Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon

Thứ sáu, 10:01 09/01/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, sung túc trên mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, loại quả này còn được các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhắc đến trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, có khả năng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, "hút mỡ tốt" và làm chậm lão hóa

GĐXH – Không chỉ nổi bật bởi màu sắc bắt mắt, loại rau này chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Từ hỗ trợ xương khớp, kiểm soát cân nặng đến làm chậm lão hóa… đang được bán cực sẵn ở chợ Việt.

Ăn chuối giúp sống thọ

Chuối là một loại trái cây quen thuộc không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng của Đại học Harvard, chuối nằm trong nhóm thực phẩm có lợi cho tim mạch và tuổi thọ nhờ hàm lượng kali, chất xơ và các vitamin thiết yếu dồi dào.

Kali trong chuối đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp giảm nguy cơ cao huyết áp. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bệnh lý đột quỵ, tim mạch. Việc kiểm soát huyết áp ổn định được xem là yếu tố then chốt giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài và sống thọ hơn.

Lượng chất xơ trong chuối tốt cho đường ruột, hỗ trợ tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và duy trì sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời đào thải độc tố, giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, nhất là ở những người trung niên và cao tuổi.

Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon - Ảnh 2.

Chuối là loại quả quen thuộc ở mâm ngũ quả ngày Tết ăn trực tiếp hay dùng làm nguyên liệu trong các món ăn đều ngon. Ảnh HM

Với những người lớn tuổi, tăng cường khả năng chống oxy hóa trở thành một nhu cầu thiết yếu và ăn chuối là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và mang lại hiệu quả rất cao để duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, để tăng tuổi thọ và chất lượng sống, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng dưỡng chất, kết hợp vận động hợp lý và duy trì tinh thần lạc quan. Trong đó, chuối là một trong những loại trái cây dễ tìm, dễ ăn. Không chỉ ăn trực tiếp rất ngon, chuối mà còn được dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon.

Món ngon với chuối

Ốc om chuối đậu chay

Ốc chay om chuối đậu là một trong những món ăn được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt vào những ngày ăn chay hay đổi vị.

Nguyên liệu: nấm rơm, chuối tiêu xanh, đậu phụ, rau thơm (lá lốt, tía tô), gia vị (hạt nêm, dầu hào, nghệ tươi).

Cách làm:

Bước 1: Nấm rơm cắt đôi, trần nhanh qua nước sôi để khử mùi và giữ độ giòn. Chuối xanh tước vỏ, ngâm nước lã, cắt khúc và luộc chín. Rau thơm rửa sạch thái nhỏ. Đậu phụ đem chiên vàng.

Bước 2: Đem ướp nấm với chút hạt nêm, dầu hào và nghệ tươi đập dập.

Bước 3: Phi xào nấm cho ngấm gia vị, cho đậu và chuối vào đảo đều, thêm nước xâm xấp, nêm nếm vừa ăn. Khi các nguyên liệu chín mềm, cho rau thơm vào đảo nhẹ rồi tắt bếp.

Món ốc om chuối đậu chay ăn như món ốc om chuối đậu mặn đến 95%, miếng nấm giòn sừn sựt hệt ăn ốc thật nhưng lại có độ ngọt tự nhiên của nấm tươi, đặc biệt giá lại rất rẻ nữa.

Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon - Ảnh 3.

Ốc om chuối đậu chay dễ làm, ngon miệng

Bánh chuối nướng

Nguyên liệu làm bánh chuối nướng:

+ 500gr chuối chín

+ 100gr đường

+ 50gr bơ đun chảy

+ 100ml sữa đặc

+ 1 quả trứng gà

+ 50gr bột mì

+ 100gr bánh mì cũ

+ 500gr nước cốt dừa hoặc dùng sữa tươi không đường

+ 1 muỗng cafe vani, 1/2 cafe muối, cafe sữa hoà tan

Cách làm bánh chuối nướng:

Bước 1: Chuối đem lột vỏ, ngâm vào nước muối 5 phút, ngâm đường và rượu rum qua đêm. Rim chuối lửa nhỏ đến khi hơi hồng đỏ. Lấy nước rim chuối trộn cùng các nguyên liệu còn lại, bánh mì xé nhỏ, bóp cùng hỗn hợp ướt.

