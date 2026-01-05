Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Bắp cải tím giàu dinh dưỡng là món tốt xương khớp

Bắp cải tím được bán nhiều ở chợ Việt. Loại rau này được biết đến chứa lượng lớn vitamin K, canxi, magie – những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Nhờ hàm lượng chất xơ cao nhưng rất ít calo, bắp cải tím giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và kiểm soát lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Một số hợp chất thực vật có trong bắp cải tím còn góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng nên tốt cho những ai đang muốn có vòng eo đẹp.

Bắp cải tím đang vào mùa, ăn giòn và ngọt. Ảnh HM

Ngoài ra, theo chuyên gia dinh dưỡng, bắp cải tím rất giàu vitamin C, vitamin A cùng các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin và sulforaphane… Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, kích thích sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa da, hạn chế nếp nhăn và vết chân chim. Đồng thời, axit folic và kali còn hỗ trợ tái tạo tế bào, bảo vệ dạ dày và góp phần duy trì đôi mắt sáng khỏe.

Bắp cải tím là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn, tốt cho sức khỏe như: nấu canh, salad….

Món ngon với bắp cải tím

Salad bắp cải tím

Nguyên liệu: Bắp cải tím, tỏi, muối, dấm gạo, nước tương, dầu mè, vừng rang.

Cách làm:

Bước 1: Tách các lá bắp cải tím ra, ngâm vào trong nước khoảng 10 phút. Sau đó đem rửa sạch, để ráo nước thì bạn thái thành sợi nhỏ, càng mỏng càng tốt. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Cho bắp cải tím vào bát, đun nóng một thìa dầu ăn đổ vào, thêm tỏi đã băm nhỏ. Tiếp đó, cho thêm 1 thìa nước tương, thìa dấm gạo hoặc lượng nước cốt chanh thích hợp, chút muối và dầu mè vào trộn đều.

Cuối cùng, rắc một ít vừng rang lên phía trên và thêm chút rau mùi là được.

Salad bắp cải tím dễ làm, dễ ăn

Gỏi gà bắp cải tím

Nguyên liệu:

+ 250gr ức gà ta

+ 250gr bắp cải tím

+ Hành phi, cần, ngò, mè rang

+ Tỏi ớt băm

+ Nước mắm, đường, chanh hoặc giấm

Cách làm:

Bước 1: Bắp cải và cần thái mỏng, trộn sơ với chút đường, muối và giấm, để 5–10 phút rồi vớt ra rổ, để ráo

Bước 2: Ức gà hấp chín, xé sợi để trộn gỏi.

Pha nước mắm trộn gỏi theo tỷ lệ 1 nước mắm: 1 chanh (hoặc giấm) với 2 đường, đun tan đường, để nguội rồi cho tỏi ớt vào. Trộn bắp cải, gà, rau thơm với nước mắm gỏi, nêm nếm vừa ăn, rắc mè và hành phi.

Gỏi gà bắp cải tím

Bắp cải tím cuộn thịt hấp

Nguyên liệu:

+ Lá bắp cải tím

+ 200gr thịt lợn băm

+ Hành tím, nấm mèo, miến, tiêu, nước mắm

Cách làm bắp cải tím cuộn thịt hấp:

Đem bắp cải luộc sơ để lá mềm. Thịt lợn băm đem trộn với hành, miến, nấm và gia vị như làm nem thông thường. Sau đó, cuộn thịt vào từng lá, hấp khoảng 15 phút là chín.

Món ăn này ăn nóng, chấm với nước tương gừng ngon khó cưỡng trong những ngày lạnh.

Bắp cải tím cuộn thịt hấp ăn lạ miệng

