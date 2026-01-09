Một số món ăn tốt cho bé bị cảm lạnh
GĐXH - Nếu bố mẹ vẫn đang phân vân nên chế biến cho bé bị cảm lạnh ăn món gì thì có thể tham khảo vài gợi ý trong bài viết dưới đây.
Cháo gà nấu với cà rốt
Thịt gà và cà rốt là hai thành phần giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Theo Đông y, thịt gà mang tính ôn ngọt, bổ khí, và cung cấp bổ âm tỳ vị, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.
Thêm vào đó, thịt gà là nguồn giàu protein, cùng với các loại vitamin (A, C, D) và khoáng chất (như canxi, sắt…). Cà rốt thì chứa nhiều loại vitamin có khả năng tăng cường sức đề kháng.
Khi phối hợp thịt gà với cà rốt, món cháo trở nên thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn, hỗ trợ chống viêm và giảm triệu chứng cảm cúm.
Cháo gà cà rốt là món ăn dễ nấu, nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản. Mẹ chỉ cần chuẩn bị 300g thịt gà, 1 củ cà rốt, nửa chén gạo trắng, dầu thực vật và muối. Tiếp đó, mẹ tiến hành nấu theo các bước sau: Rửa sạch gà với muối, đem luộc chín rồi vớt ra, đợi thịt gà nguội thì xé thành sợi; Cho gạo vào nồi, vo sạch rồi đổ nước luộc gà rồi nấu nhừ;
Cà rốt đem luộc rồi thái hạt lựu hoặc nghiền nhuyễn; Khi cháo chín, bỏ cà rốt và thịt gà vào nấu đến khi cháo sánh lại và nêm gia vị vừa ăn với bé là xong.
Cháo trứng tía tô
Trứng gà và tía tô là những nguyên liệu có công dụng giải cảm và bổ dưỡng. Theo Đông y, trứng gà có tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bồi bổ nguyên khí, giải cảm, giảm ho.
Tía tô cũng có tính ôn, vị cay, có tác dụng giải cảm, ra mồ hôi, giảm ho, tiêu đờm. Khi kết hợp hai nguyên liệu này lại, chúng sẽ tạo thành một món cháo giải cảm hiệu quả cho trẻ nhỏ.
Để nấu món này, bố mẹ cần chuẩn bị 1/2 bát gạo tẻ, 7 lá tía tô, 2 quả trứng gà ta, 2 củ hành tím và gia vị. Tiếp đó, mẹ tiến hành nấu theo các bước hướng dẫn sau: Lá tía tô đem rửa sạch, thái sợi; Gạo cho vào nồi, vo sạch rồi nấu nhừ trong 30 phút rồi nêm gia vị vừa ăn;
Đập 2 trứng gà ta vào nồi cháo khuấy đều; Đun cháo với lửa nhỏ, đến khi sôi thì cho lá tía tô vào và tắt bếp.
Sữa mẹ là tốt nhất cho bé cảm cúm
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, tuyệt vời nhất cho trẻ nhỏ. Do đó, nếu bé cảm lạnh còn đang bú mẹ thì mẹ nên tăng lượng bú và cữ bú nhiều hơn cho con. Không những giàu dinh dưỡng, sữa mẹ còn chứa nhiều kháng thể có lợi để giúp bé chống lại bệnh cảm cúm đang mắc phải.
Trường hợp bé đã ăn dặm thì ngoài cho bú sữa mẹ hay bổ sung sữa công thức, bố mẹ cũng cần chú trọng đến cả các bữa ăn dặm của bé.
Theo đó, đồ ăn nên được chế biến dạng lỏng, cân bằng cả 4 nhóm chất: đạm, tinh bột, béo, vitamin và khoáng chất. Nếu bé khó ăn thì mẹ có thể chia bữa ăn của bé thành nhiều bữa nhỏ.
Các loại rau củ quả
Khi trẻ cảm cúm, bố mẹ nên bổ sung vào các bữa ăn của con các rau củ quả giàu vitamin và khoáng chất: bông cải xanh, cải bó xôi, hành đỏ, việt quất…
Đây đều là những thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa (quercetin) giúp bé chống lại các cơn cảm lạnh. Hơn thế, các rau củ quả tươi này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, cơ thể nhanh phục hồi.
Trái cây tươi họ cam, quýt
Các trái cây tươi họ cam, quýt chứa nhiều vitamin C giúp kháng khuẩn chống viêm, chống oxy hóa, bổ sung nước tốt. Nhờ đó, bé cảm lạnh sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn để đẩy lùi bệnh đang mắc phải.
Sữa chua
Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn rất tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe của trẻ. Do đó, bố mẹ nên cho bé mắc cảm lạnh bổ sung sữa chua để duy trì, bảo vệ một hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp bệnh cảm cúm chóng khỏi hơn.
Khoai lang và cà rốt
Các loại củ quả có màu cam như khoai lang hay cà rốt rất giàu beta-carotene. Đây là thành phần giúp chuyển đổi chất hữu cơ thành vitamin A nhằm duy trì cho bé một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Do đó, bố mẹ cũng nên bổ sung khoai lang và cà rốt vào bữa ăn của bé cảm lạnh.
