì vậy mà rau này thường ít bị côn trùng ăn, rau hầu như không cần phun thuốc trừ sâu. Đây là ưu điểm lớn, giúp rau diếp trở thành lựa chọn an toàn trong nhóm rau ăn lá mùa lạnh.
Vào mùa đông, rau diếp có nhiều hơn và ăn ngon hơn. Rau này có chứa nhiều vitamin C, carotene, protein, sắt, vitamin A, vitamin B1, B2… và các khoáng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe. Sự kết hợp của các dưỡng chất này giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ gan, giải độc và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Theo kinh nghiệm dân gian và một số nghiên cứu dinh dưỡng, ăn rau diếp thường xuyên trong mùa đông còn giúp bảo vệ gan, hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh.
Đáng nói là hàm lượng canxi trong rau diếp cao hơn nhiều lần so với nước canh xương, lại ở dạng dễ hấp thụ nên bổ sung loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày cũng rất tốt cho xương khớp. Người cao tuổi, phụ nữ trung niên và người ít ăn thịt cá… nên tăng cường bổ sung.
Tại chợ Việt, rau diếp được bán rất nhiều, giá thành rẻ chỉ 10.000 đồng/mớ. Có hai loại rau diếp được bán, trong đó phổ biến nhất là rau diếp ta – loại quen thuộc với người Việt. Rau có thân thảo hình trụ, ngọn phân nhánh, lá mọc so le, phiến lá dài, mỏng, mép có răng cưa nhẹ.
Thân rau sau khi tước vỏ có thể ăn được, mềm, ngọt, thơm mùi lúa nếp, thường được luộc, xào hoặc nấu canh. Phần lá tuy hơi đắng nhưng rất bổ.
Món ăn ngon với rau diếp
Rau diếp xào tỏi
Nguyên liệu: Lá rau diếp, tỏi băm, ớt khô, dầu hào, muối, mỡ lợn
Cách làm:
Bước 1: Bẻ từng lá rau diếp, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, rửa sạch lại dưới vòi nước.
Bước 2: Đun sôi nước rồi tắt bếp, cho rau diếp vào chần nhanh khoảng 30 giây, vớt ra ngâm nước lạnh để giữ màu xanh. Cắt rau thành khúc ngắn, vắt kỹ nước.
Bước 3: Phi thơm tỏi và ớt khô với mỡ lợn. Cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn khoảng 30 giây, nêm dầu hào và muối vừa ăn rồi tắt bếp.
Lưu ý khi chần rau diếp không đun sôi trên lửa lớn mà phải tắt bếp rồi cho rau diếp vào, nhúng trong 30 giây rồi vớt ra ngay sẽ giúp loại bỏ mùi tanh của rau diếp và cho rau xanh, vị ngọt hơn.
Rau diếp xào ức gà
Nguyên liệu làm rau diếp xào ức gà:
+ 1 bó rau diếp
+ 300gr ức gà
+ Tỏi, 1/2 quả ớt sừng đỏ
+ Muối, tiêu
+ Rượu nấu ăn
+ Nước tương
+ Tinh bột ngô
+ Dầu hào
+ Bột nêm
+ Dầu ăn
Cách làm rau diếp xào ức gà
Bước 1: Ức gà rửa sạch, cắt lát mỏng đều cho vào tô, thêm một chút muối, tiêu và chút rượu nấu ăn, nước tương rồi trộn đều cho thịt ngấm gia vị.
Tiếp đó cho 1 thìa tinh bột ngô và một ít dầu ăn, trộn lại lần nữa, đem ướp khoảng 10 phút cho thịt gà mềm và không bị khô khi xào.
Bước 2:
Rau diếp đem rửa sạch, thân và lá già ở gốc cứng và giòn hơn, tách riêng với phần lá non. Ớt sừng đem thái lát, tỏi băm nhỏ để riêng.
Bước 3:
Cho dầu ăn vào chảo xào ức gà đã ướp vào. Đảo nhanh tay trên lửa lớn, rắc thêm chút tiêu cho thơm tới khi thịt gà chín tới là được.
Bước 4:
Giữ lại phần dầu trong chảo, cho tỏi và ớt sừng vào phi thơm. Tiếp đó cho phần thân và lá già của rau diếp vào xào nhanh trên lửa lớn. Nêm gia vị vừa miệng, thêm chút dầu hào, nước tương rồi đảo nhanh tay tới khi rau chín vừa phải. Cuối cùng, đổ phần ức gà vào xào, đảo đều một lượt cho ngấm gia vị là được.
