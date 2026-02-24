Mới nhất
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz

Thứ ba, 14:26 24/02/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.

Mỹ Lệ sinh ra tại Quảng Bình, là con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Những năm đầu 2000, cô từng được khán giả yêu mến qua nhiều bài hit như Và cơn mưa tới, Cho nhau một nụ cười, Vầng trăng đêm trôi…

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 1.

Năm 2005, Mỹ Lệ lập gia đình với một Việt Kiều Đức rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Từ khi xa rời làng giải trí, nữ ca sĩ đình đám 1 thời quyết định chuyển hướng kinh doanh, chăm lo gia đình, sống cuộc đời nhẹ nhàng, thư thái. Đến nay vợ chồng nữ ca sĩ đã có với nhau hai con gái, và một con trai. Sau khi lập gia đình, cô rút khỏi showbiz, phụ chồng việc kinh doanh. Cuộc sống viên mãn của Mỹ Lệ khiến nhiều người ao ước. Gia đình cô có nhiều bất động sản trải dài cả ở Việt Nam và Đức.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 2.

Mới đây hôm mùng Hai tết, Mỹ Lệ tạo dáng chụp ảnh trước biệt thự của gia đình cô ở TP HCM. Ca sĩ cho biết Tết nào cô cũng đầu tư trang hoàng nhà cửa rực rỡ sắc xuân với đủ loại hoa, trái. 'Cả năm tôi chăm chỉ trồng trọt để có hoa, quả bày biện mừng năm mới. Nhờ thế, từ mâm ngũ quả đến hoa trang trí hầu như tôi không tốn tiền mua', Mỹ Lệ chia sẻ trên Ngôi sao.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 3.

Vợ chồng Mỹ Lệ hiện sống cùng con gái thứ hai và con trai út trong cơ ngơi hơn 1.000 m2 tại TP HCM. Biệt thự này vừa là nơi ở, vừa đặt văn phòng cho các công ty của gia đình ca sĩ. Quanh nhà Mỹ Lệ trồng đủ loại hoa để vừa thỏa mãn đam mê trồng cây vừa làm đẹp không gian sống.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 4.

Ca sĩ cho biết ngày Tết ngắm các loại hoa rực rỡ khoe sắc, cô thấy lòng phơi phới, tràn ngập niềm vui.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 6.

Hoa mai nở rộ ở một góc khuôn viên biệt thự nhà ca sĩ.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 7.

Mỹ Lệ cắt hoa chuối cảnh cô trồng vào cắm, tạo không gian sinh động, đẹp mắt.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 8.

Các phòng trong nhà ca sĩ đều có những bình hoa tươi tô điểm dịp Tết.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 9.

'Nhiều khi không cần cầu kỳ, chỉ ra vườn cắt ít lá, vài bông hoa vào cắm là căn nhà trông ấm cúng hẳn lên', Mỹ Lệ nói.

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ sở hữu nhiều tài sản giá trị trong và ngoài nước, ngoài căn nhà đó, vợ chồng nữ ca sĩ còn có khu vườn rộng 10.000 m² tại TP.HCM. Trong vườn nhà, nữ ca sĩ trồng nhiều cây trái. 

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 12.

Khu vườn của Mỹ Lệ không chỉ là nơi thư giãn, tạo nên không gian xanh mát mà còn là nguồn cung cấp thực phẩm tự nhiên dồi dào, có rất nhiều cây ăn trái.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 13.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 14.

Thành quả thu hoạch trong vườn với đầy đủ các loại quả: Xoài, sơ ri, dâu tằm, chanh... khiến mọi người thích thú. Cô tiết lộ: "Dâu Đài Loan ngọt lịm".

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 15.

Nữ ca sĩ rạng rỡ bên cây sung trĩu quả. Cô rất mát tay khi chăm bón cho khu vườn, nhiều loại cây lúc nào cũng đơm hoa kết trái sum suê.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 16.

Mỗi khi giọng ca "Và cơn mưa tới" khoe thành quả thu hoạch, mọi người lại không khỏi khoái chí. Nào là bưởi, xoài, măng cụt và đủ loại nông sản từ khu vườn nhà.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 17.

