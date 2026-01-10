Loại rau giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đang vào mùa bán đầy ở chợ Việt

Rau cần - Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Rau cần nước được đánh giá là có lợi cho người bị tăng huyết áp. Việc thường xuyên bổ sung rau cần ta vào bữa ăn, như xào, nấu canh hoặc nấu cháo rau cần từ 2-3 bữa mỗi tuần, có thể góp phần giúp huyết áp ổn định hơn nếu duy trì đều đặn.

Trong rau cần nước có chứa các hoạt chất chống oxy hóa và chống độc, có khả năng ức chế một số tác nhân gây tổn thương tế bào. Nhờ đó, rau cần nước được cho là có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, loại rau này chứa nhiều sắt và photpho - những khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu. Người bị thiếu máu có thể sử dụng rau cần nước như một thực phẩm hỗ trợ giúp cải thiện tình trạng thiếu máu.

Món ngon với rau cần

Canh rau cần nấu cà chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Rau cần ta (rau cần nước): 500g

Cà chua tươi: 2 quả

Hành tím: 2 củ

Gia vị: Dầu ăn, hạt nêm, muối, nước măm, bột ngọt.

Hướng dẫn cách nấu canh rau cần đơn giản nhất tại nhà

Bước 1: Sơ chế, nhặt rau cần

Cách nhặt rau cần ta không hề phức tạp và mất thời gian, bạn hãy chuẩn bị dao, thau (chậu), rổ và thực hiện như sau.

Rau cần mua về bạn có thể để nguyên bó, dùng dao cắt bỏ phần gốc dính liền rễ, cách thân khoảng 3 – 4 cm là được. Thân rau cần thường có vị giòn, ngon hơn phần lá, vì vậy trong quá trình nhặt rau bạn hãy tuốt bỏ toàn bộ phần lá cũng như nhặt bỏ rễ xung quanh thân.

Cắt rau cần thành những khúc vừa ăn, không quá dài rồi đem ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ vi khuẩn. Cuối cùng, bạn rửa sạch rau cần với nước vài lần để làm sạch bụi bẩn, đất cát hoàn toàn rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà chua mua về rửa sạch, bỏ cuống và cắt thành múi cau. Hành tím bóc vỏ rồi đem rửa sạch, băm nhỏ. Bạn có thể chuẩn bị thêm chút hành lá thái nhỏ nếu thích.

Bước 3: Nấu canh rau cần

Bắc nồi lên bếp, làm nóng dầu ăn, sau đó bạn cho hành tím đã băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp tục cho phần cà chua múi cau vào xào. Thêm 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa hạt nêm và xào cà chua trong vài phút cho đến khi cà chua bắt đầu chín mềm thì bạn cho vào nồi khoảng 1 lít nước lọc.

Đun sôi nước với cà chua được khoảng 4 – 5 phút, lúc này bạn có thể cho rau cần ta vào nấu. Đảo đều và nêm nếm thêm gia vị vừa ăn với nước mắm, bột ngọt, đợi cho canh sôi đều thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Đặc điểm của rau cần nước là khá nhanh chín, vì vậy khi nấu canh rau cần bạn không nên đun rau quá lâu trên bếp khiến rau bị quá chín, mất đi độ giòn và màu xanh tươi đẹp mắt.

Thành phẩm món ăn

Vậy là bạn đã hoàn thành món canh rau cần nấu cà chua siêu đơn giản. Tô canh trông vô cùng bắt mắt với màu đỏ cam của cà chua tươi, màu xanh của rau cần. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được độ giòn ngọt của rau tươi, nước dùng hơi chua nhẹ, thơm thơm mùi hành phi.

Nếu thực hiện phiên bản chay cho món ăn này, bạn chỉ cần thay thế hạt nêm và nước mắm bằng những loại gia vị thuần chay là được.

