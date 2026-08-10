Tuyệt chiêu tự làm tỏi đen tại nhà bằng nồi cơm điện chuẩn dẻo, bổ dưỡng

Nguyên liệu và cách chọn tỏi, làm tỏi

Để làm tỏi đen bạn cần có tỏi và bia, nồi cơm điện, giấy bạc. Khi chọn mua tỏi thì bạn ưu tiên chọn mua những củ tỏi to, tròn, vẫn còn giữ được độ cứng chắc nhất định, đây là những củ tỏi còn tươi ngon.

Chọn những củ tỏi có vỏ màu trắng pha màu tím hoặc màu tím hoàn toàn vì những củ này có hàm lượng dinh dưỡng và thơm hơn tỏi có vỏ trắng hoàn toàn. Tránh mua tỏi đã mọc mầm, bị mềm, dập vì những tỏi này đã để quá lâu, mất độ ẩm và biến chất.

Cách làm tỏi đen bằng nồi cơm điện

Sau khi mua tỏi về, bạn rửa sạch, loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt bỏ phần cuống tỏi rồi cho vào thau. Tiếp đó, bạn đổ bia vào thau đựng tỏi và ngâm trong khoảng 30 phút, sau mỗi 5 phút, bạn cần lấy đũa đảo đều để tỏi ngấm bia nhanh hơn. Hết 30 phút, bạn lấy tỏi ra ngoài để ráo, sau đó đặt tỏi lên giữa miếng giấy bạc, bọc kín mọi phía, không để tỏi bị hở, sau đó đặt tỏi đã quấn giấy bạc vào nồi cơm điện. Bật chế độ giữ ấm của nồi cơm điện. Để tỏi ở chế độ này liên tục trong khoảng 2-3 tuần.

Để làm tỏi đen bạn cần có tỏi và bia, nồi cơm điện, giấy bạc.

Trong suốt thời gian này, không nên mở nắp nồi để đảm bảo quá trình lên men diễn ra liên tục. Sau khoảng 2 tuần, bạn có thể kiểm tra tỏi. Nếu tỏi đã chuyển sang màu đen, mềm và có vị ngọt nhẹ thì có thể dừng lại. Nếu tỏi chưa đạt yêu cầu, có thể tiếp tục để thêm vài ngày nữa là được.

Tỏi sau khi ủ có vỏ ngoài khô, ruột bên trong đen đều, không bị cháy hay ướt nhão. Khi bóc ra, tép tỏi bóng, dẻo dai như mứt, dễ tách lớp, có mùi thơm dịu đặc trưng. Tỏi đen có thể ăn trực tiếp mỗi ngày từ 1–3 tép giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, bạn có thể xay nhuyễn để làm sốt trộn salad, pha với mật ong, hoặc ngâm rượu để tăng công dụng.

Làm tỏi đen cần lưu ý gì?

Trong quá trình ủ, nếu thấy tỏi có hiện tượng ướt hoặc ra hơi nước, bạn nên tạm ngưng quá trình lên men và đem tỏi phơi nắng nhẹ hoặc phơi trong bóng râm để khô bề mặt, sau đó mới tiếp tục ủ tiếp.

Tỏi sau khi ủ có vỏ ngoài khô, ruột bên trong đen đều, không bị cháy hay ướt nhão.

Nếu tỏi sau 14 ngày vẫn còn nhão hoặc hơi ướt, đừng vội bỏ đi. Hãy để tỏi phơi trong bóng mát vài ngày hoặc thổi bằng quạt để rút bớt độ ẩm, giúp tỏi khô và dẻo hơn.

Không dùng tỏi còn bám đất, bụi hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Nguyên liệu sạch giúp thành phẩm đạt chất lượng tốt cả về hương vị lẫn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỏi đen sau khi lên men nên được bảo quản trong hộp kín, tốt nhất là lọ thủy tinh, để nơi khô thoáng hoặc ngăn mát tủ lạnh.

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