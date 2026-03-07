Mới nhất
Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đây

Thứ bảy, 14:28 07/03/2026 | Không gian sống
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Diễn viên Hoàng Mập vừa hoàn tất việc xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 10.000 m2 với 10 phòng ngủ ở Di Linh, Lâm Đồng.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Những ngày vừa qua, giới mộ điệu kiến trúc và người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước những hình ảnh về một cơ ngơi "khủng" tọa lạc giữa vùng cao nguyên xanh mát.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Đó chính là biệt phủ rộng hơn 10.000m² của nghệ sĩ Hoàng Mập tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Một công trình mà anh đã tốn rất nhiều công sức. Hoàng Mập cho biết anh mất gần hai năm liên tục đi về giữa TP HCM và Lâm Đồng để trông coi việc thi công khu biệt thự nghỉ dưỡng ở Di Linh. Cơ ngơi của diễn viên nằm trên mảnh đất 10.000 m2 vừa hoàn thiện và vào sử dụng từ tháng 1/2026.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Khác với ngôi nhà vườn ở Đồng Nai vốn đã quen thuộc với khán giả, biệt phủ mới này tại Lâm Đồng là tâm huyết mà nghệ sĩ Hoàng Mập dành trọn 3 năm để hoàn thiện nhằm mục đích dưỡng già.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Diễn viên kể sau những lần lên Lâm Đồng làm phim, du lịch anh mê mẩn phong cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ, trong lành của vùng cao nguyên nên quyết định đầu tư xây nhà vườn để sau này làm nơi dưỡng già, hưởng thú điền viên bên gia đình.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Cổng vào khu nghỉ dưỡng của Hoàng Mập. Diễn viên dự định sắp tới đưa bố mẹ từ Đồng Nai về đây sống, giúp trông coi cơ ngơi này trong khi anh và vợ con vẫn làm việc, học tập ở TP HCM, cuối tuần mới lên Lâm Đồng nghỉ ngơi.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 6.

Biệt thự chủ yếu được xây dựng bằng chất liệu gỗ, có tổng cộng 10 phòng ngủ, 3 bếp, 2 phòng khách, 2 phòng thờ, 11 phòng vệ sinh.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 7.

Nền nhà lát gạch hoa, nội thất mang phong cách cổ điển, độc đáo. 'Tôi không cờ bạc, nhậu nhẹt, không mua sắm hàng hiệu. Đi làm có tiền dư là tôi đưa vợ giữ. Ngoài nghệ thuật, tôi còn kinh doanh nên thu nhập tốt, cuộc sống tuổi trung niên ổn định, không thiếu thốn gì', Hoàng Mập thổ lộ.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 8.

Diễn viên sắm sửa bàn ghế, các vật dụng trang trí trong nhà theo phong cách độc đáo, gần gũi thiên nhiên.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 9.

Các chi tiết trong biệt thự được Hoàng Mập chăm chút kỹ lưỡng. Anh dự định dùng cơ ngơi này thỉnh thoảng làm bối cảnh cho các bộ phim xưa của mình.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 10.

Hoàng Mập sưu tầm hàng trăm chiếc bình với hình dạng, kích thước, hoa văn khác nhau, từ lớn đến nhỏ.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 11.

Biệt thự bài trí cả những vật dụng có ý nghĩa phong thủy nhằm mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe cho gia chủ.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 12.

Hồ cá Koi và khu tiểu cảnh là nơi Hoàng Mập hay ra ngồi chơi, ngắm cảnh, tận hưởng cảm giác thư thái, lấy lại cân bằng sau những ngày làm việc bận rộn.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 13.

Hồ cá Koi lung linh với ánh đèn lồng, soi rõ đàn cá đủ màu sắc khi trời tối.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 14.

Bức tượng hiện được đặt trang trọng dưới gốc cây bồ đề lớn trong khuôn viên, xung quanh được trang trí bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ, tạo nên không gian tâm linh huyền ảo và bình yên khi đêm xuống.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 15.

Đây không chỉ là một căn biệt thự đơn thuần mà là một tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm phong cách gần gũi với thiên nhiên, với mục đích làm nơi dưỡng già và hưởng thú điền viên cho cả gia đình.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 16.

Quang cảnh biệt thự sân vườn của Hoàng Mập về đêm. Ngoài cơ ngơi này, diễn viên còn có biệt phủ 1.600 m2, trị giá hàng triệu đôla ở Đồng Nai. Anh đang rao bán nhà cũ vì không còn nhu cầu ở nhưng chưa tìm được khách. Theo Hoàng Mập, vợ con ủng hộ anh xây khu nhà mới ở Di Linh vì khí hậu vùng cao nguyên thoáng mát, dễ chịu hơn Đồng Nai, thuận tiện cho cả nhà nghỉ ngơi, sum họp vào các dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 17.Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.

Biệt phủ 10 . 000 M² của Hoàng Mập: Kho tàng nghệ thuật nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng - Ảnh 18.Biệt thự ngập tràn sắc xuân của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

GĐXH - Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành dựng backdrop để chụp ảnh, bày nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ để đón xuân về căn biệt thự 200 m2 tại Thủ Đức.



