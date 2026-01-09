Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàng

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa GĐXH – Không chỉ nổi bật bởi màu sắc bắt mắt, loại rau này chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Từ hỗ trợ xương khớp, kiểm soát cân nặng đến làm chậm lão hóa… đang được bán cực sẵn ở chợ Việt.

Lo ngại về thực phẩm pate "Cột đèn Hải Phòng"

Liên quan đến vụ việc thực phẩm đóng hộp mất an toàn đang gây xôn xao dư luận, theo thông tin từ VTV, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý một sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Địa điểm tập kết là kho hàng thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Pate "Cột đèn Hải Phòng" được nhiều người vẫn ưa thích đang vướng lùm xùm về an toàn thực phẩm. Ảnh TL

Tại thời điểm kiểm tra, tổng lượng thịt lợn được phát hiện trong kho lên tới 120 tấn. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, toàn bộ số thịt này đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi – loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, buộc phải tiêu hủy theo quy định. Lô thịt đã có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Đáng lo ngại, trong tổng số 120 tấn thịt vi phạm, đã có khoảng 2 tấn được đưa vào sản xuất, chế biến và đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh trước khi bị phát hiện.

Các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "Cột đèn Hải Phòng" vốn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì sử dụng nhanh, dễ bảo quản. Nhưng sự việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt với các sản phẩm chế biến sẵn, tiêu thụ phổ biến trong dịp Tết.

Theo các chuyên gia, virus dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng sử dụng các thực phẩm thịt nhiễm bệnh hay ôi thiu để chế biến thực phẩm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí gây ngộ độc…

Pate là món được nhiều người ưa thích ăn kèm cùng bánh mì nóng. Ảnh Hoa Quỳnh

Ngoài việc lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ, còn hạn sử dụng… để đảm bảo an toàn, mọi người có thể chế biến tại nhà với món pate. Món ăn này là món quen thuộc được nhiều gia đình thích, nhất là dùng trong các bữa sáng ăn kèm với bánh mì nóng. Pate không cần phụ gia, không lo hàn the hay chất bảo quản mà hoàn toàn có thể làm pate gan thơm béo, mềm mịn ngay tại nhà nếu nắm đúng kỹ thuật.

Cách làm pate ngon tại nhà

Bạn Nguyễn Hoa Quỳnh (Hà Nội) đã chia sẻ cách làm pate ngon, đẹp mắt và nhanh chóng tại nhà. Hai công thức chuẩn làm pate ngon mềm mịn, béo thơm, không tanh.

Công thức 1 làm pate ngon tại nhà

Nguyên liệu:

+ 300gr gan nếp, 200gr gan gà

+ 600g thịt sấn vai hoặc dùng thịt ba chỉ không bì. Nên chọn thịt nhiều mỡ, pate sẽ đỡ bị khô

+ 50g hạt tiêu xay

+ 3 miếng bánh mì gối

+ 250ml sữa tươi không đường hoặc 1 bát con rượu vodka mạnh

+ 250gr mỡ khổ/ mỡ phần, 150gr dùng để làm pate, còn lại thái miếng mỏng để lót đáy khuôn.

+ 100g bì.

+ 2 củ tỏi, 1 củ hành khô, 1 củ hành tây.

- 2 miếng bơ nhạt.

- 2 thìa cơm húng lìu hoặc ngũ vị hương.

- 1 thìa cơm bột canh.

- 1 thìa cơm đường.

- 2 thìa cơm nước mắm.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu và gan đúng cách quyết định 70% độ ngon của pate. Tỏi, hành khô, hành tây thái nhỏ. Gan đem rửa nước muối loãng, để ráo, cắt bỏ phần mỡ trắng. Ngâm gan với sữa tươi hoặc rượu mạnh trong 30 phút để khử tanh, rửa lại và thấm khô. Tiếp đó, đem nướng sơ gan cho dậy mùi thơm, cạo bỏ phần cháy bên ngoài, rửa lại rồi thái miếng vừa ăn. Ướp gan với húng lìu, đường, nước mắm để trong khoảng 10 – 15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 2: Chuẩn bị thịt, bì và mỡ. Thịt đem bóp muối và rượu, rửa sạch, xay nhuyễn 2 lần. Bì và mỡ luộc cùng rượu, gừng để khử mùi rồi đem thái bì thật nhỏ, mỡ thái hạt lựu.

Bước 3: Làm nóng chảo đem xào nhân pate. Phi thơm bơ, tỏi, hành khô, hành tây cho thơm rồi cho gan và thịt, bì vào xào chín. Nêm gia vị vừa ăn, thêm chút hạt tiêu vào cho thơm.

Bước 4: Bánh mì xé vụn, ngâm 100ml sữa. Đợi gan nguội, đem hỗn hợp thịt xay, bì, gan và bánh mì vụn vào xay nhuyễn. Nếu nhiều chia làm 2 – 3 mẻ, xay tới khi thật mịn.

