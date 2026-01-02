Mới nhất
Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Thứ sáu, 19:59 02/01/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Đây loại củ quen thuộc với người Việt nhưng lại được người Nhật gọi là“củ trường sinh”. Không chỉ giàu dinh dưỡng, chúng được bán khá rẻ, dễ mua ở chợ Việt và chế biến được nhiều món ngon khó cưỡng.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 1.3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 2.Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

GĐXH - Khám phá cách làm chân giò nhồi thịt siêu ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giúp dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh.

Vì sao khoai môn được gọi là "củ trường sinh"?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khoai môn chứa hàm lượng cao protein thực vật, chất xơ, vitamin C, carotene, cùng nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho, sắt, kali, magie, natri cùng nhiều yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.

Nguồn chất xơ dồi dào ở trong khoai môn giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng. Nó cũng giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thải độc. Bên cạnh đó, dù chứa hàm lượng tinh bột cao nhưng trong khoai môn lại giàu carbohydrate giúp cân bằng lượng đường trong máu, hạn chế tối đa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Bởi vậy mà khoai môn rất thích hợp cho những người bị đường huyết.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 3.

Khoai môn bán đầy chợ Việt với giá khá rẻ so với các thực phẩm khác. Ảnh HM

Theo BS. Phạm Khánh Linh (BVĐK Medlatec), chỉ số đường huyết của khoai môn ở mức trung bình đến cao tùy vào cách chế biến. Khoai môn luộc chỉ số GI thường ở mức trung bình, còn khi chiên và làm chè sẽ có chỉ số GI cao.

Người Nhật rất coi trọng các món ăn từ khoai môn. Theo người Nhật, loại củ này giàu chất xơ nên có thể điều chỉnh lượng glucose, kích thích sản sinh insulin. Họ vẫn thường gọi các món từ khoai môn như "món trường sinh" vì giá trị dinh dưỡng tốt của chúng mang lại.

Tại các chợ Việt, khoai môn được bán phổ biến với giá khá rẻ so với nhiều loại rau củ khác. Giá bán của khoai môn thường từ 15.000 – 25.000 đồng/kg, thời điểm được giá cao cũng chỉ khoảng 30.000 đồng/kg tùy loại. So với giá trị dinh dưỡng mang lại, đây là loại thực phẩm vừa ngon – bổ – rẻ, chế biến được nhiều món ngon, thích hợp đưa vào mâm cơm hàng ngày.

Khoai môn khi nấu chín mềm dẻo, dễ ăn, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Ngoài nấu canh hay hấp, khoai môn còn có thể chế biến thành nhiều món mặn, món chay hay những món ăn vặt cực kỳ lạ miệng, hấp dẫn.

Món ngon ‘hao cơm’ với khoai môn

Khoai môn om xì dầu

Nguyên liệu: Khoai môn, nước tương nhạt, hắc xì dầu, hạt tiêu, hành, ớt. Gia vị dầu ăn, đường, giấm, muối

Cách làm khoai môn om xì dầu:

Bước 1: Khoai môn rửa sạch rồi gọt hết toàn bộ lớp vỏ nâu bên ngoài. Khi gọt nên đeo bao tay vì loại khoai này có thể gây ngứa. Sau khi gọt sạch vỏ, thái thành từng miếng vừa ăn rồi rửa lại nhiều lần với nước cho sạch nhầy.

Bước 2: Luộc khoai môn khoảng 10 phút, vớt ra rửa sạch lại bằng nước, để ráo. Nếu không thích luộc bạn có thể đem hấp chín cũng được.

Bước 3: Chiên sơ khoai tới khi ngả màu xém vàng các mặt, gắp ra đĩa để riêng. Phi thơm hành, ớt, cho khoai vào đảo cùng nước tương, hắc xì dầu, đường, giấm, muối. Thêm nước xâm xấp mặt khoai, đậy nắp om nhỏ lửa khoảng 10 phút. Khi khoai chín mềm, thêm vài giọt dầu mè, đảo đều rồi tắt bếp.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 4.

Khoai môn đem om kiểu này có vị mặn ngọt hài hòa, mềm thêm, ăn ngon hơn thịt.

Canh khoai môn sườn non

Nguyên liệu làm canh khoai môn sườn non:

+ 300gr sườn non

+ 400gr khoai môn

+ Hành lá, ngò gai

+ Muối, hạt nêm, bột ngọt

Các bước làm canh khoai môn sườn non:

Bước 1: Sườn non đem rửa sạch, chặt miếng vừa ăn rồi trụng qua nước sôi. Khoai môn gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Ngò gai, hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi sơ chế sườn xong, cho dầu vào nồi đun nóng rồi bỏ sườn vào xào cùng gia vị thêm nước và hầm nhỏ lửa. Khi hầm nếu có bọt thì dùng muôi hớt sạch để canh được trong và ngon hơn. Khi sườn bắt đầu mềm, cho tiếp khoai môn vào hầm tới khi nhừ, nêm lại gia vị vừa miệng. Khi tắt bếp, bạn thêm hành lá, rau ngò.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 5.

Canh khoai môn sườn non có vị ngọt thanh, bùi béo, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật vẫn gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt - Ảnh 6.Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng

GĐXH – Ớt sừng xanh được xem là thực phẩm giúp làm ấm phổi, hỗ trợ đường hô hấp trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, rất ít người biết cách tận dụng loại ớt này để chế biến thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.


