Loại thịt 'bổ hơn sâm' không chỉ làm nhiều món ngon còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc sản Nghệ An
GĐXH - Thịt lươn Nghệ An không chỉ là món ăn ngon mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khám phá những món ngon và lợi ích sức khỏe từ thịt lươn, giúp bổ não, tốt cho tim mạch.
Lươn Nghệ An thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 6/1/2026 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Điểm đặc trưng của tri thức chế biến món ăn từ lươn Nghệ An là ở việc lựa chọn lươn đồng, làm sạch đúng kỹ thuật để khử nhớt, khử tanh mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của lươn. Cùng với đó là công thức phối hợp với những gia vị bản địa như: hành tăm, nghệ, ớt, tiêu, nước mắm, tạo nên hương vị đậm đà riêng có của vùng xứ Nghệ.
Việc tri thức chế biến món lươn được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng cho sự khéo léo, kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều thế hệ của người dân Nghệ An.
Ngày nay, lươn Nghệ An đã được sáng tạo ra nhiều cách chế biến khác nhau tạo nên sự đa dạng trong ẩm thực, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Những món ăn này vừa gần gũi trong bữa ăn hằng ngày, vừa trở thành dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương.
Với bàn tay tài hoa, khéo léo và sự tinh tế của các đầu bếp, những món lươn này được chế biến đẹp mắt, thơm ngon. Đây được xem là những món ăn đặc sản Nghệ An nhất định phải thử khi về nơi đây.
Thịt lươn bổ não, tốt cho sức khỏe tim mạch
Ăn thịt lươn có tác dụng bổ não, cải thiện trí nhớ và học tập, có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Bởi lươn rất giàu DHA và lecithin - thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào các cơ quan của con người và là dưỡng chất không thể thiếu cho tế bào não.
Theo dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm của Mỹ, bổ sung lượng lecithin thường xuyên có thể cải thiện 20% trí nhớ. Các acid béo không bão hòa trong lươn có lợi cho cho sự phát triển não.
Ngoài ra trong thịt lươn có nhiều dưỡng chất khác khi vitamin, sắt, magie… cải thiện lưu thông máu. Điều này giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, nguyên nhân chính gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Axit béo Omega-3, đặc biệt là DHA và EPA, có tác dụng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL).
Hàm lượng kali dồi dào trong thịt lươn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch liên quan.
Những món ngon từ lươn Nghệ An
