Khoảnh khắc ấn tượng của các đội nhảy tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam
Với màn trình diễn giàu năng lượng, đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã khuấy động sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 và xuất sắc giành giải Đặc biệt.
Trong khuôn khổ Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7, sân khấu Công viên Thống Nhất trở nên sôi động với các tiết mục vận động, nhảy hiện đại của nhiều đội tham gia. Nổi bật trong đó là phần biểu diễn của đội nhảy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Không chỉ là một tiết mục biểu diễn, phần thi của đội nhảy Đại học Kiến trúc Hà Nội giống như một màn "bùng nổ" năng lượng trẻ trên sân khấu Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7. Từ những bước chạy, cú xoay người đến các động tác tạo hình, từng khoảnh khắc đều cho thấy sự tập luyện nghiêm túc và tinh thần đồng đội rõ nét.
Trong sắc phục đen, trắng, xanh rêu đồng nhất, các bạn trẻ tạo nên hình ảnh khỏe khoắn, hiện đại và đầy sức sống. Màn trình diễn không chỉ khuấy động không khí ngày hội mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, vận động thường xuyên trong cộng đồng.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong phần thi của các đội tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7.
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