Bước 2: Xếp chuối và hỗn hợp ướt xen kẽ vào khay rồi đem nướng. Thoa bơ mặt bánh cho bóng là được.

Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon - Ảnh 4.

Món bánh chuối nướng thơm ngon

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàng

Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàng

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Khám phá cách tự làm pate ngon tại nhà với công thức đơn giản và nguyên liệu an toàn. Đừng lo lắng về pate "Cột đèn Hải Phòng", hãy tự tay chế biến món ăn thơm béo, không tanh cho bữa sáng thêm hấp dẫn.

Sau tuổi 35 phụ nữ hãy nấu ăn thường xuyên bằng nguyên liệu này: Vừa bổ sung estrogen, giúp da mịn màng và tuần hoàn máu tốt

Sau tuổi 35 phụ nữ hãy nấu ăn thường xuyên bằng nguyên liệu này: Vừa bổ sung estrogen, giúp da mịn màng và tuần hoàn máu tốt

Ăn - 4 giờ trước

Loại nguyên liệu này rất giàu chất sắt, rất hiệu quả trong việc bổ huyết và khí cho phụ nữ. Thường xuyên sử dụng hạt mè đen có thể giúp làn da phụ nữ hồng hào, rạng rỡ và tinh thần sảng khoái hơn.

Ăn thực phẩm này để giảm ho có đờm

Ăn thực phẩm này để giảm ho có đờm

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống để giúp long đờm, tiêu đờm và chống viêm nhiễm. Dưới đây là một số thực phẩm có lợi cho người bị ho có đờm.

Cả nhà mệt rũ, ho nhiều chỉ vì ăn củ cải sai giờ, sai cách

Cả nhà mệt rũ, ho nhiều chỉ vì ăn củ cải sai giờ, sai cách

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH – Củ cái còn được gọi là "nhân sâm mùa đông". Nhưng có những người ăn sai giờ, sai cách đã gặp họa và có thể còn trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hô hấp.

Ngày cuối Tiểu Hàn, nhất định phải nấu món này để làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông

Ngày cuối Tiểu Hàn, nhất định phải nấu món này để làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông

Ăn - 23 giờ trước

Nghe tưởng tâm linh, nhưng thực ra rất đời.

Các món ăn khi bị cảm lạnh giúp bạn nhanh chóng khỏe lại

Các món ăn khi bị cảm lạnh giúp bạn nhanh chóng khỏe lại

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một chế độ ăn đủ chất, bổ sung thêm các loại thực phẩm lành mạnh sẽ giúp kiểm soát tốt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý đến bạn các loại thực phẩm và món ăn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người bị cảm lạnh.

Cách làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà

Cách làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vừa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; không quá khó để làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà.

Thực phẩm tốt cho mắt cận thị, loạn thị mà bạn không nên bỏ qua

Thực phẩm tốt cho mắt cận thị, loạn thị mà bạn không nên bỏ qua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Để cải thiện thị lực, giúp mắt khỏe mạnh, hạn chế cận thị tiến triển nhanh hơn bạn nên tham khảo các loại thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng tốt cho mắt trong bài viết sau.

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" này

Ăn - 1 ngày trước

Hạnh phúc của đời người đôi khi không nằm ở nhà cao cửa rộng, mà là nhìn thấy cha mẹ về già vẫn minh mẫn, chân tay nhanh nhẹn. Để giữ gìn "tài sản" vô giá ấy, việc bổ sung Selen - nguyên tố được ví như "ngọn lửa sinh mệnh" qua bữa ăn hàng ngày là điều con cái không thể bỏ qua.

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Ăn

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn
Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Loại rau đang vào mùa chợ Việt cực sẵn, giá rẻ mà chế biến được nhiều món tốt cho xương khớp, “hút mỡ tốt” và làm chậm lão hóa

Ăn
Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360

