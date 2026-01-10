Cần lưu ý: Bạn đang sử dụng "Pate Cột đèn Hải Phòng" hay “Pate Chợ Cột Đèn”?
Người tiêu dùng cần phải chú ý điều này.
Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiêu hủy trên 6.400 hộp pate "Cột Đèn Hải Phòng" loại 90 gam/hộp được sản xuất ngày 6/9/2025, và trên 7.500 hộp loại 150 gam/hộp được chế biến từ thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Tuy nhiên, tên gọi pate "Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long lại trùng với sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng đất cảng do các hộ kinh doanh ở chợ Cột Đèn, TP Hải Phòng bán hàng chục năm nay. Việc này khiến không ít người tiêu dùng hiểu nhầm và lo ngại về chất lượng của đặc sản địa phương.
Cụ thể, sản phẩm pate “Cột Đèn Hải Phòng” nói trên là mặt hàng đồ hộp do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (địa chỉ số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) sản xuất và phân phối rộng rãi trên thị trường, trong đó có các kênh thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ.
Pate Cột Đèn – một món ăn gia truyền nổi tiếng, được nhiều thế hệ người dân đất Cảng tin dùng, gắn với khu vực chợ Cột Đèn (nay thuộc đường Chùa Hàng, phường Lê Chân).
Pate Cột Đèn truyền thống do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại khu vực chợ Cột Đèn chế biến thủ công và chủ yếu bày bán tại chợ hoặc các điểm quen thuộc quanh phố Chùa Hàng. Đây được xem là một trong những thực phẩm mang dấu ấn ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng, tồn tại nhiều năm qua nhờ uy tín truyền miệng và hương vị riêng biệt.
Do trùng tên gọi, sau khi thông tin về pate đóng hộp bị tiêu hủy lan truyền, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng pate Cột Đèn truyền thống cũng liên quan đến thịt nhiễm bệnh, thậm chí kêu gọi “tẩy chay pate Cột Đèn”. Thực tế, hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Pate (pâté) là một món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Pháp, thường được làm từ gan động vật (phổ biến nhất là gan heo hoặc gan gà), kết hợp với thịt, mỡ, gia vị và đôi khi có thêm rượu vang hoặc thảo mộc. Theo Encyclopaedia Britannica , pate là dạng hỗn hợp thịt xay nhuyễn được nấu chín và xay mịn, có thể dùng lạnh như món phết bánh mì hoặc làm món khai vị.
Về cách chế biến, theo trang ẩm thực Larousse Gastronomique và nhiều tài liệu ẩm thực châu Âu, gan và thịt thường được xào sơ với hành, bơ, gia vị, sau đó xay nhuyễn, rồi hấp hoặc nướng cách thủy để đạt độ mịn và kết cấu đặc trưng. Ở Việt Nam, pate thường được làm từ gan heo, mỡ và thịt xay, nêm tiêu, tỏi, hành và đôi khi có thêm sữa hoặc bơ để tạo độ béo và mượt.
Về dinh dưỡng, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), pate gan là thực phẩm rất giàu vitamin A, vitamin B12, sắt và kẽm. Một khẩu phần nhỏ pate gan có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin A và B12 hằng ngày. Tuy nhiên, USDA cũng lưu ý pate chứa nhiều chất béo và cholesterol, nên chỉ nên ăn với lượng vừa phải, đặc biệt với người có bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu.
Theo Healthline và BBC Good Food , pate có giá trị dinh dưỡng cao nếu dùng đúng mức, nhưng không nên ăn thường xuyên với lượng lớn, nhất là phụ nữ mang thai do nguy cơ dư thừa vitamin A. Nhìn chung, pate là món ăn giàu năng lượng, đậm đà hương vị và có giá trị dinh dưỡng, nhưng cần được sử dụng một cách điều độ để có lợi cho sức khỏe.
