Đây mới là loại cây hút ẩm - khử mùi, trồng ở nhà nào nhà ấy đầy lộc

Cây lưỡi hổ - hút ẩm tốt, tượng trưng trấn trạch

Cây lưỡi hổ nổi tiếng là một trong những loại cây dễ chăm sóc nhất. Lá dày, mọng nước giúp cây thích nghi tốt trong môi trường điều hòa, ít ánh sáng.

Công dụng: Hấp thụ độ ẩm nhẹ trong phòng kín. Giảm mùi ẩm mốc. Thanh lọc không khí.

Ý nghĩa phong thủy: Lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh, bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng xấu. Nhiều người tin rằng đặt cây ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào giúp "giữ lộc".

Cây trầu bà – khử mùi, dễ sống trong mọi không gian

Trầu bà là loại cây leo hoặc trồng chậu treo rất phổ biến. Cây sinh trưởng nhanh, chịu bóng tốt.

Công dụng: Giảm mùi trong phòng kín. Hỗ trợ cân bằng độ ẩm. Phù hợp đặt ở nhà bếp, nhà vệ sinh có cửa sổ.

Ý nghĩa: Trầu bà được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển. Gia đình kinh doanh thường trồng để cầu mong công việc thuận lợi.

Cây lan ý - thanh lọc không khí, mang lại bình an

Lan ý có lá xanh đậm, hoa trắng thanh nhã. Cây ưa ẩm nhưng cũng có khả năng điều tiết độ ẩm trong phòng.

Công dụng: Hấp thụ mùi khó chịu. Giảm cảm giác bí bách. Tạo không gian tươi mát.

Lan ý thường được đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc để tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Phong thủy: Hoa trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, hài hòa. Lan ý thường được đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc để tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Cây cau tiểu trâm- hút ẩm nhẹ, tăng sinh khí

Cau tiểu trâm có dáng nhỏ gọn, tán lá mềm mại, phù hợp với không gian nhỏ như chung cư, phòng ngủ.

Công dụng: Hỗ trợ cân bằng độ ẩm không khí. Giảm mùi phòng kín. Làm dịu không gian.

Ý nghĩa: Theo quan niệm dân gian, cau tượng trưng cho sự thanh cao và may mắn. Đặt một chậu nhỏ trong nhà được cho là giúp tăng sinh khí.

Trồng cây sao cho hiệu quả?

Để cây phát huy tốt công dụng hút ẩm – khử mùi: Không đặt quá nhiều cây trong phòng kín hoàn toàn. Đảm bảo cây được tưới vừa đủ, tránh úng rễ. Lau lá định kỳ để cây quang hợp tốt. Đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ.

Cây xanh chỉ hỗ trợ cải thiện không khí ở mức độ nhất định. Nếu nhà quá ẩm, vẫn nên kết hợp thông gió và các biện pháp chống ẩm khác.

Vì sao trồng cây lại được xem là "gọi lộc"

Trong phong thủy, cây xanh tượng trưng cho hành Mộc – đại diện cho sự sinh trưởng và phát triển. Không gian có cây cối thường mang lại cảm giác tươi mới, tích cực, từ đó ảnh hưởng đến tinh thần và năng suất làm việc của gia chủ. Khi tinh thần thoải mái, gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi – đó cũng chính là "lộc".

Bốn loại cây: Lưỡi hổ; Trầu bà; Lan ý; Cau tiểu trâm vừa giúp không gian bớt ẩm mốc, giảm mùi khó chịu, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Chỉ cần chọn loại phù hợp với diện tích và điều kiện ánh sáng, bạn đã có thể tạo nên một góc xanh vừa đẹp mắt vừa hữu ích cho gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