Bước 5 hấp pate:

Lót phần mỡ thái lát xuống đáy luôn, cho lần lượt pate xen kẽ mỡ thái hạt lựu vào. Cứ 1 lớp pate lại cho một lượt mỡ thái hạt lựu, sau đó bọc giấy bạc kín đem hấp cách thủy 2 giờ, ủ nóng rồi hấp thêm 2 giờ nữa là được.

Pate nguội cho vào ngăn mát ăn dần, càng để ăn càng ngon. Ảnh HQ

Công thức 2 làm pate ngon tại nhà

Nguyên liệu:

+ 300g gan lợn nếp, 300gr thịt nạc vai

+ 100gr mỡ gáy

+ 100g thịt diềm cổ

+ 100g bì lợn

+ 50g mỡ phần thái lát (lót khuôn)

+ 3 lát bánh mì gối

+ 200ml sữa tươi không đường

+ 30g bơ nhạt

+ 2 củ hành khô, 3 củ tỏi băm

+ 1 củ gừng đập dập

+ 1 thìa cà phê bột năng

+ 2 thìa cà phê húng lìu/ngũ vị hương

+ Gia vị: muối/bột canh, nước mắm, tiêu, mì chính…

Cách làm pate mịn, béo vừa:

Bước 1 sơ chế nguyên liệu

Gan nướng sơ, thái mỏng, ngâm 100ml sữa 30 phút cho sạch máu, hết tanh. Sau đó rửa sạch, để ráo; Thịt rửa sạch, thái nhỏ rồi xay nhuyễn; Bì và mỡ luộc với gừng, để nguội: bì xay nhuyễn, mỡ thái hạt lựu.

Bánh mì gối bỏ viền, ngâm 80ml sữa cho mềm; Hòa bột năng với 20ml sữa cho tan.

Bước 2: Làm nóng bơ, cho 1/2 chỗ hành, tỏi đã băm nhỏ vào phi vàng rồi cho gan vào xào. Nêm gia vị 1/2 thìa cơm nước mắm, 1 thìa cà phê mì chính, 1 thìa cà phê gia vị/ bột canh, tiêu và húng lìu. Đợi nguội bớt, mọi người đem đi xay nhuyễn với 1/2 chỗ bánh mì đã ngâm.

Bước 3 trộn pate

Đun chảy bơ còn lại, cho gan xay, thịt xay, bì, mỡ và bột năng đã hòa vào đảo đều. Khi sôi lăn tăn thì tắt bếp, nêm lại gia vị cho vừa miệng.

Bước 4 hấp:

Lót mỡ dưới đáy khuôn, đổ pate rồi lấy thìa dàn đều, bọc kín. Cho khuôn vào trong nồi hấp với lửa vừa khoảng 4 giờ, có thể ủ thêm 2 giờ. Pate hấp xong để nguội, rưới lớp bơ đun chảy lên mặt, bọc kín, bảo quản ngăn mát ăn dần.

Món pate có thể làm tại nhà nhanh chóng, thơm ngon. Ảnh HQ

Lưu ý quan trọng để làm món pate ngon tại nhà

Theo chị Hoa Quỳnh, làm Pate truyền thống không hề khó, nhưng quan trọng nhất vẫn là khâu xử lý nguyên liệu nếu muốn món này ăn ngon, không bị tanh.

Vì sao cần phải nướng gan. Cách này sẽ làm cho gan hết hôi và giúp cho quá trình hấp, pate sẽ hồng hơn. Và để pate hồng, tỷ lệ gan và thịt không cần cố định, nhưng vừa ngon và vừa giúp pate hồng thì tỷ lệ thịt và gan nên là 3/2 hoặc 1/1.

Ngoài ra, mọi người khi chọn gan cũng lưu ý là chọn gan. Gan nếp là gan màu hồng, nhìn bên ngoài miếng gan bóng, đẹp, lá gan nhỏ, chấm nhỏ. Cắt ra gan mịn, hơi vàng. Pate làm mới không bị hôi.

Để làm món pate ngon tại nhà, quan trọng nhất vẫn là khâu lựa chọn và xử lý nguyên liệu.

Trong quá trình làm, cần có mỡ và bì, mỡ giúp pate mềm, không bị khô, pate có độ ngậy và bám dính.

Muốn để pate được lâu, lưu ý là có thể không sử dụng sữa và bơ mà dùng rượu để ngâm gan. Để tạo độ kết dính cho pate, có thể không cần dùng bánh mì mà dùng bột bắp.

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt GĐXH – Đây loại củ quen thuộc với người Việt nhưng lại được người Nhật gọi là“củ trường sinh”. Không chỉ giàu dinh dưỡng, chúng được bán khá rẻ, dễ mua ở chợ Việt và chế biến được nhiều món ngon khó cưỡng.



