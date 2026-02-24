Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz
GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.
Mỹ Lệ sinh ra tại Quảng Bình, là con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Những năm đầu 2000, cô từng được khán giả yêu mến qua nhiều bài hit như Và cơn mưa tới, Cho nhau một nụ cười, Vầng trăng đêm trôi…
Vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ sở hữu nhiều tài sản giá trị trong và ngoài nước, ngoài căn nhà đó, vợ chồng nữ ca sĩ còn có khu vườn rộng 10.000 m² tại TP.HCM. Trong vườn nhà, nữ ca sĩ trồng nhiều cây trái.
Nữ ca sĩ khoe đàn chim trĩ cô nuôi tại nông trại của gia đình đang cho thu hoạch trứng đều đặn.
Trứng trĩ xanh, trĩ đỏ kích thước nhỏ nhưng ăn ngon, bổ dưỡng hơn trứng gà.
Mỹ Lệ thường cho gà ác ấp trứng chim trĩ để gây giống.
Ca sĩ 7X thích ngắm đàn ngỗng trắng đi lạch bạch, vươn chiếc cổ dài quanh nông trại.
Mỹ Lệ nuôi nhiều giống gà, trong đó có cả gà sao nguồn gốc từ châu Phi.
Đàn thỏ của nữ ca sĩ có nhiều con đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở.
Mỹ Lệ mặc giản dị, đi dép tổ ong tự hót phân, chăm sóc đàn bò như một nông dân thực sự.
Ngôi nhà của Mỹ Lệ tại Đức cũng khiến nhiều người tò mò. Đó là một biệt thự trông giản dị nhưng kỳ thực vô cùng xa hoa. Cô viết: "Mình phải lòng ngôi nhà này không phải vì bên trong căn nhà mà vì khu vườn quá thanh bình, yên tĩnh, đáng yêu không một góc "chết". Căn biệt thự của ca sĩ Mỹ Lệ nằm trên một quả đồi xanh mát ở thành phố Frankfurt.
Trong căn biệt thự, Mỹ Lệ trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ đầy màu sắc. Đây cũng là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời của gia đình cô mỗi khi có thời gian.
Vì sống ở cả hai nơi và không thường xuyên ở Đức nên căn biệt thự cũng thường xuyên bị bỏ trống. Nữ ca sĩ vẫn thuê người tỉa cây tạo dáng trong khu vườn. Những loài hoa trong vườn không được chăm sóc nhiều nhưng vẫn nở xum xuê, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây.
Khu vườn rộng cả nghìn mét nên nữ ca sĩ trồng rất nhiều loại cây.
Từ cây tùng có tuổi đời hàng chục năm...
... đến những loài hoa rực rỡ màu sắc.
Hoa hồng là loài cây không thể thiếu trong khu vườn của phái nữ.
Những loài hoa trong vườn không được chăm sóc nhiều nhưng vẫn nở xum xuê, tạo màu sắc rực rỡ cho nơi đây. Mỹ Lệ quả thực là một trong những mỹ nhân có đời sống viên mãn hiếm có, cả về vật chất và tinh thần.
