Gợi ý 7 thực đơn cơm nhà cho người sống một mình: Đủ chất, dễ nấu, ăn ngon mà không lo thừa đồ

Nhiều người nghĩ nấu ăn cho một người rất phiền vì khó mua nguyên liệu với lượng vừa đủ, nấu xong lại dễ thừa. Thực tế, chỉ cần biết cách kết hợp thực phẩm, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những bữa cơm cân bằng giữa đạm, rau và tinh bột mà vẫn thay đổi món mỗi ngày. Dưới đây là 7 gợi ý thực đơn cơm nhà phiên bản "một mình vẫn vui", vừa thanh đạm, vừa đủ chất, phù hợp cho những ngày đi làm bận rộn nhưng vẫn muốn ăn ngon và chăm sóc sức khỏe.

Thực đơn 1: Trứng sốt cà chua, tôm xào bông cải xanh

Đây là mâm cơm đơn giản nhưng gần như đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cần thiết. Trứng sốt cà chua là món quen thuộc, dễ ăn, có vị chua ngọt nhẹ rất đưa cơm.

Đánh tan trứng cùng một chút muối rồi chiên chín vừa, cắt thành từng miếng lớn. Cà chua thái nhỏ, xào trên lửa nhỏ đến khi mềm và tiết nước, thêm một chút đường để cân bằng vị chua rồi cho trứng trở lại chảo, nêm nếm vừa ăn.

Với món tôm xào bông cải xanh, tôm bóc vỏ ướp cùng tiêu trắng và một ít rượu nấu ăn khoảng 5 phút. Bông cải xanh chần nhanh qua nước sôi có chút muối trong khoảng 30 giây để giữ màu xanh. Phi thơm chút dầu, áp chảo tôm đến khi chuyển màu đỏ rồi cho bông cải vào đảo đều, nêm xì dầu, một ít dầu hào và đảo nhanh trước khi tắt bếp.

Thực đơn 2: Sườn rim, rau lang xào tỏi, thịt hấp trứng

Nếu muốn một bữa cơm đậm vị hơn, bạn có thể thử kết hợp ba món này.

Sườn chần qua nước sôi với vài lát gừng để khử mùi, sau đó áp chảo đến khi vàng hai mặt. Thêm tỏi, gừng, nước tương, một ít nước màu, chút đường và nước rồi rim khoảng 10 phút cho nước sốt sánh lại.

Rau lang chỉ cần nhặt phần non, xào nhanh với tỏi trên lửa lớn để giữ độ giòn và màu xanh.

Món thịt hấp trứng cũng rất phù hợp với người sống một mình. Thịt băm trộn cùng gừng băm, chút tinh bột, muối và nước rồi đánh đều cho dẻo. Cho vào bát, tạo một khoảng trũng ở giữa, đập nguyên quả trứng lên trên rồi hấp khoảng 10 phút. Khi ăn chỉ cần thêm chút nước tương và hành lá là đủ thơm ngon.

Thực đơn 3: Trứng mềm với tôm, cải ngọt xào tỏi, đậu Hà Lan xào nấm

Nếu đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh hoặc giảm dầu mỡ, đây là lựa chọn đáng thử.

Trứng đánh cùng chút nước sẽ mềm và xốp hơn khi chế biến. Đổ trứng vào chảo, khi mặt dưới vừa se lại thì cho tôm đã sơ chế vào, đậy nắp đến khi tôm chín rồi rắc thêm tiêu đen và hành lá.

Cải ngọt chỉ cần xào nhanh với tỏi băm và chút muối.

Đậu Hà Lan tước xơ, xào cùng nấm mỡ thái lát. Nên xào nấm trước để tiết nước tự nhiên rồi mới cho đậu Hà Lan vào đảo nhanh trên lửa lớn, nêm tiêu và muối là hoàn thành.

Thực đơn 4: Đùi gà kho mật ong, rau cải xào tỏi, ớt chuông xào trứng

Đùi gà sau khi chần sơ được kho cùng nước tương, chút mật ong và đường ăn kiêng hoặc đường thường. Om khoảng 20 phút rồi mở nắp, đun lửa lớn để nước sốt bám đều lên thịt.

Rau cải chỉ cần xào với tỏi và nêm muối nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên.

Ớt chuông xào trứng là món nhiều màu sắc, giàu vitamin. Trứng chiên sơ rồi để riêng, sau đó xào ớt chuông đến khi vừa chín tới mới cho trứng trở lại đảo đều.

Thực đơn 5: Trứng chiên hành, bông cải xanh xào tỏi, canh bí đao bò viên

Một mâm cơm thanh nhẹ nhưng vẫn đủ năng lượng cho bữa tối.

Trứng đánh đều với hành lá hoặc hành boa-rô cắt khúc rồi chiên vàng hai mặt. Bông cải xanh chần qua nước sôi khoảng nửa phút trước khi xào với tỏi để giữ độ giòn và màu đẹp.

Canh bí đao rất dễ nấu. Cho bò viên vào nước sôi trước khoảng 5 phút rồi thêm bí đao cắt lát. Khi bí chuyển trong là đã chín, nêm chút muối và tiêu trắng, thêm ít rau mùi nếu thích.

Thực đơn 6: Tôm trộn chua cay, bò xào ớt chuông, xà lách xào tỏi

Nếu thích đổi vị, bạn có thể thử một bữa cơm mang hương vị thanh mát hơn.

Tôm luộc chín rồi trộn cùng nước sốt gồm nước cốt chanh, nước tương, chút đường, nước mắm, ớt và hành tây thái mỏng. Để khoảng 10 phút cho thấm vị trước khi ăn.

Thịt bò thái mỏng, ướp với nước tương, chút tinh bột và dầu ăn. Xào nhanh trên lửa lớn rồi trộn cùng ớt chuông để thịt mềm mà không bị dai.

Xà lách tưởng chỉ để ăn sống nhưng khi xào với tỏi cũng rất ngon, giữ được độ ngọt tự nhiên và chỉ mất khoảng một phút chế biến.

Thực đơn 7: Ngao xào cay, đậu que xào thịt

Mâm cơm cuối tuần dành cho những ai thích hải sản nhưng vẫn muốn nấu nhanh.

Ngao ngâm nước muối có thêm vài giọt dầu để nhả cát, sau đó chần sơ đến khi vừa mở miệng. Phi thơm gừng, tỏi, hành lá và ớt, cho ngao vào đảo nhanh cùng nước tương, dầu hào, chút đường rồi đun lửa lớn đến khi nước sốt sánh lại.

Đậu que cắt khúc, chần sơ một phút rồi xào cùng thịt nạc đã ướp nước tương và chút tinh bột. Cách này giúp đậu giữ màu xanh đẹp, thịt cũng mềm hơn.

Một bữa cơm cho một người không cần quá cầu kỳ mới gọi là đủ đầy. Chỉ cần lựa chọn nguyên liệu tươi, cân đối giữa rau xanh, thịt, hải sản hoặc trứng, đồng thời thay đổi cách chế biến mỗi ngày, việc nấu ăn sẽ không còn là "nhiệm vụ" mà trở thành khoảng thời gian thư giãn sau giờ làm. Quan trọng hơn, tự chuẩn bị một bữa cơm ngon cho chính mình cũng là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe, tiết kiệm chi phí và tận hưởng cuộc sống, dù bạn đang sống một mình.