Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Vì sao khoai môn được gọi là "củ trường sinh"?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khoai môn chứa hàm lượng cao protein thực vật, chất xơ, vitamin C, carotene, cùng nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, phốt pho, sắt, kali, magie, natri cùng nhiều yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.

Nguồn chất xơ dồi dào ở trong khoai môn giúp hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng. Nó cũng giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thải độc. Bên cạnh đó, dù chứa hàm lượng tinh bột cao nhưng trong khoai môn lại giàu carbohydrate giúp cân bằng lượng đường trong máu, hạn chế tối đa tình trạng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn. Bởi vậy mà khoai môn rất thích hợp cho những người bị đường huyết.

Khoai môn bán đầy chợ Việt với giá khá rẻ so với các thực phẩm khác.

Theo BS. Phạm Khánh Linh (BVĐK Medlatec), chỉ số đường huyết của khoai môn ở mức trung bình đến cao tùy vào cách chế biến. Khoai môn luộc chỉ số GI thường ở mức trung bình, còn khi chiên và làm chè sẽ có chỉ số GI cao.

Người Nhật rất coi trọng các món ăn từ khoai môn. Theo người Nhật, loại củ này giàu chất xơ nên có thể điều chỉnh lượng glucose, kích thích sản sinh insulin. Họ vẫn thường gọi các món từ khoai môn như "món trường sinh" vì giá trị dinh dưỡng tốt của chúng mang lại.

Tại các chợ Việt, khoai môn được bán phổ biến với giá khá rẻ so với nhiều loại rau củ khác. Giá bán của khoai môn thường từ 15.000 – 25.000 đồng/kg, thời điểm được giá cao cũng chỉ khoảng 30.000 đồng/kg tùy loại. So với giá trị dinh dưỡng mang lại, đây là loại thực phẩm vừa ngon – bổ – rẻ, chế biến được nhiều món ngon, thích hợp đưa vào mâm cơm hàng ngày.

Khoai môn khi nấu chín mềm dẻo, dễ ăn, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Ngoài nấu canh hay hấp, khoai môn còn có thể chế biến thành nhiều món mặn, món chay hay những món ăn vặt cực kỳ lạ miệng, hấp dẫn.

Món ngon ‘hao cơm’ với khoai môn

Khoai môn om xì dầu

Nguyên liệu: Khoai môn, nước tương nhạt, hắc xì dầu, hạt tiêu, hành, ớt. Gia vị dầu ăn, đường, giấm, muối

Cách làm khoai môn om xì dầu:

Bước 1: Khoai môn rửa sạch rồi gọt hết toàn bộ lớp vỏ nâu bên ngoài. Khi gọt nên đeo bao tay vì loại khoai này có thể gây ngứa. Sau khi gọt sạch vỏ, thái thành từng miếng vừa ăn rồi rửa lại nhiều lần với nước cho sạch nhầy.

Bước 2: Luộc khoai môn khoảng 10 phút, vớt ra rửa sạch lại bằng nước, để ráo. Nếu không thích luộc bạn có thể đem hấp chín cũng được.

Bước 3: Chiên sơ khoai tới khi ngả màu xém vàng các mặt, gắp ra đĩa để riêng. Phi thơm hành, ớt, cho khoai vào đảo cùng nước tương, hắc xì dầu, đường, giấm, muối. Thêm nước xâm xấp mặt khoai, đậy nắp om nhỏ lửa khoảng 10 phút. Khi khoai chín mềm, thêm vài giọt dầu mè, đảo đều rồi tắt bếp.

Khoai môn đem om kiểu này có vị mặn ngọt hài hòa, mềm thêm, ăn ngon hơn thịt.

Canh khoai môn sườn non

Nguyên liệu làm canh khoai môn sườn non:

+ 300gr sườn non

+ 400gr khoai môn

+ Hành lá, ngò gai

+ Muối, hạt nêm, bột ngọt

Các bước làm canh khoai môn sườn non:

Bước 1: Sườn non đem rửa sạch, chặt miếng vừa ăn rồi trụng qua nước sôi. Khoai môn gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Ngò gai, hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi sơ chế sườn xong, cho dầu vào nồi đun nóng rồi bỏ sườn vào xào cùng gia vị thêm nước và hầm nhỏ lửa. Khi hầm nếu có bọt thì dùng muôi hớt sạch để canh được trong và ngon hơn. Khi sườn bắt đầu mềm, cho tiếp khoai môn vào hầm tới khi nhừ, nêm lại gia vị vừa miệng. Khi tắt bếp, bạn thêm hành lá, rau ngò.

Canh khoai môn sườn non có vị ngọt thanh, bùi béo, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình.

