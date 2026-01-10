Ba bộ phận rất quý trên cơ thể lợn tốt như nhân sâm, tổ yến, chế biến theo cách này ăn giúp cơ thể tràn đầy sức sống
GĐXH - Thịt lợn là loại thực phẩm được rất nhiều gia đình Việt sử dụng chế biến trong các bữa ăn thường ngày. Khi đi chợ thấy 3 bộ phận này bạn đừng nên bỏ qua, vì nó rất tốt cho sức khỏe.
Đuôi lợn
Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên Trưởng khoa Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), đuôi lợn chứa nhiều dưỡng chất, đem lại nhiều công dụng sức khỏe. Đông y nhận định, ăn đuôi lợn giúp bồi bổ sinh lực, hỗ trợ thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, cung cấp năng lượng cũng như tăng cường sức khỏe nói chung. Do đó, ăn đuôi lợn giúp nuôi dưỡng thận rất hiệu quả.
Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, đuôi lợn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, giàu protein, vitamin cần thiết, giúp hỗ trợ cơ bắp khỏe mạnh, nuôi dưỡng thận tốt hơn.
Ngoài ra, đuôi lợn thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về khớp và xương như: đau nhức khớp, viêm khớp và thoái hóa khớp.
Đuôi lợn có tác dụng giữ độ ẩm và làm tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da. Nó được sử dụng trong một số sản phẩm chăm sóc da để làm mờ nếp nhăn, làm mềm và dưỡng ẩm da.
Mặc dù có rất nhiều công dụng cho sức khỏe nhưng đuôi lợn có hàm lượng chất béo cao. Do đó, chuyên gia khuyến cáo không nên dùng đuôi lợn quá 2 lần mỗi tuần.
Một số món ăn – bài thuốc từ đuôi lợn:
- Đuôi lợn hầm đậu đen + nhục thung dung + táo đỏ.
Có công dụng: Bổ thận, hỗ trợ liệt dương, xuất tinh sớm, đau lưng mỏi gối.
- Đuôi lợn hầm trần bì + lạc + hạch đào.
Có công dụng: Kiện tỳ, bổ thận, tốt cho phụ nữ hiếm muộn, mệt mỏi, tiểu nhiều.
- Đuôi lợn hầm lạc.
Có công dụng: Giúp nhuận táo, bổ khí huyết, chữa đau lưng, tay chân yếu, hậu sản.
- Đuôi lợn + trần bì + hạch đào + lạc nhân.
Có công dụng: Kiện tỳ, bổ thận, ích tinh. Chữa đau lưng, tiểu nhiều, mệt mỏi, ù tai, hoa mắt, di mộng tinh, phụ nữ hiếm muộn, đau dạ dày.
Xương lưỡi liềm
Xương lưỡi liềm nằm ở chân trước của lợn, là phần giao giữa xương ống và xương quạt, có hình cong giống lưỡi liềm. Phần này chủ yếu là sụn mềm, giòn, ngọt, rất giàu:
- Collagen – tốt cho da, khớp.
- Canxi, protein, vitamin nhóm B.
- Chất béo thấp – không gây tăng cân.
Xương lưỡi liềm có công dụng nổi bật như:
- Bổ sung canxi tự nhiên: phù hợp cho trẻ em, người già, phụ nữ mang thai.
- Giúp xương chắc khỏe, ngừa loãng xương.
- Làm đẹp da, hỗ trợ tái tạo mô liên kết.
Cách chế biến món ăn từ xương lưỡi liềm:
Xương lưỡi liềm có thể dùng để nướng, hầm canh, xào rau củ, nấu cháo. Khi ninh nhừ với các thực phẩm món ăn dễ tiêu hóa, phù hợp người thể trạng yếu.
Tim lợn
Tim lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.
Theo nghiên cứu khoa học, trong 100g tim lợn có khoảng 16 -18g protein - một loại đạm chất lượng cao, dễ hấp thu, giúp duy trì và phục hồi khối cơ, đặc biệt có ích cho người đang suy nhược cơ thể hoặc người bệnh sau ốm dậy.
Theo Đông y, tim lợn có vị ngọt mặn, tính bình, vào kinh tâm, có tác dụng bổ dưỡng cho những người có chứng bệnh mất ngủ, tim đập hồi hộp thất thường do tâm khí hư sinh ra. Do đó nếu phối hợp với các vị thuốc Đông dược càng tốt.
Cách chế biến món ăn từ tim lợn
- Luộc hoặc hấp tim lợn:
Sau khi rửa sạch, cho tim lợn vào nồi luộc, cho chút rượu vào, khi sôi nổi bọt, vớt bỏ bọt đi, đun nhỏ lửa cho chín. Để nguội thái miếng, ăn cả nước lẫn cái như một món ăn bổ dưỡng hàng ngày; hoặc hấp chín chia ăn trong ngày.
- Món ăn bài thuốc dưỡng tâm, an thần, bổ tim:
Tim lợn nấu kết hợp với bách tử nhân.
Cách thực hiện: Tim lợn 1 quả bổ ra cho bách tử nhân (9-15g) vào, buộc lại đem hấp hoặc nấu chín để ăn. Khi đó tim lợn đã hấp thu đầy đủ nước thuốc.
Hoặc có thể dùng: Tim lợn 1 quả bổ ra cho đương quy (30g) vào, buộc lại đem hấp hoặc luộc. Khi chín, bỏ bã thuốc, ăn cả nước lẫn cái.
- Món ăn bài thuốc cho người suy tim, mồ hôi nhiều, rối loạn giấc ngủ:
Tim lợn 1 quả, rửa sạch rồi bổ ra; thêm nhân sâm đương quy - mỗi vị 10g; cho vào trong tim lợn, hấp chín ăn.
- Món ăn, bài thuốc cho người thấp tim:
Tim lợn 1 quả, hồng táo (táo tầu) 10 quả; cùng nấu chín, ăn cả cái lẫn nước; mỗi ngày ăn 1 lần, mỗi liệu trình 7-10 ngày.
