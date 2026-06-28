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Khoảnh khắc ấn tượng của các đội nhảy tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

Chủ nhật, 14:04 28/06/2026 | Sống khỏe

Với màn trình diễn giàu năng lượng, đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã khuấy động sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 và xuất sắc giành giải Đặc biệt.

Trong khuôn khổ Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, sân khấu Công viên Thống Nhất trở nên sôi động với các tiết mục vận động, nhảy hiện đại của nhiều đội tham gia. Nổi bật trong đó là phần biểu diễn của đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 1.

Đội nhảy Đại học Kiến trúc mở màn tiết mục với đội hình đồng đều, giàu năng lượng.

Không chỉ là một tiết mục biểu diễn, phần thi của đội nhảy Đại học Kiến trúc Hà Nội giống như một màn "bùng nổ" năng lượng trẻ trên sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Từ những bước chạy, cú xoay người đến các động tác tạo hình, từng khoảnh khắc đều cho thấy sự tập luyện nghiêm túc và tinh thần đồng đội rõ nét.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 2.

Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát tạo điểm nhấn trên sân khấu.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 3.

Các thành viên bứt tốc trong phần trình diễn sôi động.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 4.

Biểu cảm tập trung của các vũ công trẻ trong từng nhịp nhảy.

Trong sắc phục đen, trắng, xanh rêu đồng nhất, các bạn trẻ tạo nên hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại và đầy sức sống. Màn trình diễn không chỉ khuấy động không khí ngày hội mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên trong cộng đồng.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 5.

Đội hình phối hợp ăn ý, thể hiện tinh thần trẻ trung và bùng nổ.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong phần thi của các đội tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 6.

Thành viên CLB Nghệ thuật- Đại học Sư phạm Hà Nội (Giải Nhất).

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 7.

Phần thi của đội Đại học Công nghiệp Hà Nội (Giải Nhì).

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 8.

Phần thi của đội Đại học Sư phạm Thể dục thể thao (Giải Nhì).

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 9.

Các đội thi mang đến phần trình diễn sôi động trên sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 10.

Các vũ công thể hiện sự tự tin qua từng động tác.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 11.

Những bước nhảy trẻ trung, giàu năng lượng tạo không khí hào hứng cho chương trình.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 12.
Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 13.

Phối hợp ăn ý trong phần thi mang phong cách hiện đại.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 14.
Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 15.
Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 16.

Động tác mạnh mẽ, dứt khoát.

Đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giành Giải Đặc biệt tại Ngày Dinh dưỡng 2026 - Ảnh 17.

Một đội thi thể hiện thông điệp “vì một Việt Nam khỏe mạnh từ dinh dưỡng”.


Tuấn Anh
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