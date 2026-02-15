Những loại hoa giá rẻ mang ý nghĩa cát tường, may mắn đầu năm mới
GĐXH - Mỗi độ Tết đến xuân về, hoa lại trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi mái nhà. Giữa muôn vàn lựa chọn, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên những loại hoa giá phải chăng, dễ mua nhưng vẫn mang ý nghĩa cát tường, vừa đẹp, lại hợp túi tiền.
Mỗi độ Tết đến xuân về, hoa lại trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sum họp của mỗi gia đình Việt. Không chỉ đơn thuần để trang trí, hoa Tết còn gửi gắm những mong ước rất đỗi quen thuộc: một năm mới an khang, may mắn, làm ăn hanh thông, gia đạo bình yên. Giữa muôn vàn lựa chọn, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên những loại hoa giá phải chăng, dễ mua nhưng vẫn mang ý nghĩa cát tường, vừa làm đẹp không gian sống vừa phù hợp với túi tiền.
Dạo một vòng các chợ hoa Tết những ngày cuối năm, hoa đồng tiền luôn là cái tên được nhiều người nhắc đến. Với sắc màu tươi tắn như đỏ, hồng, vàng, cam, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và niềm vui đúng như tên gọi của nó. Những cánh hoa tròn đầy, xếp đều quanh nhụy vàng rực gợi cảm giác viên mãn, đủ đầy. Giá hoa đồng tiền khá "mềm", chỉ khoảng 3.000–5.000 đồng một bông, khoảng 80-100 nghìn/chậu, kết hợp nhiều màu sắc, mang lại không khí xuân rộn ràng cho căn nhà.
Bên cạnh đó, hoa lay ơn vẫn giữ vị trí quen thuộc trong nhiều gia đình mỗi dịp Tết. Những cành hoa vươn thẳng, sắc đỏ, vàng rực rỡ không chỉ tạo cảm giác trang trọng mà còn được tin rằng có khả năng xua đi điều không may, mang lại vượng khí cho gia chủ. Với mức giá dao động khoảng 100.000–120.000 đồng cho mười bông, lay ơn là lựa chọn vừa truyền thống vừa kinh tế.
Nếu yêu thích vẻ đẹp thanh lịch, hoa ly hay còn gọi là hoa bách hợp cũng là gợi ý được nhiều người cân nhắc trong dịp Tết. Dù từng có quan niệm e ngại tên gọi "ly", nhưng theo ý nghĩa phương Đông, hoa ly tượng trưng cho sự hòa hợp, hạnh phúc và gắn kết lâu dài. Những cành ly trắng, vàng hay hồng phấn với giá khoảng 30.000–40.000 đồng một cành mang đến không gian Tết nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn sang trọng.
Không thể không nhắc đến hoa cúc vàng, loài hoa quen thuộc gắn liền với sự trường thọ, phúc lộc và niềm vui viên mãn. Cúc vàng dễ trưng, hoa bền và giữ màu lâu, thích hợp để trưng suốt những ngày đầu năm. Với mức giá chỉ từ 25.000–35.000 đồng một bó, hoa cúc luôn nằm trong danh sách những loại hoa Tết phổ biến, được nhiều gia đình lựa chọn.
Ở quy mô lớn hơn, hoa đào và hoa mai vẫn là biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân hai miền. Một cành đào hồng phai mang theo sinh khí mới, được tin là giúp xua đi điều không may của năm cũ, trong khi sắc mai vàng rực rỡ lại đại diện cho phú quý và tài lộc. Nếu không có điều kiện mua cây lớn, nhiều gia đình vẫn có thể chọn những cành nhỏ hoặc chậu mini với mức giá vừa phải, đủ để không khí Tết thêm trọn vẹn.
Ngoài hoa cắm lọ, cây quất cảnh cũng là lựa chọn quen thuộc nhờ hình ảnh quả vàng sum suê, lá xanh mướt, biểu trưng cho sự sung túc và phát đạt. Những chậu quất nhỏ hiện nay có giá từ khoảng 150.000 đến hơn triệu đồng, phù hợp với nhà phố hoặc căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.
Tết không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ cần vài bình hoa giản dị, đúng sở thích và mang ý nghĩa tốt lành, không gian sống đã đủ để đón một mùa xuân ấm áp. Những loài hoa Tết giá rẻ nhưng giàu ý nghĩa ấy chính là cách người Việt gửi gắm niềm tin và hy vọng về một năm mới an yên, may mắn và đủ đầy.
