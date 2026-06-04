Vì sao đột quỵ tăng cao trong mùa nóng? Nhóm người này cần đặc biệt cảnh giác, đặc biệt sau tuổi 50

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới. Đáng chú ý, vào mùa hè, số ca đột quỵ thường có xu hướng gia tăng do tác động của nhiệt độ cao và tình trạng mất nước kéo dài, đặc biệt là với nhóm người sau tuổi 50.

Các chuyên gia cảnh báo, việc nhận biết các yếu tố nguy cơ và chủ động phòng ngừa có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ trong những ngày nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Vì sao thời tiết nắng nóng làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể sẽ tăng tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Quá trình này khiến cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải. Nếu không được bù đủ, thể tích tuần hoàn giảm, máu trở nên cô đặc hơn và độ nhớt máu tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành cục máu đông trong lòng mạch. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ đột quỵ thiếu máu não.

Không chỉ vậy, thời tiết nóng bức còn có thể gây biến động huyết áp, làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Ở những người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc người lớn tuổi, cơ chế điều hòa thân nhiệt hoạt động kém hiệu quả hơn, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết não.

Những ai có nguy cơ đột quỵ cao trong mùa hè?

Người trên 65 tuổi là nhóm có nguy cơ cao do chức năng điều hòa thân nhiệt, tuần hoàn và cảm giác khát nước suy giảm theo tuổi tác. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc với môi trường nắng nóng cũng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước mà không nhận biết được.

Bên cạnh đó, những người mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu cũng cần đặc biệt thận trọng. Các bệnh lý này vốn đã làm tăng nguy cơ đột quỵ, khi kết hợp với stress nhiệt sẽ càng dễ dẫn đến các biến cố nguy hiểm.

Những người từng bị đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Tình trạng mất nước và tăng thân nhiệt có thể làm tăng khả năng tái phát đột quỵ.

Ngoài ra, vận động viên, người thường xuyên tập luyện ngoài trời, công nhân xây dựng, nông dân, nhân viên giao hàng hay các lao động phải làm việc nhiều giờ dưới nắng nóng cũng dễ gặp tình trạng mất nước, sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

Một nhóm khác cần lưu ý là những người thường xuyên sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích. Các loại đồ uống này có thể gây mất nước, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ tắc hoặc vỡ mạch máu não trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Ảnh minh họa.

Những thói quen làm tăng nguy cơ đột quỵ ngày nắng nóng

Nhiều người có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa hè.

Việc uống quá ít nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất. Khi cơ thể thiếu nước, máu sẽ đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối và gây tắc mạch máu não.

Bên cạnh đó, thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng về hoặc di chuyển đột ngột từ môi trường nóng sang lạnh có thể khiến mạch máu co thắt đột ngột, ảnh hưởng đến huyết áp và tuần hoàn não.

Nhiều người cũng có thói quen làm việc quá sức trong điều kiện thời tiết nắng gắt, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, mất nước hoặc sốc nhiệt. Việc ngủ trong phòng kín, thiếu thông gió hay sử dụng nhiều rượu bia cũng làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và đột quỵ.

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng?

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chủ động uống đủ khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Không nên đợi đến khi khát mới uống vì lúc đó cơ thể đã bắt đầu thiếu nước.

Trong những ngày nắng nóng, nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần trang bị đầy đủ mũ, áo chống nắng và nghỉ ngơi hợp lý.

Mọi người cũng không nên tắm ngay sau khi vừa đi nắng về mà cần nghỉ ngơi để cơ thể ổn định nhiệt độ trước. Không gian sống nên được giữ thông thoáng, mát mẻ để hạn chế tình trạng tăng thân nhiệt.

Đối với người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, việc kiểm soát tốt bệnh lý là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Đồng thời, nên duy trì tập luyện thể dục với cường độ phù hợp, hạn chế rượu bia và các chất kích thích.

Đặc biệt, người cao tuổi cần được theo dõi sát trong những ngày nắng nóng kéo dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc chóng mặt đột ngột, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức vì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.