Nhều bạn bè rất thích đến khu vườn trái cây sum suê của Mỹ Lệ. Giỏ nông sản đầy ắp, ai nấy đều hào hứng trước những trái cây tươi ngon.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 18.

Mỹ Lệ tự nhận là "nông dân", chăm chỉ vun trồng. Cô từng hóm hỉnh nói: "Người đàn ông muốn thành công nên chọn một người phụ nữ mà người đó phải là tài sản chứ đừng là tiêu sản. Quá chuẩn luôn, anh trai nào, em trai nào đi ngang Facebook tui nếu may mắn đọc được thì nhớ note lại làm vốn lận lưng mà chọn vợ nha".

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 19.

Mỹ Lệ trở thành "nông dân" thực sự khi trong vườn rộng lớn cô còn chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 20.

Nữ ca sĩ khoe đàn chim trĩ cô nuôi tại nông trại của gia đình đang cho thu hoạch trứng đều đặn.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 21.

Trứng trĩ xanh, trĩ đỏ kích thước nhỏ nhưng ăn ngon, bổ dưỡng hơn trứng gà.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 22.

Mỹ Lệ thường cho gà ác ấp trứng chim trĩ để gây giống.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 23.

Ca sĩ 7X thích ngắm đàn ngỗng trắng đi lạch bạch, vươn chiếc cổ dài quanh nông trại.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 24.

Mỹ Lệ nuôi nhiều giống gà, trong đó có cả gà sao nguồn gốc từ châu Phi.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 25.

Đàn thỏ của nữ ca sĩ có nhiều con đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 26.

Khu vườn đẹp như một bức tranh.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 27.

Mỹ Lệ mặc giản dị, đi dép tổ ong tự hót phân, chăm sóc đàn bò như một nông dân thực sự.

Ngôi nhà của Mỹ Lệ tại Đức cũng khiến nhiều người tò mò. Đó là một biệt thự trông giản dị nhưng kỳ thực vô cùng xa hoa. Cô viết: "Mình phải lòng ngôi nhà này không phải vì bên trong căn nhà mà vì khu vườn quá thanh bình, yên tĩnh, đáng yêu không một góc "chết". Căn biệt thự của ca sĩ Mỹ Lệ nằm trên một quả đồi xanh mát ở thành phố Frankfurt.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 28.
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 29.

Trong căn biệt thự, Mỹ Lệ trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ đầy màu sắc. Đây cũng là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của gia đình cô mỗi khi có thời gian.


Vì sống ở cả hai nơi và không thường xuyên ở Đức nên căn biệt thự cũng thường xuyên bị bỏ trống. Nữ ca sĩ vẫn thuê người tỉa cây tạo dáng trong khu vườn. Những loài hoa trong vườn không được chăm sóc nhiều nhưng vẫn nở xum xuê, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 30.
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 31.

Khu vườn rộng cả nghìn mét nên nữ ca sĩ trồng rất nhiều loại cây.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 32.

Từ cây tùng có tuổi đời hàng chục năm...

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 33.
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 34.

... đến những loài hoa rực rỡ màu sắc.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 35.

Hoa hồng là loài cây không thể thiếu trong khu vườn của phái nữ.

Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 36.
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54 sống viên mãn bên biệt thự 1 . 000 M2 tại TP HCM - Ảnh 37.

Những loài hoa trong vườn không được chăm sóc nhiều nhưng vẫn nở xum xuê, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây. Mỹ Lệ quả thực là một trong những mỹ nhân có đời sống viên mãn hiếm có, cả về vật chất và tinh thần.

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.

Chọn ngày giờ đẹp xuất hành, mở hàng, khai trương từ mùng 5 đến mùng 9 Tết Bính Ngọ 2026 để phát tài, phát lộc

Chọn ngày giờ đẹp xuất hành, mở hàng, khai trương từ mùng 5 đến mùng 9 Tết Bính Ngọ 2026 để phát tài, phát lộc

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

Cúng sao giải hạn 2026: Ngày nào tốt nhất để hóa giải vận xấu, cầu bình an cả năm?

