Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon
GĐXH – Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, sung túc trên mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, loại quả này còn được các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhắc đến trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, có khả năng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.
Ăn chuối giúp sống thọ
Chuối là một loại trái cây quen thuộc không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng của Đại học Harvard, chuối nằm trong nhóm thực phẩm có lợi cho tim mạch và tuổi thọ nhờ hàm lượng kali, chất xơ và các vitamin thiết yếu dồi dào.
Kali trong chuối đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp giảm nguy cơ cao huyết áp. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh lý đột quỵ, tim mạch. Việc kiểm soát huyết áp ổn định được xem là yếu tố then chốt giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài và sống thọ hơn.
Lượng chất xơ trong chuối tốt cho đường ruột, hỗ trợ tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và duy trì sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời đào thải độc tố, giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, nhất là ở những người trung niên và cao tuổi.
Với những người lớn tuổi, tăng cường khả năng chống oxy hóa trở thành một nhu cầu thiết yếu và ăn chuối là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và mang lại hiệu quả rất cao để duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để tăng tuổi thọ và chất lượng sống, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng dưỡng chất, kết hợp vận động hợp lý và duy trì tinh thần lạc quan. Trong đó, chuối là một trong những loại trái cây dễ tìm, dễ ăn. Không chỉ ăn trực tiếp rất ngon, chuối mà còn được dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon.
Món ngon với chuối
Ốc om chuối đậu chay
Ốc chay om chuối đậu là một trong những món ăn được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt vào những ngày ăn chay hay đổi vị.
Nguyên liệu: nấm rơm, chuối tiêu xanh, đậu phụ, rau thơm (lá lốt, tía tô), gia vị (hạt nêm, dầu hào, nghệ tươi).
Cách làm:
Bước 1: Nấm rơm cắt đôi, trần nhanh qua nước sôi để khử mùi và giữ độ giòn. Chuối xanh tước vỏ, ngâm nước lã, cắt khúc và luộc chín. Rau thơm rửa sạch thái nhỏ. Đậu phụ đem chiên vàng.
Bước 2: Đem ướp nấm với chút hạt nêm, dầu hào và nghệ tươi đập dập.
Bước 3: Phi xào nấm cho ngấm gia vị, cho đậu và chuối vào đảo đều, thêm nước xâm xấp, nêm nếm vừa ăn. Khi các nguyên liệu chín mềm, cho rau thơm vào đảo nhẹ rồi tắt bếp.
Món ốc om chuối đậu chay ăn như món ốc om chuối đậu mặn đến 95%, miếng nấm giòn sừn sựt hệt ăn ốc thật nhưng lại có độ ngọt tự nhiên của nấm tươi, đặc biệt giá lại rất rẻ nữa.
Bánh chuối nướng
Nguyên liệu làm bánh chuối nướng:
+ 500gr chuối chín
+ 100gr đường
+ 50gr bơ đun chảy
+ 100ml sữa đặc
+ 1 quả trứng gà
+ 50gr bột mì
+ 100gr bánh mì cũ
+ 500gr nước cốt dừa hoặc dùng sữa tươi không đường
+ 1 muỗng cafe vani, 1/2 cafe muối, cafe sữa hoà tan
Cách làm bánh chuối nướng:
Bước 1: Chuối đem lột vỏ, ngâm vào nước muối 5 phút, ngâm đường và rượu rum qua đêm. Rim chuối lửa nhỏ đến khi hơi hồng đỏ. Lấy nước rim chuối trộn cùng các nguyên liệu còn lại, bánh mì xé nhỏ, bóp cùng hỗn hợp ướt.
Bước 2: Xếp chuối và hỗn hợp ướt xen kẽ vào khay rồi đem nướng. Thoa bơ mặt bánh cho bóng là được.
