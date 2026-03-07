Kho tàng quý bên trong biệt phủ 10.000m² của một nghệ sĩ Việt được nhiều người tới check-in gần đây

Đó chính là biệt phủ rộng hơn 10.000m² của nghệ sĩ Hoàng Mập tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Một công trình mà anh đã tốn rất nhiều công sức. Hoàng Mập cho biết anh mất gần hai năm liên tục đi về giữa TP HCM và Lâm Đồng để trông coi việc thi công khu biệt thự nghỉ dưỡng ở Di Linh. Cơ ngơi của diễn viên nằm trên mảnh đất 10.000 m2 vừa hoàn thiện và vào sử dụng từ tháng 1/2026.